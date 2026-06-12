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EPFO Big Decesion: कारण न सांगताही 100% PF काढता येणार; नेमका निर्णय काय?

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jun 12, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:09 PM IST
ईपीएफओने जुने 13 वेगवेगळे विथड्रॉवल नियम एकत्र करून 3 प्रमुख श्रेणी तयार केल्या आहेत.

EPFO Rules: ईपीएफओने जुने 13 वेगवेगळे विथड्रॉवल नियम एकत्र करून 3 प्रमुख श्रेणी तयार केल्या आहेत.

EPFO Big decesion 100 percent of the PF amount can be withdrawn 1/10

EPFO Big Decesion: कारण न सांगताही 100% PF काढता येणार; नेमका निर्णय काय?

EPFO Big Decesion: EPFO ने PF काढण्याचे नियम अधिक सोपे केले आहेत. नव्या व्यवस्थेनुसार काही विशेष परिस्थितींमध्ये सदस्यांना त्यांच्या पात्र PF शिल्लकीपैकी 100 टक्के रक्कम काढण्यासाठी कारण नमूद करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यामुळे क्लेम प्रक्रिया अधिक जलद आणि सुलभ होणार आहे. 

EPFO Big decesion 100 percent of the PF amount can be withdrawn 2/10

विशेष परिस्थिती श्रेणीतील नियम शिथिल

'स्पेशल सर्कमस्टन्स' म्हणजेच विशेष परिस्थिती श्रेणीतील नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. यापूर्वी PF काढताना कारण आणि संबंधित कागदपत्रे द्यावी लागत होती. आता पात्र सदस्यांना अनेक प्रकरणांमध्ये ही अट पूर्ण करावी लागणार नाही.

EPFO Big decesion 100 percent of the PF amount can be withdrawn 3/10

3 प्रमुख श्रेणी

EPFO ने जुने 13 वेगवेगळे विथड्रॉवल नियम एकत्र करून 3 प्रमुख श्रेणी तयार केल्या आहेत. यामध्ये ‘Essential Needs’, ‘Housing’ आणि ‘Special Circumstances’ या श्रेणींचा समावेश आहे. त्यामुळे सदस्यांना नियम समजणे अधिक सोपे होणार आहे.

EPFO Big decesion 100 percent of the PF amount can be withdrawn 4/10

काही विशेष परिस्थिती

आता पात्र PF रकमेपैकी 75% पर्यंत रक्कम कोणत्याही वेळी कमी कागदपत्रांसह काढता येते. तर काही विशेष परिस्थितींमध्ये संपूर्ण पात्र रक्कम म्हणजेच 100% रक्कमही मिळू शकते. 

EPFO Big decesion 100 percent of the PF amount can be withdrawn 5/10

सेवा कालावधीची अट

किमान सेवा कालावधीची अटही सुलभ करण्यात आली आहे. पूर्वी काही कारणांसाठी 5 ते 7 वर्षांच्या सेवेनंतरच पैसे काढता येत होते. आता बहुतांश श्रेणींसाठी 12 महिन्यांची सेवा पुरेशी मानली जात आहे.

EPFO Big decesion 100 percent of the PF amount can be withdrawn 6/10

ऑटो-सेटलमेंट प्रक्रिया

ऑटो-सेटलमेंट प्रक्रियेला मोठी चालना मिळाली आहे. PF क्लेमची पडताळणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया डिजिटल करण्यात आली असून ₹5 लाखांपर्यंतचे अनेक क्लेम स्वयंचलित पद्धतीने निकाली काढले जात आहेत. 

EPFO Big decesion 100 percent of the PF amount can be withdrawn 7/10

डिजिटल सुविधांचा विस्तार

EPFO 3.0 अंतर्गत डिजिटल सुविधांचा विस्तार करण्यात आला आहे. एटीएम, यूपीआय आणि इतर डिजिटल माध्यमांतून PF सेवांचा लाभ मिळावा यासाठी प्रणाली विकसित केली जात आहे. यामुळे सदस्यांना कार्यालयात जाण्याची गरज कमी होणार आहे. 

EPFO Big decesion 100 percent of the PF amount can be withdrawn 8/10

दीर्घकालीन बचतीचाही विचार

नवीन नियमांचा उद्देश सदस्यांना आर्थिक गरजेच्या वेळी अधिक लवचिकता देणे हा आहे. मात्र PF हा निवृत्तीनंतरचा निधी असल्याने सरकार आणि EPFO सदस्यांनी दीर्घकालीन बचतीचाही विचार करावा, असा सल्ला देत आहेत. 

EPFO Big decesion 100 percent of the PF amount can be withdrawn 9/10

सरकारचा उद्देश

सामान्य प्रकरणांमध्ये इतर पात्रता आणि नियम लागू राहतील. पीएफ (PF) मधील 100% रक्कम काढून घेण्याची सुविधा सर्वच परिस्थितींमध्ये उपलब्ध नाही; ही सुविधा प्रामुख्याने निवृत्ती, नोकरी सोडल्यानंतरचा दीर्घकाळचा बेरोजगारीचा कालावधी किंवा विशिष्ट विशेष परिस्थितींसाठी लागू होते. भविष्यातील आर्थिक सुरक्षितता टिकवून ठेवण्यासाठी निवृत्तीच्या उद्देशाने किमान शिल्लक रक्कम कायम राखली जावी, हा देखील सरकारचा उद्देश आहे. 

EPFO Big decesion 100 percent of the PF amount can be withdrawn 10/10

प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद

याव्यतिरिक्त, वैद्यकीय आणीबाणी, घर खरेदी किंवा शिक्षण यांसारख्या कारणांसाठी अंशतः रक्कम काढून घेण्याची सुविधा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. नवीन प्रणालीमध्ये पीएफची रक्कम काढून घेण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

TAGS:
EPFO
EPFO RULES
EPFO News
PF fund
Pf Withdrawal Rules

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