/भारतातील लाखो EPF कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज; योगदानावर 8.25% पेक्षा जास्त व्याज मिळणार? मोठी अपडेट समोर!

केंद्र सरकारने सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security), 2020 अंतर्गत EPF Scheme 2026 लागू केली आहे. यानंतर कर्मचारी आणि नियोक्त्यांमध्ये सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे EPF वरील 8.25% व्याजदर वाढला आहे का? हा आहे. मात्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, नवीन योजनेमुळे EPF व्याजदर, योगदानाचा दर आणि वेतन मर्यादेत कोणताही बदल झालेला नाही. म्हणजेच आर्थिक लाभांच्या मूलभूत नियमांमध्ये सातत्य कायम ठेवण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने जुन्या EPF Scheme 1952 ची जागा EPF Scheme 2026 ने घेतली आहे. ही योजना सामाजिक सुरक्षा संहितेशी सुसंगत करण्यात आली असून, EPF व्यवस्थेला अधिक आधुनिक, डिजिटल आणि पारदर्शक बनवण्याचा उद्देश आहे. विद्यमान EPF सदस्यांचे खाते, जमा रक्कम किंवा हक्क यावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही.
नवीन योजना लागू झाल्यानंतर EPF वरील व्याजदर वाढल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. मात्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की सध्याचा 8.25% वार्षिक व्याजदर कायम आहे. नवीन योजना लागू झाल्यामुळे व्याजदर आपोआप वाढलेला नाही. भविष्यात व्याजदरात बदल करायचा असल्यास तो स्वतंत्रपणे केंद्रीय विश्वस्त मंडळ (CBT) आणि सरकारच्या मंजुरीनंतरच केला जाईल.
EPF मध्ये कर्मचारी आणि नियोक्ता देत असलेले योगदानाचे नियम बदललेले नाहीत. त्याचप्रमाणे ₹15,000 ची वेतन मर्यादा (Wage Ceiling) देखील कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यमान सदस्यांना योगदानाच्या नियमांमध्ये कोणताही तातडीचा बदल जाणवणार नाही.
EPF Scheme 2026 अंतर्गत डिजिटल सेवांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. ऑनलाइन प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शक आणि वापरकर्त्यांसाठी सोपी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे दावे, खाते व्यवस्थापन आणि इतर सेवा अधिक कार्यक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नवीन योजनेत Exempted PF Trusts वर अधिक प्रभावी नियामक देखरेख ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत सरकारला EPF योगदानासंदर्भात आवश्यक बदल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र सर्वसामान्य EPF सदस्यांच्या दैनंदिन लाभांमध्ये कोणताही तातडीचा बदल झालेला नाही.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की नवीन योजना म्हणजे केवळ कायदेशीर आणि प्रशासकीय सुधारणा आहेत. त्यामुळे विद्यमान सदस्यांचे UAN, PF खाते, जमा निधी, व्याज किंवा विद्यमान लाभ सुरक्षित राहतील. नवीन योजना लागू झाल्याने कोणतीही अतिरिक्त प्रक्रिया पूर्ण करण्याची गरज नाही.
EPF व्याजदर वाढला किंवा नवीन योजना लागू होताच जास्त परतावा मिळेल, असे अनेक दावे सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. मात्र अधिकृत माहितीनुसार 8.25% व्याजदरात कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे केवळ अधिकृत घोषणांवरच विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे.
EPF Scheme 2026 मुळे सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेला आधुनिक स्वरूप मिळाले असले, तरी कर्मचारी आणि नियोक्त्यांच्या मूलभूत आर्थिक जबाबदाऱ्या आणि लाभ पूर्वीप्रमाणेच कायम आहेत. त्यामुळे नवीन योजनेचा उद्देश नियम अधिक स्पष्ट करणे, डिजिटल सेवा सुधारणे आणि प्रशासन अधिक कार्यक्षम बनवणे हा आहे; व्याजदर किंवा योगदानात तत्काळ बदल करणे नाही.