जर हा निर्णय लागू झाला, तर ज्यांना सध्या दरमहा केवळ १,००० रुपये पेन्शन मिळते, त्यांना ७,५०० रुपये मिळू शकतील, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक जीवन सुसह्य होणार आहे.

Pravin Dabholkar | May 03, 2026, 05:25 PM IST
EPFO Update: जर हा निर्णय लागू झाला, तर ज्यांना सध्या दरमहा केवळ १,००० रुपये पेन्शन मिळते, त्यांना ७,५०० रुपये मिळू शकतील, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक जीवन सुसह्य होणार आहे.

Pension Hike: कर्मचाऱ्याना मिळणार दरमहा ₹7500 पेन्शन? मोठी अपडेट समोर

EPFO Pension Update: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओ अंतर्गत मिळणाऱ्या किमान पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या मिळणारी किमान 1000 रुपये पेन्शन वाढवून 7500 रुपये करण्याची मागणी केली जात आहे.

कामगार संघटनांची मागणी

विविध कामगार संघटना आणि 'पेन्शनर संघर्ष समिती' गेल्या अनेक काळापासून किमान पेन्शन वाढवण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकत आहेत. महागाईच्या काळात १,००० रुपये खूपच कमी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

कोणाला फायदा होणार?

या निर्णयाचा थेट फायदा ईपीएस-९५ (EPS-95) योजनेच्या लाभार्थ्यांना होणार आहे. खाजगी क्षेत्रातील लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळू शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ

पेन्शन वाढीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली होती, ज्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या प्रत्यक्ष पगाराच्या प्रमाणात पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पगाराची मर्यादा

सध्या पेन्शन गणनेसाठी १५,००० रुपयांची पगार मर्यादा आहे. ही मर्यादा वाढवून २१,००० रुपये करण्याची देखील चर्चा सुरू आहे, ज्यामुळे पेन्शनच्या रकमेत मोठी वाढ होईल.

पेन्शन गणना पद्धत

पेन्शन वाढीसोबतच पेन्शन मोजण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याची मागणी होत आहे, जेणेकरून निवृत्तीच्या वेळी असलेल्या शेवटच्या पगाराच्या आधारावर अधिक पेन्शन मिळू शकेल.

सरकारची भूमिका

कामगार मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालय या प्रस्तावावर विचार करत आहेत. यावर अंतिम निर्णय झाल्यास सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे, तरीही सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

महागाई भत्ता (DA)

किमान ७,५०० रुपये पेन्शन सोबतच निवृत्त कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देखील लागू करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

वैद्यकीय सुविधा

पेन्शनर आणि त्यांच्या पती/पत्नीला मोफत वैद्यकीय सुविधा (Medical Facilities) देण्याबाबतही चर्चा सुरु आहे.

अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा

सध्या ही बाब विचाराधीन असून, सरकारकडून यावर अधिकृत घोषणा कधी होणार याकडे कोट्यवधी नोकरदारांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

