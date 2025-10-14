English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारचं मोठं गिफ्ट! हक्काचा 'तो' पैसा हवा तेव्हा मिळणार; 5 बदलेले नियम वाचाच

EPFO EPF Withdrawal New Rules: कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेसंदर्भात नवीन निर्णय घेण्यात आले असून हे नवे निर्णय सर्वसामान्यांना अनेक बाबतीत मोठा दिसाला देणारे आहेत. नेमके नवे नियम आणि निर्णय काय आहेत ते पाहूयात...  

Swapnil Ghangale | Oct 14, 2025, 01:36 PM IST
अनेक नियम बदलले

epfomoney

कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेनं अनेक नियम शिथिल केले असून याचा सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. हे बदललेले नियम कोणते आणि त्याचा कसा फायदा होणार ते पाहूयात...

कामगारांसाठी मोठा निर्णय

epfomoney

दिवाळीच्या तोंडावरच केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने कामगारांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) सदस्यांना त्यांच्या खात्यातील संपूर्ण म्हणजेच 100 टक्के रक्कम काढण्यास परवानगी दिली आहे.   

13 वेगवेगळे नियम केले सोपे

epfomoney

केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. 'ईपीएफओ'मधून रक्कम काढण्यासाठी 13 वेगवेगळे नियम होते. आता हे नियम सोपे करून फक्त तीन प्रकारांत विभागले गेले आहेत.  

कशासाठी पैसे काढता येणार?

epfomoney

वेगवेगळ्या गरजांसाठी पैसे काढता येणार. यामध्ये आजारपण, शिक्षण, लग्न यासारख्या खासगी गरजांसाठी पैसे काढण्याची मूभा देण्यात आली आहे. तसेच घरातील विशेष कारणांसाठी पैसे काढता येणार आहेत.   

शिक्षण, लग्नासाठी किती वेळा काढाल पैसे?

epfomoney

शिक्षणासाठी दहा वेळा व लग्नासाठी पाच वेळा रक्कम काढता येईल. हे दावे लगेच मंजूर केले जातील. आंशिक पैसे काढण्यासाठी आता सेवा कालावधी 12 महिने ठेवला आहे.  

घरबसल्या मोफत मिळेल जीवन प्रमाणपत्र

epfomoney

निवृत्त कर्मचाऱ्यांना घरबसल्या डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र देता यावे म्हणून 'ईपीएफओ'ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेसोबत करार केला आहे. 

ते पैसेही 'ईपीएफओ'च भरेल

epfomoney

हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी केवळ 50 रुपये शुल्क लागेल, तेही 'ईपीएफओ'च भरेल. त्यामुळे पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.  

कंपन्यांनी उशिरा पैसे भरल्यास...

epfomoney

'ईपीएफओ'ने 'विश्वास योजना' नावाची योजना आणली आहे. यात नियोक्त्त्यांनी उशिरा पैसे भरल्यास लागणारा दंड कमी करण्यात आला आहे. आता दंड फक्त एका टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असेल.

किती रक्कम खात्यात ठेवावी लागेल?

epfomoney

प्रत्येक सदस्याने आपल्या खात्यात किमान 25 टक्के रक्कम ठेवणे बंधनकारक असेल, जेणेकरून निवृत्तीच्या वेळी मोठी बचत तयार राहील. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

