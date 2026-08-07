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₹400 कोटींची 14 मजली इमारत, मुंबईतील सर्वात पॉश जागा, CBI चा शेजार अन्... असं असणार ED चं नवं ऑफिस; सुविधांची यादी पाहाच

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 07, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:55 PM IST

मागील काही वर्षांपासून सातत्याने चर्चेत असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) मुंबईत लवकरचं मोठं ऑफिस मिळणार आहे. हे ऑफिस आहे कुठे आणि ते कसं असणार जाणून घ्या...

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ED साठी मुंबईत नवं ऑफिस; कसं असणार जाणून घ्या...

अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आपला पत्ता बदलत असून लवकरच ईडीसाठी प्रशस्त कार्यालय उभारलं जाणार आहे. मुंबईतील अत्यंत प्रतिष्ठित ठिकाणी हे कार्यालय असणार आहे. नेमकं हे ऑफिस कसं असेल? त्यात काय काय आहे? पाहूयात...

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पॉश ठिकाणी कार्यालय

आर्थिक गुन्हे, मनी लॉन्डरिंग आणि परकीय चलन नियमभंगाच्या प्रकरणांची चौकशी करणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाचं (ईडी) अत्यंत पॉश ठिकाणी कार्यालय उभारलं जाणार आहे. हे कार्यालय कुठे आणि कसं असणार हे पाहूयात... (प्रातिनिधिक फोटो)

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स्वतंत्र आणि अत्याधुनिक कार्यालय

ईडीचे संचालक राहुल नवीन यांच्या हस्ते वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथील नव्या कार्यालयाच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन नुकतेच करण्यात आले. लवकरच या ठिकाणी स्वतंत्र आणि अत्याधुनिक कार्यालय मिळणार आहे. (प्रातिनिधिक फोटो)

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2200 चौरस मीटरचा भूखंड

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने बीकेसीमधील सुमारे 2200 चौरस मीटरचा भूखंड ईडीला भाडेपट्ट्यावर दिला आहे. या भूखंडाचा ताबा यंदाच्या मार्च महिन्यात ईडीकडे देण्यात आला होता. (प्रातिनिधिक फोटो)

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400 कोटी रुपये खर्च करुन...

वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथे याच जागेवर सुमारे 400 कोटी रुपये खर्चुन अत्याधुनिक कार्यालयीन संकुल उभारण्यात येणार आहे. प्रस्तावित इमारत 14 मजली होणार आहे. (प्रातिनिधिक फोटो)

 

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इमारतीमध्ये काय काय असणार?

ईडीच्या या इमारतीमध्ये चार तळमजले (बेसमेंट) असतील. या संकुलात चौकशी अधिकारी, तपास पथके, कायदेशीर विभाग, प्रशासकीय कार्यालये, डिजिटल फॉरेन्सिक सुविधा, बैठकांसाठी सभागृहे आणि इतर आधुनिक पायाभूत सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. (प्रातिनिधिक फोटो)

 

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ईडी सीबीआय बाजूबाजूला

विशेष म्हणजे हे नवे कार्यालय केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या मुंबई कार्यालयापासून अवघ्या काही मीटर अंतरावर उभारले जाणार आहे. (प्रातिनिधिक फोटो)

 

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प्रशासकीय कामकाज सुलभ

स्वतंत्र मुख्यालय उभारल्यानंतर सर्व विभाग एकाच ठिकाणी कार्यरत होणार असल्याने तपास प्रक्रिया, कागदपत्रांचे व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय कामकाज सुलभ होईल. (प्रातिनिधिक फोटो)

 

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आधुनिक सुविधा

तसेच वाढत्या आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासासाठी आवश्यक असलेल्या आधुनिक सुविधा ईडी कार्यालयाच्या या इमारतीत दिल्या जाणार आहेत. यासाठी प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, प्रत्यक्ष बांधकामाला वेग दिला जाणार आहे. (प्रातिनिधिक फोटो)

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