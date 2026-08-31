सर्वांची लाडकी माथेरानची 'राणी' थेट परळला आली; कारणही तसं खास

दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने पर्यटक या माथेरानच्या राणीतून प्रवासाचा आनंद घेत असतात. पावसाळा सुरु झाल्यावर दरडी कोसळण्याचा धोका असल्याने ही टॉय ट्रेन काही काळासाठी थांबण्यात आली आहे.(Photo Credit - Social Media)
सुरक्षेच्या कारणास्थव माथेरानच्या राणीचा मुख्य रेल्वे मार्गावरील प्रवास बंद करण्यात आला असून सध्या ती अमन लॉज ते माथेरान अशी शटल सेवा सुरू आहे. (Photo Credit - Social Media)
दरम्यान टॉय ट्रेन व शटल सेवेसाठी माथेरानमध्ये एकूण आठ इंजिन तैनात आहेत. त्यातील दोन इंजिन सध्या शटल सेवेसाठी कार्यरत आहेत.(Photo Credit - Social Media)
तर नेरळच्या लोकोशेडमधील उर्वरित पाचपैकी एका इंजिनमध्ये मोठा बिघाड झाला असल्याने हे इंजिन परळ येथील कार्यशाळेत दुरुस्तीसाठी पाठवण्यात आले आहे. (Photo Credit - Social Media)
नेरळ माथेरान दरम्यान धावणाऱ्या या टॉय ट्रेनच्या इंजिनमधील बिघाड लवकरात लवकर दुरुस्त केला जावा यासाठी मुंबईच्या परळ येथील रेल्वे यार्डात हे इंजिन आणण्यात आलं आहे. (Photo Credit - Social Media)
पावसाळ्यात बंद करण्यात आलेली माथेरान टॉय ट्रेन आता 15 ऑक्टोबर पासून पुन्हा सुरु होणार आहे. सध्या अमन लॉज ते माथेरान अशी टॉय ट्रेनची शटल सेवा सुरू आहे. (Photo Credit - Social Media)
नेरळ ते माथेरान हा 21 किलोमीटरचा रस्ता पार करण्यासाठी ही टॉय ट्रेन 2 तास 40 मिनिटांचा अवधी घेते. या ट्रेनच्या सेकंड क्लासचं तिकीट हे 75 रुपये असतं तर फर्स्ट क्लासचं तिकीट 300 रुपये असतं. तर अमन लॉज ते माथेरान अशा शटल सेवेसाठी सेकंड क्लासचं तिकीट हे 45 रुपये आहे. (Photo Credit - Social Media)