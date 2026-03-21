EPFO: भारतातील कोट्यवधी प्रायव्हेट कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज; 1 पैसाही न भरता मिळतो 7 लाखाचा विमा;कसा करायचा दावा?

Pravin Dabholkar | Mar 21, 2026, 10:48 AM IST
भारतातील कोट्यवधी प्रायव्हेट कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज; 1 पैसाही न भरता मिळतो 7 लाखाचा विमा;कसा करायचा दावा?
खासगी क्षेत्रातील नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओच्या ईडीएलआय (Employees’ Deposit Linked Insurance) योजनेअंतर्गत पूर्णपणे मोफत जीवन विमा मिळतो. यासाठी तुम्हाला स्वतः एक पैसाही प्रीमियम भरावा लागत नाही. सगळा खर्च कंपनी करते. कर्मचाऱ्याच्या दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला आर्थिक मदत म्हणून ही रक्कम मिळते.
कोणाला मिळते हे संरक्षण?
विम्याची रक्कम किती आणि कशी ठरते?
दावा कोण करू शकतो?
नोकरी बदलल्यास विमा संपतो का?
नाही! नोकरी बदलल्यावरही विमा सुरू राहतो, पण काही नियम पाळणे आवश्यक आहे. जुना पीएफ खाते सक्रिय ठेवा, लगेच नव्या नोकरीत सामील व्हा आणि पीएफ योगदान सुरू ठेवा. लांब गॅप (महिने-वर्षे बेकार राहणे) टाळा, नाहीतर विमा धोक्यात येऊ शकतो. ६० दिवसांचा गॅप नियम हा अधिकृत नाही, फक्त काही कंपन्यांच्या प्रॅक्टिस आहे.
विमा रद्द होण्याची कारणे काय?
