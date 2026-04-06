भारतात 'Energy Lockdown' लागणार? LPG सिलिंडर, पेट्रोल-डिझेलबाबत केंद्र सरकारच्या 5 मोठ्या घोषणा
Energy Lockdown Imminent in India? : अमेरिका आणि इराणमधील युद्धाचे परिणाम आता जगाच्या प्रत्येक देशावर परिणाम पाहिला मिळतोय. नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमार आणि व्हिएतनाममध्ये इंधन तुटवड्यामुळे काही प्रमाणात मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे भारतात Energy Lockdown का असा प्रश्न उपस्थितीत होतोय. अशात LPG सिलिंडर, पेट्रोल-डिझेलबाबत केंद्र सरकारने 5 मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
Neha Choudhary | Apr 06, 2026, 01:50 PM IST
वाढत्या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या उपलब्धतेबाबत पाच महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. पत्त्याच्या पुराव्याशिवाय गॅस सिलिंडर मिळू शकतात?, आंतरराष्ट्रीय युद्धाचा तुमच्या खिशावर परिणाम होईल का? या प्रश्नांमुळे सर्वसामान्यांवर मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना केल्या आहेत.
तुम्ही जर पेट्रोल, डिझेल किंवा स्वयंपाकाच्या गॅसच्या तुटवड्याबद्दल चिंतेत असला तर केंद्र सरकारने याबद्दल महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने आश्वासन दिलंय की, देशाकडे पुरेसा इंधनसाठा असून पुरवठा साखळीबद्दलच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. सरकारने सर्वसामान्य जनतेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आधीच सर्व आवश्यक पावले उचलली आहेत, असं सांगण्यात आलंय. (ही बातमी सुद्धा वाचा - भारतात 'Energy Lockdown' लागू झाल्यास कशावर बंदी येणार? पाहा संपूर्ण यादी)
सरकारने सांगितलं की, देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण कारखाने पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहे. त्यामुळे वाहनचालकांनी पेट्रोल पंपांवर गर्दी करण्याची किंवा गॅस सिलिंडर आगाऊ बुक करण्याची गरज नाही. तसंच आपल्याकडे कच्च्या तेलाचा साठा पूर्ण असल्याने सर्वसामान्यांनी घाबरण्याची गरज नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युद्धाचे ढग दाटत असले तरी, भारताची स्थिती अतिशय मजबूत आहे.
एवढंच नाही तर केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी मार्केटमध्ये 5 किलो वजनाचे छोटे गॅस सिलिंडरही उपलब्ध केले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या गॅस सिलिंडरसाठी पत्त्याच्या पुराव्याची आवश्यकता नसणार आहे. आकडेवारीनुसार, गेल्या महिन्याच्या 23 तारखेपासून अंदाजे 57 लाख छोटे सिलिंडर विकल्या गेल्याची माहिती दिली आहे. जे लोक भाड्याच्या घरात राहतात किंवा ज्यांच्याकडे वैध कागदपत्रे नाहीत, त्यांच्यासाठी हा निर्णय खूप महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार ऑनलाइन गॅस बुकिंग 95 टक्क्यांवर पोहोचले असून, हा एक विक्रम असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आलंय. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की, रविवारी केवळ एका दिवसात देशभरातील घरांपर्यंत 51 लाख घरगुती एलपीजी सिलिंडर पोहोचवण्यात आलं. पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने लोकांना पीएनजी, इंडक्शन स्टोव्ह आणि इलेक्ट्रिक कुकटॉप्स यांसारखे पर्याय स्वीकारण्यास प्रोत्साहित केलंय.
पाईपद्वारे होणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या म्हणजे पीएनजी पुरवठ्यातही लक्षणीय वाढ पाहिला मिळत आहे. गेल्या महिन्यापासून 3,50,000 हून अधिक नवीन घरांमध्ये गॅस पुरवठा देण्यात आला आहे. जवळपास 3,80,000 लोकांनी नवीन जोडण्यांसाठी नोंदणी केली आहे. दरम्यान, मंत्रालय सागरी व्यापारावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे हे सांगण्यात आलंय.सध्या जगात युद्धसदृश परिस्थिती असल्यामुळे भारतीय जहाजांची वाहतूक आणि आपल्या खलाशांची सुरक्षा अबाधित राहील याकडे विशेष लक्ष दिलं जातंय.
केंद्र सरकारने अजून एक दिलासादायक बातमी सांगितली आहे की, 'ग्रीन सान्वी' या एलपीजी जहाजाने रविवारी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षितपणे प्रवास पूर्ण केला आहे. या जहाजात 46,650 मेट्रिक टन गॅसचा माल आहे. तर या जहाजावर 25 भारतीय खलाशी आहेत. सरकारने माहिती दिली की, सध्या पश्चिम पर्शियन आखाताच्या प्रदेशात 17 भारतीय जहाजे तैनात आहे. तर या जहाजावर एकूण 460 भारतीय खलाशी कर्तव्यावर आहेत.
तर हवाई प्रवासाची परिस्थितीबद्दलही सरकारने सांगितलं आहे. ते म्हणाले की, 28 फेब्रुवारीपासून, परदेशातील युद्धामुळे बाधित भागातून अंदाजे 6,75,000 प्रवासी सुखरूप मायभूमीवर परतले आहेत. तर अबू धाबीमधील एका हल्ल्यात पाच भारतीय जखमी झाले आहेत. त्यापैकी चार जण बरे होऊन घरी परतले असून एकावर उपचार सुरू आहेत. परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मदत करण्यासाठी भारतीय दूतावास पूर्णपणे तयार असल्याचे सांगितलं आहे. आपल्या नागरिकांना सर्वोत्तम उपचार आणि संरक्षण मिळावे यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधत आहेत.
