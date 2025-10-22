English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
EPFO कडून पेन्शन योजनेत 5 महत्त्वाचे बदल, कर्मचाऱ्यांचा फायदाच फायदा!

ईपीएफओने कर्मचाऱ्यांना गुड न्यूज दिली आहे.याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Oct 22, 2025, 06:20 AM IST
EPFO 5 important changes: ईपीएफओने कर्मचाऱ्यांना गुड न्यूज दिली आहे.याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

EPFO कडून पेन्शन योजनेत 5 महत्त्वाचे बदल, कर्मचाऱ्यांचा फायदाच फायदा!

EPFO 5 important changes in the pension scheme employees will get big benefits

EPFO Rules: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनची काळजी घेतली जाते. त्यामुळे ईपीएफओकडून आलेली प्रत्येक अपडेट ही कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची असते. नुकतेच ईपीएफओने कर्मचाऱ्यांना गुड न्यूज दिली आहे.याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

कर्मचाऱ्यांना गुड न्यूज

EPFO 5 important changes in the pension scheme employees will get big benefits

 नुकतेच ईपीएफओने कर्मचाऱ्यांना गुड न्यूज दिली आहे.याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

आर्थिक सुरक्षिततेत मोठा दिलासा

EPFO 5 important changes in the pension scheme employees will get big benefits

ईपीएफओने पेन्शन योजनेत पाच महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत, ज्यामुळे पगारदार कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेत मोठा दिलासा मिळेल. या नव्या नियमांमुळे पेन्शन प्रक्रिया सुलभ आणि अधिक फायदेशीर होणार आहे.

पेन्शन गणनेचा नवा आधार

EPFO 5 important changes in the pension scheme employees will get big benefits

यापूर्वी कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या पगारावर पेन्शन ठरत असे. आता मात्र गेल्या 60 महिन्यांच्या (5 वर्षांच्या) सरासरी पगारावर पेन्शनची गणना होईल. हळूहळू पगारवाढ मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना यामुळे अधिक पेन्शन मिळेल. हा नियम 1 सप्टेंबर 2014 पासून लागू असून, प्रक्रिया आता अधिक सुलभ झाली आहे.

कमाल पेन्शन मर्यादा दुप्पट

EPFO 5 important changes in the pension scheme employees will get big benefits

पूर्वी पेन्शनची मर्यादा ₹7,500 प्रतिमहिना होती, ती आता ₹15,000 करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर घेतलेल्या या निर्णयामुळे उच्च पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर अधिक आर्थिक आधार मिळेल.

लवकर पेन्शन सुविधा

EPFO 5 important changes in the pension scheme employees will get big benefits

आधी पेन्शनसाठी किमान वय 58 वर्षे होते, ते आता 50 वर्षांवर आणले आहे. यामुळे कर्मचारी 50 व्या वर्षापासून पेन्शन घेऊ शकतील, जरी लवकर घेतल्यास रक्कम किंचित कमी होऊ शकते.

डिजिटल प्रक्रिया

EPFO 5 important changes in the pension scheme employees will get big benefits

ईपीएफओने पेन्शन दाव्यांसाठी ऑनलाइन सुविधा मजबूत केली आहे. आता सर्व प्रक्रिया, कागदपत्रे अपलोड करणे आणि मंजुरी, वेबसाइट किंवा अॅपद्वारे जलद होईल. यामुळे प्रक्रिया काही आठवड्यांत पूर्ण होईल.

नोकरी बदलण्याची सोय

EPFO 5 important changes in the pension scheme employees will get big benefits

नोकरी बदलल्यानंतरही पेन्शन लाभात खंड पडणार नाही. मागील सेवेचा रेकॉर्ड नवीन नोकरीत स्वयंचलितपणे जोडला जाईल.

कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य

EPFO 5 important changes in the pension scheme employees will get big benefits

या बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर अधिक आर्थिक स्थैर्य मिळेल, विशेषतः ज्यांचे पगार जास्त आहेत त्यांना उच्च पेन्शनचा लाभ होईल.

