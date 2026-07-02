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5, 0, 1... संजू सॅमसन पूर्णपणे फेल! इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी20 सामन्यात टीम इंडिया प्लेइंग 11 मध्ये बदल करणार का?

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 02, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:28 PM IST

IND vs ENG 2nd T20 : इंग्लंडविरुद्ध मालिकेला सुरुवात झाली आहे, यामध्ये आयर्लंडविरुद्ध मोठा पराभव झाल्यानंतर टीम इंडियाचे लक्ष आता इंग्लंड मालिकेच्या विजयावर असणार आहे. भारताचा सलामीवीर फलंदाज संजू सॅमसनच्या अडचणी वाढू शकतात. 

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विश्वचषकानंतर टीम इंडिया पूर्णपणे आतापर्यत फेल 

आयसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकल्यानंतर भारतीय क्रिकेट संघाने आतापर्यंत एकही टी-20 सामना जिंकलेला नाही. त्यामुळे इंग्लंडविरुद्ध पहिला सामना रद्द झाल्यानंतर दुसऱ्या सामन्यावर श्रेयस अय्यरचे लक्ष असणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

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4 जुलैला होणार इंग्लंडविरुद्ध दुसरा सामना

4 जुलै रोजी मँचेस्टरमध्ये होणाऱ्या या सामन्यात टीम इंडियाला सर्वोत्तम प्लेइंग 11 सह मैदानात उतरायचे आहे. ज्यासाठी कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर प्लेइंग 11 मध्ये मोठे बदल करू शकतात. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

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संजू तीन सामन्यात फेल

संजू सॅमसन मागील तीनही सामन्यांमध्ये पूर्णपणे फेल झाला आहे, त्याने तीन सामन्यामध्ये फक्त 6 धावा केल्या आहेत. त्यामुळे आता त्याला प्लेइंग 11 मधून वगळले जाऊ शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

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श्रेयस आणि गंभीरचा काय असेल निर्णय?

कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर सॅमसनऐवजी वैभव सूर्यवंशीला प्लेइंग 11 मध्ये संधी देऊ शकतात. तर प्रिन्स यादवला प्लेइंग 11 मध्ये खेळण्याची संधी मिळू शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

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प्रिन्स यादवला संधी मिळणार

प्रिन्स यादवला संघामध्ये स्थान मिळाले तर मग रवी बिश्नोईला बाहेर केले जाऊ शकते, मागील सामन्यात कर्णधार श्रेयस अय्यरने शानदार कामगिरी केली होती. त्यांना आता अधिक आक्रमक धावा कराव्या लागतील. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

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अभिषेक शर्मा चांगल्या फार्ममध्ये

सध्या सलामीवीर अभिषेक शर्मा खूप चांगल्या लयीत दिसत आहे, अशा परिस्थितीत अभिषेक शर्माला दुसर् या टी-20 सामन्यात आपल्या बॅटची जादू दाखवावी लागेल. जेणेकरून दुसर् या टोकाला वैभव सूर्यवंशीवर जास्त दबाव येणार नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

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भारतीय संघाची संभाव्य प्लेइंग 11 

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकिपर), श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

TAGS:
Ind vs Eng
team india
Sanju Samson
Vaibhav Sooryanvanshi

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