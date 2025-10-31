English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Engineering Courses: लाखोंचं पॅकेज देणारे 5 इंजिनिअरिंग कोर्सेस; डिग्री मिळताच कंपनी स्वत: देते ऑफर

Engineering Courses: दरवर्षी, लाखो विद्यार्थी बारावी पूर्ण केल्यानंतर अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतात. जगात असे अनेक इंजिनिअरिंग कोर्स आहेत जे तुम्हाला लाखोंच्या पगाराची नोकरी मिळवून देऊ शकतात.  

Shivraj Yadav | Oct 31, 2025, 10:12 PM IST
Engineering Courses: अभ्यास जितका जास्त कठीण असेल तितके जास्त कष्ट आणि नंतर तितकंच जास्त यश मिळेल असं तुम्ही लहानपणापासून ऐकत आले असाल. इंजिनिअरिंगच्या बाबतीत हे बऱ्याच अंशी खरे आहे.   

काही बी.टेक अभ्यासक्रम तुमची झोप उडवतात आणि तुमच्या मेंदूवर प्रचंड ताण देतात. परंतु एकदा तुम्ही पदवी मिळवली की तुमच्यासाठी असणारी मागणी गगनाला भिडते.  

तुम्हाला या कठीण इंजिनिअरिंग कोर्सच्या बाबत माहिती असायला हवी, जिथे प्रवेश मिळवणं हे त्यागापेक्षा कमी नाही. यामध्ये यशस्वी झालात तर तुम्हाला करोडोंमध्ये पगार मिळू शकतो.   

या इंजिनिअरिंग कोर्सला प्रवेश मिळवणं ही पहिली लढाई आहे. भारतातील आयआयटी (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी) आणि जागतिक स्तरावर एमआयटी, स्टॅनफोर्ड किंवा ईटीएच झुरिच सारख्या संस्थांमध्ये मोजकेच विद्यार्थी प्रवेश घेतात.   

कल्पना करा की रॉकेट डिझाइन करणे किंवा जटिल अणुभट्ट्या चालवत असाल. या क्षेत्रात, अगदी थोडीशी चूक देखील अस्वीकार्य आहे. म्हणूनच या इंजिनिअरिंग कोर्सची मागणी आणि त्यांचा अभ्यास करणाऱ्या इंजिनिअर्सचा पगार प्रचंड असतो.   

जगातील काही सर्वात कठीण इंजिनिअरिंग कोर्स, कठोर परिश्रमाच्या बदल्यात कोट्यवधी रुपयांचे पगार पॅकेज देतात. अशाच काही पॅकेजेसबद्दल जाणून घ्या.   

एरोस्पेस इंजिनिअरिंग (Aerospace Engineering)

हा अभ्यासक्रम सर्वात कठीण मानला जातो. त्यासाठी विमान आणि अंतराळयानाच्या डिझाइन, निर्मिती आणि चाचणीशी संबंधित जटिल तत्त्वं समजून घेणे आवश्यक आहे. अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना फ्लुइड डायनॅमिक्स आणि थर्मोडायनामिक्स सारख्या विषयांमध्ये प्रभुत्व मिळवावे लागते.  

न्यूक्लियर इंजिनिअरिंग (Nuclear Engineering)

या क्षेत्रात अत्यंत अचूकता आणि जबाबदारी आवश्यक आहे. त्यात अणुऊर्जा प्रकल्पांची रचना, रिअॅक्टर भौतिकशास्त्र आणि रेडिएशन संरक्षण यासारखे अत्यंत संवेदनशील विषय समाविष्ट आहेत. न्यूक्लियर इंजिनिअरिंगचा अभ्यासक्रम बराच विस्तृत आणि कठोर आहे.  

केमिकल इंजिनिअरिंग (Chemical Engineering)

हे रसायनशास्त्र आणि अभियांत्रिकीचे संयोजन आहे. ते अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात इंडस्ट्रीअल प्रोसेस आणि केमिकल रिअॅक्शन्सचे अनुकूलन करण्यास शिकवते. केमिकल इंजिनिअरिंग अभ्यासक्रम करण्यासाठी केमिस्ट्रीवर प्रभुत्व आवश्यक आहे.  

बायोमेडिकल इंजिनिअरिंग (Biomedical Engineering)

हे इंजिनिअरिंगला वैद्यकीय शास्त्राशी जोडते. कृत्रिम अवयव आणि वैद्यकीय उपकरणे तयार करण्यासाठी जीवशास्त्र, भौतिकशास्त्र आणि कोडिंगची सखोल समज आवश्यक आहे. बायोमेडिकल इंजिनिअर्सना खूप मागणी आहे आणि त्यांना उत्तम पगार मिळतो.  

इलेक्ट्रिकल आणि कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग (Electrical & Computer Engineering)

संगणक हार्डवेअर डिझाइन आणि जटिल मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्सच्या एब्सट्रॅक्ट तत्त्वांमुळे हा अभ्यासक्रम खूप आव्हानात्मक मानला जातो. तथापि, त्याची मागणी चांगली आहे आणि त्याची लोकप्रियता अनेक वर्षे अशीच राहण्याची अपेक्षा आहे.  

