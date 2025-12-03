पृथ्वीचा अंत जवळ? उरलीत फक्त इतकी वर्ष, संशोधकांचा दावा
Earth Destruction Prediction: पृथ्वीच्या भविष्याबद्दल संशोधकाच्या नवीन भाकितांनी जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की ग्रहाचे अस्तित्व शाश्वत नाही आणि कालांतराने अनेक मोठे बदल अपरिहार्य आहेत.
Dakshata Thasale | Dec 03, 2025, 06:08 PM IST
पृथ्वीचा अंत कधी होईल?
ब्रिस्टल विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी नेचर जिओसायन्समध्ये एक अभ्यास प्रकाशित केला आहे ज्यामध्ये असे सूचित केले आहे की पृथ्वीवरील जीवन 250 दशलक्ष वर्षांच्या आत संपू शकते. सुपरकॉम्प्युटर सिम्युलेशनने असे उघड केले आहे की तीन प्रमुख घटनांमुळे जीवन नष्ट होईल: खंडांचे विलीनीकरण, ज्वालामुखी उष्णता आणि थंडी, या सर्व एकत्रितपणे विनाश घडवून आणतील. ही भाकिते भयावह आहे.
खंडांचे विलीनीकरण झाल्यास काय होईल?
ज्वालामुखी आणि उष्णतेचा हल्ला?
पॅंगिया अल्टिमाची निर्मिती
