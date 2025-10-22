EPFO कडून पेन्शन योजनेत 5 महत्त्वाचे बदल, कर्मचाऱ्यांचा फायदाच फायदा!
ईपीएफओने कर्मचाऱ्यांना गुड न्यूज दिली आहे.याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
Pravin Dabholkar | Oct 22, 2025, 06:20 AM IST
EPFO 5 important changes: ईपीएफओने कर्मचाऱ्यांना गुड न्यूज दिली आहे.याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
1/9
EPFO कडून पेन्शन योजनेत 5 महत्त्वाचे बदल, कर्मचाऱ्यांचा फायदाच फायदा!
2/9
कर्मचाऱ्यांना गुड न्यूज
3/9
आर्थिक सुरक्षिततेत मोठा दिलासा
4/9
पेन्शन गणनेचा नवा आधार
5/9
कमाल पेन्शन मर्यादा दुप्पट
6/9
लवकर पेन्शन सुविधा
7/9
डिजिटल प्रक्रिया
8/9
नोकरी बदलण्याची सोय
9/9