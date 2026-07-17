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भारतातील 3.4 कोटी पीएफ खात्यांमध्ये EPFO कडून आले पैसे, तुमचं बॅंक खातं तपासलात का?

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 17, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:39 PM IST
EPFO PF Interest 20261/9

भारतातील 3.4 कोटी पीएफ खात्यांमध्ये EPFO कडून आले पैसे, तुमचं बॅंक खातं तपासलात का?

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी जाहीर करण्यात आलेले 8.25 टक्के व्याज 15 जुलैपर्यंत सुमारे 3.4 कोटी पीएफ खात्यांमध्ये जमा केल्याची माहिती केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी दिली आहे. यामुळे देशातील कोट्यवधी नोकरदार कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती बचतीत थेट वाढ झाली आहे.

8.25% PF Interest2/9

3.4 कोटी EPF खात्यांमध्ये व्याज जमा

 

EPFO ने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी निश्चित केलेले 8.25% व्याजदर लागू करत देशभरातील सुमारे 3.4 कोटी सदस्यांच्या खात्यांमध्ये व्याजाची रक्कम जमा केली आहे. यामुळे खातेदारांच्या पीएफ शिल्लकीत वाढ झाली असून, निवृत्ती नियोजनासाठी ही महत्त्वाची घडामोड मानली जात आहे.

Provident Fund Interest Credit3/9

व्याजदर कायम; गुंतवणूकदारांना स्थिर परतावा

 

केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (CBT) मंजूर केलेला 8.25 टक्के व्याजदर कायम ठेवण्यात आला आहे. हा दर बाजारातील अनेक सुरक्षित बचत पर्यायांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक मानला जातो. EPF ही दीर्घकालीन निवृत्ती बचतीची योजना असल्याने नियमित योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चक्रवाढ व्याजाचा लाभ मिळतो.

EPF Passbook Check4/9

व्याज जमा झाले का? असे तपासा

 

पीएफ खात्यात व्याज जमा झाले आहे की नाही, हे सदस्य खालील माध्यमांतून सहज तपासू शकतात.

EPFO Passbook Lite UMANG मोबाईल अॅप UAN आधारित SMS सेवा अधिकृत EPFO पोर्टलवरील पासबुक सुविधा

व्याज जमा झाल्यानंतर अद्ययावत शिल्लक या माध्यमांवर दिसू लागते.

EPFO PF व्याज २०२६5/9

व्याज उशिरा दिसले तरी नुकसान होत नाही

 

अनेक सदस्यांना व्याज जमा होण्यास काही दिवसांचा विलंब दिसू शकतो. मात्र EPFO च्या नियमानुसार व्याजाची गणना आर्थिक वर्षासाठी लागू असलेल्या शिल्लकीवर केली जाते. त्यामुळे खात्यात नोंद उशिरा झाली तरी सदस्याचे आर्थिक नुकसान होत नाही.

८.२५% PF व्याज,6/9

डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे प्रक्रिया झाली वेगवान

 

EPFO ने अलीकडील काळात डिजिटल प्रणाली आणि नवीन तांत्रिक सुविधा स्वीकारल्यामुळे व्याज जमा करणे, दावे निकाली काढणे आणि प्रलंबित अर्जांची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने होत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

UAN PF Balance Update7/9

EPF सदस्यांसाठी याचा काय फायदा?

 

पीएफवरील व्याज थेट खात्यात जमा झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती निधीत वाढ होते. दीर्घकाळ नियमित योगदान देणाऱ्या सदस्यांना चक्रवाढ व्याजामुळे मोठा निधी तयार करण्यास मदत होते. त्यामुळे EPF हा सुरक्षित आणि विश्वासार्ह निवृत्ती बचत पर्याय म्हणून अधिक मजबूत ठरतो.

प्रॉव्हिडंट फंड व्याज जमा8/9

सदस्यांनी कोणती काळजी घ्यावी?

UAN सक्रिय असल्याची खात्री करा. आधार, PAN आणि बँक खाते KYC पूर्ण ठेवा. वेळोवेळी EPF पासबुक तपासा. नोकरी बदलल्यानंतर जुने आणि नवीन UAN लिंक असल्याची खात्री करा. अधिकृत EPFO सेवा किंवा UMANG अॅपचाच वापर करा.

EPF पासबुक तपासणी9/9

पुढे काय अपेक्षित?

 

EPFO सध्या डिजिटल सेवा अधिक सक्षम करण्यावर भर देत आहे. दावा निकाली काढण्याचा कालावधी कमी करणे, सदस्यांना ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि सेवा अधिक पारदर्शक बनवणे यावर संस्थेचे लक्ष आहे. त्यामुळे भविष्यात पीएफशी संबंधित बहुतांश प्रक्रिया अधिक जलद आणि सोप्या होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

TAGS:
EPFO
Provident Fund
PF interest
salary news
employee benefits

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