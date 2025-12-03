English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पृथ्वीचा अंत जवळ? उरलीत फक्त इतकी वर्ष, संशोधकांचा दावा

Earth Destruction Prediction: पृथ्वीच्या भविष्याबद्दल संशोधकाच्या नवीन भाकितांनी जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की ग्रहाचे अस्तित्व शाश्वत नाही आणि कालांतराने अनेक मोठे बदल अपरिहार्य आहेत.  

Dakshata Thasale | Dec 03, 2025, 06:08 PM IST
पृथ्वीचा अंत कधी होईल?

ब्रिस्टल विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी नेचर जिओसायन्समध्ये एक अभ्यास प्रकाशित केला आहे ज्यामध्ये असे सूचित केले आहे की पृथ्वीवरील जीवन 250 दशलक्ष वर्षांच्या आत संपू शकते. सुपरकॉम्प्युटर सिम्युलेशनने असे उघड केले आहे की तीन प्रमुख घटनांमुळे जीवन नष्ट होईल: खंडांचे विलीनीकरण, ज्वालामुखी उष्णता आणि थंडी, या सर्व एकत्रितपणे विनाश घडवून आणतील. ही भाकिते भयावह आहे.

खंडांचे विलीनीकरण झाल्यास काय होईल?

250 दशलक्ष वर्षांत, सर्व खंडांचे विलीनीकरण होऊन पॅंगिया अल्टिमा तयार होईल, ही टेक्टोनिक प्लेट्समुळे होणारी घटना आहे. यामुळे पृथ्वीवरील शेवटचा मोठा खंड तयार होईल. ही प्रक्रिया जीवनाच्या विलुप्त होण्याची सुरुवात असेल. शास्त्रज्ञांनी सिम्युलेशनद्वारे याची पुष्टी केली.

ज्वालामुखी आणि उष्णतेचा हल्ला?

खंडांचे एकत्रीकरण ज्वालामुखी वाढवेल, हवेत हरितगृह वायू सोडतील आणि तापमान 40-50 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचेल. ही उष्णता मानवनिर्मित हवामान बदलापेक्षा खूपच धोकादायक असेल. सस्तन प्राण्यांसाठी पृथ्वी निर्जन होईल. शास्त्रज्ञ म्हणतात की ही नामशेष होण्याची सुरुवात आहे.

उष्णतेनंतर, तापमान गोठणबिंदूपर्यंत खाली येईल, ज्यामुळे इस्केमिक नेक्रोसिस नावाची घटना घडेल. रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतील, ज्यामुळे उष्ण रक्ताचे प्राणी गोठतील. 

पहिल्या उष्णतेच्या लाटेतून वाचलेले सस्तन प्राणी थंडीत मरतील. या तीन घटना जीवनाचा अंत घडवतील असे शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे आणि सुपरकॉम्प्युटरने ते सिद्ध केले आहे. भविष्यात, हवामान इतके अस्थिर होईल की जीवन अशक्य होईल. हा अभ्यास भयावह आहे पण खरे आहे.  

पॅंगिया अल्टिमाची निर्मिती

खंड टेक्टोनिक प्लेट्समधून एकत्र येतील आणि शेवटचा महाखंड तयार होईल. ही प्रक्रिया जीवनाच्या अंताकडे पहिले पाऊल असेल, असे शास्त्रज्ञांचे भाकित आहे.

नासाच्या सुपरकॉम्प्युटर सिम्युलेशननुसार, पृथ्वी अंदाजे 1 अब्ज वर्षांत (1000002021) राहण्यायोग्य होणार नाही. त्या वेळी, सूर्याची उष्णता इतकी वाढेल की त्यावर कोणत्याही जीवसृष्टीचे राहणे अशक्य होईल.

पृथ्वीचे अस्तित्व संपुष्टात येण्यासाठी किती वर्षे लागतील?

शास्त्रज्ञांच्या मते, दर अब्ज वर्षांनी सूर्य अधिक तेजस्वी आणि उष्ण होत चालला आहे. जेव्हा सूर्याचे हायड्रोजन इंधन संपेल तेव्हा त्याची ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाढेल. यामुळे पृथ्वी असह्यपणे गरम होईल. वातावरणातील पाणी आणि आर्द्रता कमी होईल, महासागर सुकतील आणि अखेरीस पृथ्वी जळत्या खडकात रूपांतरित होईल.

