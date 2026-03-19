  • EPFO 3.0 Big Update: पेंशनपासून क्लेमपर्यंत सर्वकाही सुपरफास्ट ; 3 दिवसात पैसे अकाऊटमध्ये अन् 5 लाखपर्यंत ऑटो सेटलमेंट!

EPFO 3.0 Big Update: सरकारने कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेत (EPFO) मोठा डिजिटल बदल केला आहे. याला EPFO 3.0 म्हणतात.

Pravin Dabholkar | Mar 19, 2026, 12:15 PM IST
सरकारने कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेत (EPFO) मोठा डिजिटल बदल केला आहे. याला EPFO 3.0 म्हणतात. यामुळे PF चे पैसे काढणे, पेंशन घेणे आणि अकाउंट ट्रान्सफर करणे आता पूर्णपणे ऑनलाइन आणि खूप सोपे झाले आहे. कागदपत्रांची गरज जवळपास संपली आहे आणि मानवी चुका कमी झाल्या आहेत.

PF क्लेम आता फक्त ३ दिवसांत सेटल!

पूर्वी PF चे पैसे काढायला १५ ते २० दिवस लागत असत. आता EPFO 3.0 मुळे लो-रिस्क क्लेम ३ दिवस किंवा त्याहून कमी वेळेत मिळतात.  आता पैसा लवकर मिळतो आणि कर्मचाऱ्यांना लांब इंतजार करावा लागत नाही, अशी माहिती श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे यांनी दिली.

५ लाखांपर्यंत ऑटोमॅटिक क्लेम सेटलमेंट

५ लाख रुपयांपर्यंतच्या क्लेमसाठी आता पूर्ण ऑटोमॅटिक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यात मॅन्युअल तपासणी किंवा ऑफिसरची गरज नाही. ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त क्लेम स्वतःच निपटतात. यामुळे प्रक्रिया वेगवान आणि पारदर्शक झाली आहे.

७० लाख पेंशनधारकांना वेळेवर पेंशन

नवीन सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) मुळे दरमहा ७० लाखांपेक्षा जास्त पेंशनधारकांना पेंशन वेळेवर आणि बिनचूक मिळते. १ जानेवारी २०२५ पासून सर्व EPFO ऑफिसेस या सिस्टमशी जोडले गेले आहेत. आता पेंशनसाठी बार-बार ऑफिसात जाण्याची गरज नाही.

नोकरी बदलताना PF ट्रान्सफर आता सुपरफास्ट

नोकरी बदलल्यावर PF अकाउंट ट्रान्सफर करण्यासाठी आता नियोक्त्याची परवानगी लागत नाही. जर तुमचे KYC (आधार, बँक, PAN) पूर्ण असेल तर ट्रान्सफर आपोआप होतो. आतापर्यंत ७० लाखांपेक्षा जास्त ट्रान्सफर ऑटो झाले आहेत आणि २१ लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी स्वतः ऑनलाइन ट्रान्सफर केले.

कागदी काम पूर्णपणे बंद, सर्व डिजिटल

EPFO 3.0 चा मुख्य उद्देश कागदी प्रक्रिया संपवणे आहे. आता सर्व सेवांसाठी एकच ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे. यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी झाला आणि सिस्टम पारदर्शक आणि यूजर-फ्रेंडली झाला आहे. सरकारचा दावा आहे की कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना याचा थेट फायदा होईल.

न्यूनतम पेंशन वाढीवर अद्याप निर्णय नाही

EPS-95 पेंशनधारकांसाठी न्यूनतम पेंशन वाढविण्याची मागणी लोकसभेत झाली. सरकारने सांगितले की यावर अद्याप विचार चालू आहे, पण कोणताही मोठा निर्णय जाहीर झालेला नाही. म्हणजे पेंशन वाढीसाठी थोडा वेळ थांबावा लागेल.

छोट्या गोष्टींनी मोठा फायदा

EPFO सदस्य असाल तर तुमचे KYC (आधार, बँक, PAN) अपडेट ठेवा, UAN नंबर सक्रिय ठेवा आणि EPFO पोर्टलवर नियमित तपासणी करा. नोकरी बदलताना ट्रान्सफर स्टेटस पहा. या छोट्या पावलांमुळे तुम्हाला ३ दिवसांत पैसे, ऑटो ट्रान्सफर आणि वेळेवर पेंशन मिळेल. EPFO आता खरोखरच स्मार्ट आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सोयीचे झाले आहे!

