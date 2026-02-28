ENG vs NZ: इंग्लंडच्या संघात ‘पाकिस्तान कनेक्शन’ चर्चेत! न्यूझीलंडच्या तोंडातून विजय खेचणारा खेळाडू आहे तरी कोण?
England player Pakistan Connection: टी-२० विश्वचषकाच्या सुपर-८ फेरीत इंग्लंड क्रिकेट संघ आणि न्यूझीलंड राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यांच्यात रंगलेला सामना शेवटच्या क्षणापर्यंत रोमांचक ठरला. या सामन्यात न्यूझीलंडच्या तोंडातून विजय खेचणारा इंग्लडचा खेळाडू ज्याचं पाकिस्तान कनेक्शन’ आहे तो कोण आहे याबद्दल जाणून घेऊयात...
Tejashree Gaikwad | Feb 28, 2026, 10:34 AM IST
इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यात रंगलेला सामना
टी-२० विश्वचषकाच्या सुपर-८ फेरीत इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यात रंगलेला सामना क्रिकेट चाहत्यांसाठी जबरदस्त रोमांच घेऊन आला. अखेरच्या काही षटकांपर्यंत सामना न्यूझीलंडच्या नियंत्रणात असल्याचे चित्र होते. मात्र शेवटच्या टप्प्यात इंग्लंडने जोरदार पलटवार करत सामना आपल्या बाजूने वळवला. या विजयाचा सर्वात मोठा नायक ठरला पदार्पण करणारा युवा अष्टपैलू रेहान अहमद.
षटकात धावांवर नियंत्रण ठेवले
रेहानला उत्तम साथ मिळाली ती विल जॅक्स याची
इंग्लंडच्या विजयामुळे पाकिस्तानच्या उपांत्य फेरीच्या शक्यता
रेहान अहमदचा पार्श्वभूमी आणि पाकिस्तान कनेक्शन
रेहान अहमद हा पाकिस्तानी वंशाचा ब्रिटिश नागरिक आहे. त्याच्या कुटुंबाची मुळे पाकिस्तानमध्ये आहेत. त्याचे वडील नईम अहमद हे मीरपूर येथे क्लब क्रिकेट खेळायचे. ते वेगवान गोलंदाज आणि अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ओळखले जात होते. कुटुंबाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी त्यांनी २००१ साली इंग्लंडमध्ये स्थलांतर केले. सुरुवातीला त्यांनी टॅक्सी चालक म्हणून काम करत कुटुंब उभे केले आणि मुलाच्या क्रिकेट स्वप्नांना आकार दिला.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदार्पण
