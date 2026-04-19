EPFO New Rules: अचानक तुमची नोकरी गेल्यास PF वरील व्याजही बंद होईल? नोकरदारांसाठी मोठी अपडेट!

EPFO Big Update: कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेनुसार (EPFO), नोकरी सोडल्यानंतरही PF खाते पूर्णपणे बंद होत नाही. नवीन कॉन्ट्रीब्युशन बंद झाले तरी आधी जमा झालेल्या रकमेवर व्याज मिळत राहते.

Pravin Dabholkar | Apr 19, 2026, 09:09 PM IST
EPFO Big Update: नोकरी गेल तर PF खात्यात नवीन पैसा जमा होत नाही, पण जुनी जमा झालेली रक्कमेवर व्याज मात्र चालूच राहते. अनेकांना वाटते की सॅलरी बंद झाली की व्याजही बंद होईल, पण EPFO च्या नियमाप्रमाणे तसे नाही. तुमची बचत सुरक्षित राहते आणि वाढत राहते.

EPFO चा मुख्य नियम काय आहे?

कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेनुसार (EPFO), नोकरी सोडल्यानंतरही PF खाते पूर्णपणे बंद होत नाही. नवीन कॉन्ट्रीब्युशन बंद झाले तरी आधी जमा झालेल्या रकमेवर व्याज मिळत राहते. हे नियम तुमच्या भविष्याची आर्थिक सुरक्षा टिकवण्यासाठी बनवले आहेत.

36 महिन्यांपर्यंत खाते सक्रिय राहते

नोकरी गेल्यानंतर PF खात्यात 36 महिने (3 वर्षे) कोणताही नवा पैसा जमा न झाल्यावरही ते सक्रिय मानले जाते. या काळात व्याज पूर्णपणे चालू राहते. नंतर ते निष्क्रिय (inactive) दाखवले जाते, पण व्याज बंद होत नाही.

चक्रवृद्धी व्याजाचा फायदा

PF वर मिळणारे व्याज चक्रवृद्धी (compound interest) पद्धतीने मोजले जाते. सध्याच्या 2025-26 या आर्थिक वर्षात हे व्याज दर सुमारे 8.25 टक्के आहे. म्हणजे व्याजावर पुन्हा व्याज मिळते आणि तुमची रक्कम वेगाने वाढते.

58 वर्षांपर्यंत व्याज मिळते

तुमचे वय 58 वर्षे होईपर्यंत PF खात्यावर व्याज मिळत राहते, मग नोकरी असो किंवा नसो. हे नियम विशेषतः करिअर ब्रेक घेतलेल्या किंवा जॉब बदलणाऱ्या लोकांसाठी फायद्याचे आहे.

नोकरी गेल्यावर पैसे काढण्याचे नियम

नोकरी गेल्यानंतर गरज भासल्यास PF मधील 75 टक्के रक्कम लगेच काढता येते. उरलेले 25 टक्के एक वर्षानंतर (अजूनही बेरोजगार असाल तर) काढता येतात. पण गरज नसताना पैसे काढू नका, कारण चक्रवृद्धी फायदा कमी होतो.

पैसे काढल्याने काय नुकसान?

जलदबाजी करून PF मधून पैसे काढल्यास भविष्यात मोठी रक्कम तयार होण्याची संधी कमी होते. तज्ज्ञ सल्ला देतात की, गरज नसल्यास पैसे तसेच ठेवा आणि व्याज कमवा. PF ही दीर्घकालीन बचत योजना आहे.

PF बॅलेंस कसा तपासावा?

आता ऑफिसला जाण्याची गरज नाही. UMANG अॅप किंवा EPFO च्या अधिकृत वेबसाइटवरून तुमची पासबुक सहज पाहता येते. प्रत्येक वर्षी किती व्याज जमा झाले आणि एकूण रक्कम किती आहे, हे तेथे दिसते.

व्याज कधी बंद होते?

फक्त 58 वर्षे वय झाल्यानंतर PF खाते निष्क्रिय मानले जाते आणि त्यावर व्याज बंद होते. त्यानंतर पैसे काढून दुसऱ्या गुंतवणुकीत लावण्याचा सल्ला दिला जातो.

PF म्हणजे काय?

PF फक्त बचत योजना नाही, तर तुमच्या भविष्याची मजबूत आर्थिक सुरक्षा आहे. नोकरी गेली तरीही तुमची जमा रक्कम वाढत राहते. म्हणून घाई न करता खाते तसेच ठेवा, व्याज घ्या आणि भविष्य सुरक्षित करा. हे नियम जाणून घेतल्याने तुमची चिंता कमी होईल!

