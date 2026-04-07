  • Energy Lockdown झाला तर कोणत्या देशाला बसणार मोठा फटका! भारताचा नंबर कितवा?

Which Country Uses Most Energy : जगभरात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वीज, तेल आणि गॅस सारख्या ऊर्जा स्त्रोतचा वापर होतो. जर जगात Energy Lockdown लागला तर कोणत्या देशाला मोठा फटका बसेल ते पाहणार आहोत. याचा भारतावर काय परिणाम होईल ते देखील पाहूया. 

Dakshata Thasale | Apr 07, 2026, 10:37 PM IST
सर्वात जास्त ऊर्जा संपवणारा देश कोणता?

दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात ऊर्जेचा वापर केला जातो. यामध्ये वीज, गॅस, कोळसा यांचा समावेश आहे. दररोजच्या आयुष्यात वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये विजेचा वापर केला जातो. 

चीन

World Energy Statistics नुसार, चीन जगात सर्वात जास्त ऊर्जा खर्च करतो. जवळपास 138689472800000 BTU (British Thermal Unit) ऊर्जेचा वापर होते. संपूर्ण जगाच्या तुलनेत 23.81 टक्के चीन विजेचा वापर करतो. 

अमेरिका

अमेरिका दुसऱ्या नंबरवर आहे. अमेरिका जवळपास 97,661,161,460,000 BTU  ऊर्जा खर्च होते. अमेरिका जगाच्या तुलनेत 16.77 टक्के ऊर्जा वापरतात. 

रशिया

रशिया या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर घेतली आहे. जवळपास 32,832,743,720,001 BTU ऊर्जेचा वापर केला जातो. रशिया संपूर्ण देशाच्या तुलनेत 5.64 टक्के विजेचा वापर करतात. 

भारत

भारत या यादीत चौथ्या क्रमांकावर आहे. आपल्या भारतात दरवर्षी जवळपास 30,476,788,610,000 BTU चा वापर करतात. जगाच्या तुलनेत जवळपास 5.23 टक्के वीज भारत वापरते. 

जपान

पाचव्या क्रमांकावर जपानचा नंबर लागतो. दरवर्षी  19,402,928,820,000 BTU  ऊर्जा खर्च होते. जगाच्या तुलनेत जपान 3.33 टक्के विजेचा वापर करतात. 

इंधन रेशनिंग (Fuel Rationing):

 पेट्रोल आणि डिझेलच्या वापरावर मर्यादा येऊ शकतात. वाहनांसाठी ठराविक प्रमाणातच इंधन उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते.

वीज कपात (Power Cuts):

ऊर्जेची मागणी कमी करण्यासाठी शहरांमध्ये आणि उद्योगांसाठी नियोजित वीज कपात केली जाऊ शकते.

सार्वजनिक वाहतुकीवर मर्यादा:

अनावश्यक प्रवास टाळण्यासाठी खाजगी वाहनांच्या वापरावर निर्बंध येऊ शकतात आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य दिले जाऊ शकते.

वर्क फ्रॉम होम (Work From Home):

कार्यालयातील विजेचा वापर आणि प्रवासातील इंधन वाचवण्यासाठी पुन्हा एकदा वर्क फ्रॉम होमला प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते.

व्यावसायिक निर्बंध:

मॉल्स, थिएटर्स किंवा रात्रीच्या वेळी अधिक वीज वापरणाऱ्या व्यावसायिक ठिकाणांच्या वेळा मर्यादित केल्या जाऊ शकतात.

