English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • भारतातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट, EPFO 3.0 मुळे तुम्हाला आता काही दिवसांतच...

भारतातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट, EPFO 3.0 मुळे तुम्हाला आता काही दिवसांतच...

EPFO ​​3.0: पीएफ दाव्यांची प्रक्रिया अतिशय वेगवान झाली आहे.

Pravin Dabholkar | Feb 03, 2026, 06:30 PM IST
twitter
1/8

भारतातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट, EPFO 3.0 मुळे तुम्हाला आता काही दिवसांतच...

EPFO ​​3 major update has been released receive Get full PF amount in just a few days Marathi News

EPFO ​​3.0: कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने आपली यंत्रणा पूर्णपणे डिजिटल आणि बुद्धिमान बनवली आहे. यामुळे पीएफ दाव्यांची प्रक्रिया अतिशय वेगवान झाली असून, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पैशांपर्यंत लवकर पोहोचणे शक्य झालंय. ही सुधारणा कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी आणली गेली असून तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सर्व कामे ऑनलाइन होत आहेत.

twitter
2/8

दाव्यांची मोठी संख्या

EPFO ​​3 major update has been released receive Get full PF amount in just a few days Marathi News

2025-26 या आर्थिक वर्षात 23 जानेवारी 2026 पर्यंत 8.56 कोटींहून अधिक दावे हाताळले गेले. हे मागील वर्षाच्या तुलनेत जास्त आहे, जे दर्शवते की नवीन यंत्रणा किती प्रभावी आणि मोठ्या प्रमाणात काम करण्यास सक्षम आहे. यामुळे संघटनेची क्षमता वाढली असून, लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होत आहे.

twitter
3/8

स्वतंत्रपणे प्रोफाइल दुरुस्त करण्याची सुविधा

EPFO ​​3 major update has been released receive Get full PF amount in just a few days Marathi News

जानेवारी 2025 पासून कर्मचारी स्वतःच ऑनलाइन पद्धतीने नाव, जन्मतारीख किंवा इतर वैयक्तिक माहिती बदलू शकतात. ऑफिसमध्ये जाण्याची किंवा कागदपत्र सादर करण्याची गरज नाही. जानेवारी 2026 पर्यंत 27 लाखांपेक्षा जास्त अशा बदलांच्या विनंत्या यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्या, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा वेळ आणि मेहनत वाचते.

twitter
4/8

केंद्रीकृत निवृत्तीवेतन वितरण प्रणाली

EPFO ​​3 major update has been released receive Get full PF amount in just a few days Marathi News

आता निवृत्तीवेतन कोणत्याही नियोजित बँकेतून मिळू शकते. ही केंद्रीकृत व्यवस्था लागू झाल्याने वृद्ध निवृत्तीधारकांना विशिष्ट बँक शाखेवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. देशभरात कुठेही ते आपले पैसे सहज मिळवू शकतात, ज्यामुळे त्यांचे जीवन अधिक सुलभ होते.

twitter
5/8

फेस रिडींग प्रणाली

EPFO ​​3 major update has been released receive Get full PF amount in just a few days Marathi News

ऑगस्ट 2025 पासून नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी यूएएन खाते उघडण्यासाठी चेहरा ओळखणे बंधनकारक आहे. उमंग अॅपद्वारे आधार-आधारित पडताळणी होते, ज्यात नियोक्त्याची भूमिका नाही. ही पद्धत सुरक्षित आहे आणि प्रक्रिया वेगवान बनवते, ज्यामुळे नवीन कर्मचाऱ्यांना त्वरित सुरुवात करता येते.

twitter
6/8

मेंबर पासबुक

EPFO ​​3 major update has been released receive Get full PF amount in just a few days Marathi News

कर्मचारी आता आपल्या पासबुकमध्ये अलीकडील व्यवहार सहज तपासू शकतात. यामुळे जमा झालेल्या रकमा, व्याज किंवा इतर बदल सहज दिसतात. जर काही चुकीचे आढळले तर ते लगेच ओळखता येते आणि दुरुस्त करता येते. हे वैशिष्ट्य कर्मचाऱ्यांना आपल्या निधीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करते.

twitter
7/8

फायदे आणि सोयी

EPFO ​​3 major update has been released receive Get full PF amount in just a few days Marathi News

या अपडेटमुळे दावे लवकर निकाली निघतात, नोकरी बदलणाऱ्यांसाठी ट्रान्सफर दाव्यांसाठी नियोक्त्याच्या परवानगीची गरज नाही (जर केवायसी पूर्ण असेल). कागदपत्रांचा भार कमी झाला, ऑफिस दौरा कमी झाला आणि डिजिटल पद्धतीने सर्वकाही सोपे झाले. परिणामी, कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांना पूर्ण पीएफ रक्कम काही दिवसांत मिळते, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक जीवन सुधारते.

twitter
8/8

दावे निकाली काढण्याची वेगवान पद्धत

EPFO ​​3 major update has been released receive Get full PF amount in just a few days Marathi News

आता ऑनलाइन ईपीएफ दावे सरासरी 8 दिवसांत पूर्ण होतात. जर कर्मचाऱ्याची माहिती योग्य असेल आणि केवायसी पूर्ण झाली असेल तर पैसे थेट बँक खात्यात जमा होतात. यामुळे आधीच्या महिने-महिने प्रतीक्षा करण्याच्या त्रासापासून मुक्ती मिळते आणि कर्मचारी आपल्या हक्काच्या रकमेचा ताबडतोब उपयोग करू शकतात.

twitter
पुढील
अल्बम

तुम्ही सुद्धा कॉफीचे शौकीन आहात? सावधान! आरोग्यासाठी ठरू शकते धोकादायक; कारण...

पुढील अल्बम

तुम्ही सुद्धा कॉफीचे शौकीन आहात? सावधान! आरोग्यासाठी ठरू शकते धोकादायक; कारण...

तुम्ही सुद्धा कॉफीचे शौकीन आहात? सावधान! आरोग्यासाठी ठरू शकते धोकादायक; कारण...

तुम्ही सुद्धा कॉफीचे शौकीन आहात? सावधान! आरोग्यासाठी ठरू शकते धोकादायक; कारण... 8
शिर्डीतील साईबाबांच्या मूर्तीची झीज? अहवाल सादर करत तज्ज्ञ म्हणाले...

शिर्डीतील साईबाबांच्या मूर्तीची झीज? अहवाल सादर करत तज्ज्ञ म्हणाले...

शिर्डीतील साईबाबांच्या मूर्तीची झीज? अहवाल सादर करत तज्ज्ञ म्हणाले... 8
&#039;वेळ थांबली असती तर मी तुम्हाला...&#039;; जय पवारांच्या WhatsApp स्टेटसनं अनेकांचे डोळे पाणावले; कॅप्शन वाचाच

'वेळ थांबली असती तर मी तुम्हाला...'; जय पवारांच्या WhatsApp स्टेटसनं अनेकांचे डोळे पाणावले; कॅप्शन वाचाच

'वेळ थांबली असती तर मी तुम्हाला...'; जय पवारांच्या WhatsApp स्टेटसनं अनेकांचे डोळे पाणावले; कॅप्शन वाचाच 10
Ladki Bahin Yojana: पुण्यात 1200 बनावट पुरुष &#039;लाडके&#039;! आता सव्वादोन लाख महिलांची...

Ladki Bahin Yojana: पुण्यात 1200 बनावट पुरुष 'लाडके'! आता सव्वादोन लाख महिलांची...

Ladki Bahin Yojana: पुण्यात 1200 बनावट पुरुष 'लाडके'! आता सव्वादोन लाख महिलांची... 8