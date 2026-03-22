English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
EPFO 2026: लॉग इन, पीएफ बॅलेंस आणि पासवर्ड रिसेट; घरबसल्या एका क्षणात मॅनेज करा PF अकाऊंट!

EPFO 2026: कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने (EPFO) आपल्या सदस्यांसाठी ऑनलाइन पोर्टल खूपच सोपे केले आहे. यामुळे आता नोकरीपेशा लोकांना PF बैलेंस तपासणे, पासबुक पाहणे, KYC अपडेट करणे किंवा पैसे काढणे यासाठी कुठेही जाण्याची गरज नाही.

Pravin Dabholkar | Mar 22, 2026, 10:45 AM IST
twitter
1/9

EPFO 2026: कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने (EPFO) आपल्या सदस्यांसाठी ऑनलाइन पोर्टल खूपच सोपे केले आहे. यामुळे आता नोकरीपेशा लोकांना PF बैलेंस तपासणे, पासबुक पाहणे, KYC अपडेट करणे किंवा पैसे काढणे यासाठी कुठेही जाण्याची गरज नाही. फक्त UAN नंबर आणि इंटरनेट वापरून घर बसल्या हे सर्व काम मिनिटांत होऊ शकते. 2026 मध्ये हे डिजिटल पोर्टल आणखी उपयुक्त झाले आहे.

twitter
2/9

EPFO सदस्य पोर्टल काय आहे?

EPFO चे सदस्य पोर्टल हे सरकारी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे. यावर तुम्ही PF खात्याची सर्व माहिती एका क्लिकवर पाहू शकता. बैलेंस तपासणे, पासबुक डाउनलोड करणे, KYC अपडेट करणे आणि आंशिक किंवा पूर्ण पैसे काढण्याची अर्ज करणे हे सर्व घरी बसून शक्य आहे. कागदपत्रे किंवा ऑफिसचे चक्कर काढण्याची गरज नाही. हे पोर्टल पूर्णपणे सुरक्षित आणि पारदर्शक आहे.

twitter
3/9

UAN म्हणजे काय आणि त्याचे महत्त्व?

UAN म्हणजे युनिवर्सल अकाउंट नंबर. हा 12 अंकी खास नंबर प्रत्येक EPF सदस्याला दिला जातो. नोकरी बदलली तरी हा नंबर कधीही बदलत नाही. UAN हा तुमच्या PF खात्याची 'चावी' आहे. याला सक्रिय (अॅक्टिव्हेट) केल्यानंतरच लॉगिन, बैलेंस चेक, क्लेम आणि KYC सारख्या सर्व सुविधा मिळतात. UAN शिवाय पोर्टल उघडणे शक्य नाही.

twitter
4/9

EPFO पोर्टलवर लॉगिन कसे करावे?

सर्वात सोपा स्टेप: आधी EPFO च्या अधिकृत वेबसाइटवर (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) जा. तुमचा सक्रिय UAN नंबर आणि पासवर्ड टाका. स्क्रीनवर दिसणारा CAPTCHA कोड भरा आणि 'साइन इन' बटण दाबा. लॉगिन झाल्यावर डॅशबोर्ड उघडेल, जिथून तुम्ही PF पासबुक, बैलेंस आणि इतर सर्व डिटेल्स सहज पाहू शकता.

twitter
5/9

PF बैलेंस आणि पासबुक कशी तपासावी?

लॉगिन केल्यानंतर डॅशबोर्डवर 'पासबुक' किंवा 'बैलेंस' पर्याय निवडा. एका क्लिकवर तुमचे सध्याचे PF बैलेंस, व्याज आणि पूर्ण इतिहास दिसेल. कंपनी ने योग्य रक्कम जमा केली की नाही हेही तपासता येते. यामुळे निवृत्तीची योजना आखणे सोपे होते आणि तुम्ही नियमित चेक करू शकता.

twitter
6/9

KYC अपडेट आणि पैसे काढणे कसे करावे?

लॉगिन केल्यावर 'KYC' पर्यायावर जा आणि आधार, पॅन, बँक डिटेल्स अपडेट करा. पैसे काढण्यासाठी 'क्लेम' पर्याय निवडा. आंशिक किंवा पूर्ण रक्कमसाठी अर्ज भरा. सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन होऊन क्लेम लवकर मंजूर होते. यासाठी कोणतेही कागद ऑफिसमध्ये द्यावे लागत नाहीत.

twitter
7/9

पासवर्ड विसरलात तर रीसेट कसे करावे?

लॉगिन पेजवर 'फॉरगॉट पासवर्ड' वर क्लिक करा. UAN नंबर, पूर्ण नाव, जन्मतारीख, लिंग आणि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टाका. CAPTCHA भरा आणि 'ऑथरायझेशन पिन' मागवा. मोबाइलवर OTP येईल. OTP टाकून नवीन पासवर्ड सेट करा. यानंतर UAN आणि नवीन पासवर्डने पुन्हा लॉगिन करता येईल.

twitter
8/9

पोर्टल वापरल्याने काय फायदे मिळतात?

या पोर्टलमुळे ऑफिस किंवा EPFO कार्यालयात जाण्याची गरज संपली. क्लेम मंजुरी वेगवान आणि पारदर्शक झाली आहे. तुम्ही कधीही PF ची माहिती तपासू शकता. यामुळे पैसे सुरक्षित राहतात आणि निवृत्तीवेळी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होते. नोकरी बदलल्यानंतरही एकच UAN वापरता येतो.

twitter
9/9

महत्त्वाच्या सूचना

तुमचा मोबाइल नंबर UAN शी नक्की लिंक असावा, नाहीतर OTP येणार नाही. नियमित पोर्टल तपासा जेणेकरून कंपनी PF जमा करत आहे की नाही हे कळेल. पासवर्ड सुरक्षित ठेवा आणि फेक वेबसाइटवरून लॉगिन करू नका. 2026 मध्ये हे सर्व डिजिटल कामे आणखी वेगवान झाल्याने लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होत आहे. अधिक माहितीसाठी EPFO च्या अधिकृत साइटला भेट द्या!

twitter
पुढील
अल्बम

पुढील अल्बम

