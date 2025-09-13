English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मस्कचं 5 वर्षांपूर्वीच भाकित खरं ठरलंय! आताचा खळबळजनक दावा खरा ठरल्यास..; हादरवणारं विधान

Elon Musk Predicts About AI: माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीचं नाव असलेल्या एलॉन मस्क यांनी व्यक्त केलेलं भाकित खरोखरच मानवाची चिंता वाढवणारं आहे असं म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार नाही. ते नेमकं काय म्हणालेत जाणून घेऊयात..

Swapnil Ghangale | Sep 13, 2025, 12:05 PM IST
एक भाकित खरं ठरलं आता...

muskonai

एलॉन मस्क यांचं 5 वर्षांपूर्वीच भाकित खरं ठरलं;  आताचं बोलणंही खरं ठरलं तर...! मस्क नेमकं काय म्हणालेत एकदा पाहाच...

सर्वच क्षेत्रांत एआयची उडी

जवळपास सर्वच क्षेत्रांत एआयने उडी मारली आहे. त्यामुळे जगातील मोठ्या कंपन्या एआयवर आपला फोकस करत आहेत.   

खळबळजनक दावा

2026 पर्यंत एआय कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा अधिक इंटेलिजन्ट आणि बुद्धिमान होईल, असा खळबळजनक दावा 'टेस्ला'चे सर्वेसर्वा इलॉन मस्क यांनी केला आहे.   

2030 पर्यंत...

पुढील पाच वर्षांत म्हणजेच 2030 पर्यंत एआय संपूर्ण जगातील सर्व व्यक्तींहून अधिक समजदार आणि स्मार्ट होईल, असेही मस्क या वेळी म्हणाले.  

केवळ एक अंदाज नव्हे...

मस्क यांनी केलेली ही भविष्यवाणी केवळ एक अंदाज नव्हे, तर एआयमध्ये लागोपाठ विकास होत असल्याचे संकेत आहेत. गेल्या काही वर्षांत एआयमुळे टेक्नोलॉजीने प्रत्येक क्षेत्रात क्रांती आणली आहे. 

आगामी काही वर्षांत...

आगामी काही वर्षांत एआय व्यक्ती जो विचार करतो, त्याच्यापेक्षा जास्त विचार एआय करू शकेल, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.   

मोठ्या प्रमाणात बदल

एआयमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. जगातील मोठ्या टेक कंपन्या एआय मॉडल बनवत आहेत. तसेच एक दुसऱ्याला मागे टाकण्यासाठी चढाओढ लागली आहे.   

एजेंटिक एआय आणि फिजिकल एआय

मस्क यांच्या भविष्यवाणीकडे एजेंटिक एआय आणि फिजिकल एआय होत आहे. त्यामुळेच यात क्रांतिकारक बदल मानले जात आहेत.   

एआय इतके पुढे गेले आहे की...

आधुनिक एआय मॉडल हे इतके पुढे गेले आहे की, काही नॉन फिजिकल कार्यात व्यक्तींपेक्षा जास्त कामगिरी एआय करत आहे, असे गुगलचे चिफ सायटिंस्ट जेफ डीन यांनी म्हटले आहे.   

आधीही खरं ठरलं भाकित

मस्क यांनी याआधी एआयबद्दल व्यक्त केलेलं भाकित खरं ठरलं आहे. 2020 मध्ये मस्क यांनी म्हटले होते की, एआय पाच वर्षांत माणसांपेक्षा सरस कामगिरी करेल. आज त्यांचं हे विधान सत्यात अवतरल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे त्यांचं यंदाचं भाकितही खरं होईल असं सांगितलं जात आहे. (सर्व फोटो फ्रिपिक आणि रॉयटर्सवरुन साभार)  

