  • भारतातील 31 लाख EPFO खातेधारकांना मोठा दिलासा, 100000000000 रुपये थेट बँक खात्यात; कोणत्या कागदपत्रांची गरज नाही!

भारतातील 31 लाख EPFO खातेधारकांना मोठा दिलासा, 100000000000 रुपये थेट बँक खात्यात; कोणत्या कागदपत्रांची गरज नाही!

EPFO: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओने 31 लाखांपेक्षा जास्त खातेदारांना मोठी दिलासा देण्याचा निर्णय घेतलाय.

Pravin Dabholkar | Mar 10, 2026, 02:32 PM IST
भारतातील 31 लाख EPFO खातेधारकांना मोठा दिलासा, 100000000000 रुपये थेट बँक खात्यात; कोणत्या कागदपत्रांची गरज नाही!

EPFO ​​account holders Big relief 10 thousand crores in bank account

EPFO: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओने 31 लाखांपेक्षा जास्त खातेदारांना मोठी दिलासा देण्याचा निर्णय घेतलाय. खातेधारांच्या निष्क्रिय खात्यांमधील पैसे थेट बँक खात्यात हस्तांतरित केले जाणार आहेत.

कागदपत्रांची गरज नाही

EPFO ​​account holders Big relief 10 thousand crores in bank account

 विशेष म्हणजे यासाठी कोणत्याही कागदपत्रांची किंवा अर्जाची गरज नाही. ही योजना श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने सुरू केली असून, लाखो लोकांना त्यांच्या हक्काच्या पैशांपर्यंत सहज पोहोचण्यास मदत होईल.

निष्क्रिय खाते म्हणजे काय?

EPFO ​​account holders Big relief 10 thousand crores in bank account

ईपीएफओच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या खात्यात तीन वर्षांपासून कोणतीही रक्कम जमा किंवा काढली नसेल तर ते खाते निष्क्रिय म्हणून गणले जाते. अशा खात्यांमध्ये अडकलेले पैसे मालकांना मिळवण्यासाठी पूर्वी कागदपत्रे आणि कार्यालयीन प्रक्रिया करावी लागत असे, पण आता ही प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.

खातेदारांची संख्या आणि रक्कम

EPFO ​​account holders Big relief 10 thousand crores in bank account

सध्या ईपीएफओकडे 31.86 लाख निष्क्रिय खाते आहेत, ज्यात एकूण 10,903कोटी रुपयांची रक्कम अडकली आहे. यापैकी 7.11 लाख खात्यांमध्ये 1000 रुपयांपर्यंतची शिल्लक आहे, ज्यात 30.52 कोटी रुपयांची रक्कम आहे. ही निष्क्रियता 3 ते 20 वर्षांपर्यंतची आहे.

पायलट प्रोजेक्ट

EPFO ​​account holders Big relief 10 thousand crores in bank account

ही योजना प्रथम पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू होतेय. आधार कार्डशी जोडलेल्या आणि 1000 रुपयांपेक्षा कमी शिल्लक असलेल्या सुमारे 6 लाख खात्यांमधील 600 कोटी रुपये थेट हस्तांतरित केले जातील. हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यास इतर खात्यांवरही लागू केला जाईल.

पैसे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया

EPFO ​​account holders Big relief 10 thousand crores in bank account

खातेदारांना कोणताही अर्ज सादर करण्याची किंवा कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. ईपीएफओ स्वतःच या निष्क्रिय खात्यांमधील पैसे थेट जोडलेल्या बँक खात्यात जमा करेल. ही प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित आणि कागदपत्ररहित असेल, ज्यामुळे वेळ आणि मेहनत वाचेल.

लाभ आणि फायदे

EPFO ​​account holders Big relief 10 thousand crores in bank account

या योजनेचा मुख्य फायदा म्हणजे खातेदारांना त्यांच्या पैशांपर्यंत सहज पोहोचता येईल. पूर्वी कागदपत्रे आणि प्रक्रियेमुळे अनेक लोक त्यांचे पैसे काढू शकत नव्हते, पण आता 31 लाख लोकांना 10 हजार कोटींहून अधिक रक्कम मिळेल. हे खातेदारांच्या अडचणी दूर करून त्यांना आर्थिक दिलासा देईल.

मंत्रालयाची भूमिका

EPFO ​​account holders Big relief 10 thousand crores in bank account

श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला असून, ईपीएफओला या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. खातेदारांच्या समस्या कमी करणे आणि प्रक्रिया सुलभ करणे हा मंत्रालयाचा उद्देश आहे. यामुळे सरकारी योजनांच्या कार्यक्षमतेवर सकारात्मक परिणाम होईल, असे म्हटले जात आहे.

भविष्यातील विस्तार

EPFO ​​account holders Big relief 10 thousand crores in bank account

पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्यास उर्वरित 25 लाख निष्क्रिय खात्यांवरही ही योजना लागू केली जाईल. यामुळे एकूण 10 हजार 903 कोटी रुपयांची रक्कम खातेदारांना परत मिळेल. ही योजना ईपीएफओच्या डिजिटल सुधारणांचा भाग असून, भविष्यात अशा आणखी सुधारणा अपेक्षित आहेत.

