भारतातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट, EPFO 3.0 मुळे तुम्हाला आता काही दिवसांतच...
Pravin Dabholkar | Feb 03, 2026, 06:30 PM IST
EPFO 3.0: कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने आपली यंत्रणा पूर्णपणे डिजिटल आणि बुद्धिमान बनवली आहे. यामुळे पीएफ दाव्यांची प्रक्रिया अतिशय वेगवान झाली असून, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पैशांपर्यंत लवकर पोहोचणे शक्य झालंय. ही सुधारणा कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी आणली गेली असून तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सर्व कामे ऑनलाइन होत आहेत.
दाव्यांची मोठी संख्या
स्वतंत्रपणे प्रोफाइल दुरुस्त करण्याची सुविधा
केंद्रीकृत निवृत्तीवेतन वितरण प्रणाली
फेस रिडींग प्रणाली
मेंबर पासबुक
फायदे आणि सोयी
या अपडेटमुळे दावे लवकर निकाली निघतात, नोकरी बदलणाऱ्यांसाठी ट्रान्सफर दाव्यांसाठी नियोक्त्याच्या परवानगीची गरज नाही (जर केवायसी पूर्ण असेल). कागदपत्रांचा भार कमी झाला, ऑफिस दौरा कमी झाला आणि डिजिटल पद्धतीने सर्वकाही सोपे झाले. परिणामी, कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांना पूर्ण पीएफ रक्कम काही दिवसांत मिळते, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक जीवन सुधारते.
