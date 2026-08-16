/इम्रान हाश्मीचा चित्रपटांची संडेला बंपर कमाई! सिनेमा 100 कोटींचा आकडा पार करणार?

awarapan 2 Box Office Day 3 : इम्रान हाश्मीचा चित्रपट 'आवारपन 2' रविवारीही दमदार कमाई करत आहे. रात्री 8 वाजेपर्यंत चित्रपटाने चांगली कमाई केली आहे. पहिल्या वीकेंडच्या कमाईतून निर्माते आपला बजेट वसूल करतील.
14 ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित झालेला इम्रान हाश्मीचा 'आवारपन 2' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. मूळ चित्रपट 'आवारपन' प्रदर्शित होऊन 19 वर्षे उलटल्यानंतरही, या चित्रपटाचा मुख्य अभिनेता इम्रानला प्रचंड प्रेम मिळत आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
चित्रपट बनवताना निर्मात्यांनीही कल्पना केली नसेल की, सिक्वेल प्रदर्शनाच्या पहिल्याच दिवशी मूळ 'अवारपन'च्या लाईफटाईम कलेक्शनच्या दुप्पट कमाई करेल. शुक्रवार आणि शनिवारच्या यशस्वी कामगिरीनंतर, हा चित्रपट आता रविवारीही विक्रम मोडण्यासाठी सज्ज झाला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
'आवारपन 2' ने पहिल्या दिवशी 22 कोटी रुपये, दुसऱ्या दिवशी (शनिवारी) 33.75 कोटी रुपये आणि आज, रविवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत 12 कोटी रुपये कमावले आहेत. आज रात्रीपर्यंत ही कमाई 35 कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडू शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आतापर्यंतची एकूण कमाई 68 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी बजेटवर 45 ते 50 कोटी रुपये खर्च केले असून, चित्रपटाने अवघ्या तीन दिवसांत हा खर्च वसूल केला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
इम्रान हाश्मीचा 'आवारपन' हा चित्रपट 2007 साली प्रदर्शित झाला होता. सनी देओलच्या 'अपने' या चित्रपटाशी टक्कर झाल्यामुळे निर्मात्यांना तोटा झाला. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आता, 19 वर्षांनंतर, इम्रान हाश्मी आणि सनी देओल पुन्हा एकदा बॉक्स ऑफिसवर स्पर्धा करत आहेत. यावेळी इम्रानचा 'आवारपन 2' विजयी ठरला आहे. चित्रपट समीक्षक आणि व्यापार विश्लेषकांनी या चित्रपटाला हिट घोषित केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
सनी देओलच्या 'पार्टिशन 1947' या चित्रपटाबद्दल बोलायचे झाल्यास, 14 ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाच्या कमाईबद्दल खूप अपेक्षा होत्या. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
राजकुमार संतोषी दिग्दर्शित हा चित्रपट फाळणीचे दुःख दर्शवतो. या चित्रपटात सनी देओलसोबत प्रीती झिंटा, करण देओल, शबाना आझमी यांसारखे कलाकार दिसतात. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया