Marathi News
  • ENG vs NZ: इंग्लंडच्या संघात ‘पाकिस्तान कनेक्शन’ चर्चेत! न्यूझीलंडच्या तोंडातून विजय खेचणारा खेळाडू आहे तरी कोण?

ENG vs NZ: इंग्लंडच्या संघात ‘पाकिस्तान कनेक्शन’ चर्चेत! न्यूझीलंडच्या तोंडातून विजय खेचणारा खेळाडू आहे तरी कोण?

 England player Pakistan Connection: टी-२० विश्वचषकाच्या सुपर-८ फेरीत इंग्लंड क्रिकेट संघ आणि न्यूझीलंड राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यांच्यात रंगलेला सामना शेवटच्या क्षणापर्यंत रोमांचक ठरला. या सामन्यात न्यूझीलंडच्या तोंडातून विजय खेचणारा इंग्लडचा खेळाडू ज्याचं पाकिस्तान कनेक्शन’ आहे तो कोण आहे याबद्दल जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | Feb 28, 2026, 10:34 AM IST
1/8

इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यात रंगलेला सामना

Rehan ahmed pakistan connection

टी-२० विश्वचषकाच्या सुपर-८ फेरीत इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यात रंगलेला सामना क्रिकेट चाहत्यांसाठी जबरदस्त रोमांच घेऊन आला. अखेरच्या काही षटकांपर्यंत सामना न्यूझीलंडच्या नियंत्रणात असल्याचे चित्र होते. मात्र शेवटच्या टप्प्यात इंग्लंडने जोरदार पलटवार करत सामना आपल्या बाजूने वळवला. या विजयाचा सर्वात मोठा नायक ठरला पदार्पण करणारा युवा अष्टपैलू रेहान अहमद.  

2/8

षटकात धावांवर नियंत्रण ठेवले

Rehan ahmed pakistan connection

१६ षटकांनंतर न्यूझीलंडची पकड मजबूत दिसत होती. कर्णधार मिचेल सँटनर याने १८वे षटक टाकण्यासाठी अनुभवी ग्लेन फिलिप्स याच्यावर विश्वास दाखवला. या षटकात धावांवर नियंत्रण ठेवले असते तर निकाल वेगळा लागला असता.   

3/8

Rehan ahmed pakistan connection

पण रेहान अहमदने धाडसी फटकेबाजी करत संपूर्ण समीकरण बदलले. त्याने केवळ ७ चेंडूत १९ धावा काढल्या आणि तब्बल २७१ च्या स्ट्राईक रेटने न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांवर तुटून पडला.

4/8

रेहानला उत्तम साथ मिळाली ती विल जॅक्स याची

Rehan ahmed pakistan connection

रेहानला उत्तम साथ मिळाली ती विल जॅक्स याची. दोघांनी मिळून अवघ्या १९ चेंडूत ४४ धावांची भागीदारी उभारली. या भागीदारीमुळे शेवटच्या षटकांतील दबाव न्यूझीलंडवर गेला आणि इंग्लंडने अवघड सामना सहज जिंकला. अखेरच्या १३ मिनिटांत संपूर्ण चित्र पालटल्याने कीवी संघाला मोठा धक्का बसला.

5/8

इंग्लंडच्या विजयामुळे पाकिस्तानच्या उपांत्य फेरीच्या शक्यता

Rehan ahmed pakistan connection

या निकालाचा परिणाम गुणतालिकेवरही होऊ शकतो. इंग्लंडच्या विजयामुळे पाकिस्तानच्या उपांत्य फेरीच्या शक्यता अधिक बळकट झाल्या आहेत. त्यामुळे सोशल मीडियावर रेहान अहमदबद्दल ‘पाकिस्तानचा सिक्रेट एजंट’ अशी विनोदी चर्चा रंगली आहे.

6/8

रेहान अहमदचा पार्श्वभूमी आणि पाकिस्तान कनेक्शन

Rehan ahmed pakistan connection

रेहान अहमद हा पाकिस्तानी वंशाचा ब्रिटिश नागरिक आहे. त्याच्या कुटुंबाची मुळे पाकिस्तानमध्ये आहेत. त्याचे वडील नईम अहमद हे मीरपूर येथे क्लब क्रिकेट खेळायचे. ते वेगवान गोलंदाज आणि अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ओळखले जात होते. कुटुंबाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी त्यांनी २००१ साली इंग्लंडमध्ये स्थलांतर केले. सुरुवातीला त्यांनी टॅक्सी चालक म्हणून काम करत कुटुंब उभे केले आणि मुलाच्या क्रिकेट स्वप्नांना आकार दिला.

7/8

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदार्पण

Rehan ahmed pakistan connection

आज त्याच मुलाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदार्पण करत इंग्लंडला महत्त्वाचा विजय मिळवून दिला आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या या सामन्यातील त्याची कामगिरी केवळ वैयक्तिक यश नव्हे, तर इंग्लंडसाठी निर्णायक ठरली. त्याच्या आक्रमक वृत्तीने आणि आत्मविश्वासाने इंग्लंडला स्पर्धेत नवे बळ मिळाले आहे.  

8/8

सुपर-८ फेरीतील पुढील सामने अधिक रंगतदार

Rehan ahmed pakistan connection

आता सुपर-८ फेरीतील पुढील सामने अधिक रंगतदार होणार आहेत. रेहान अहमदसारख्या तरुण खेळाडूंच्या कामगिरीमुळे स्पर्धेचा थरार वाढला आहे. इंग्लंडसाठी हा विजय महत्त्वाचा असला, तरी पाकिस्तानच्या चाहत्यांनीही या निकालाकडे आशेने पाहायला सुरुवात केली आहे. क्रिकेटच्या या रंगमंचावर एका तरुण खेळाडूने एका डावात किती मोठा फरक घडवू शकतो, याचे हे जिवंत उदाहरण ठरले.  

