English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • EPFO: भारतातील कोट्यवधी प्रायव्हेट कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज; 1 पैसाही न भरता मिळतो 7 लाखाचा विमा;कसा करायचा दावा?

EPFO:खासगी क्षेत्रातील नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओच्या ईडीएलआय योजनेअंतर्गत पूर्णपणे मोफत जीवन विमा मिळतो. यासाठी तुम्हाला स्वतः एक पैसाही प्रीमियम भरावा लागत नाही. सगळा खर्च कंपनी करते. कर्मचाऱ्याच्या दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला आर्थिक मदत म्हणून ही रक्कम मिळते.

Pravin Dabholkar | Mar 21, 2026, 10:48 AM IST
twitter
1/8

EPFO Free Insurance Cover Available to ​​Employees know Rules

खासगी क्षेत्रातील नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओच्या ईडीएलआय (Employees’ Deposit Linked Insurance) योजनेअंतर्गत पूर्णपणे मोफत जीवन विमा मिळतो. यासाठी तुम्हाला स्वतः एक पैसाही प्रीमियम भरावा लागत नाही. सगळा खर्च कंपनी करते. कर्मचाऱ्याच्या दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला आर्थिक मदत म्हणून ही रक्कम मिळते.

twitter
2/8

कोणाला मिळते हे संरक्षण?

फक्त खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी ज्यांचा पगारातून पीएफ (प्रॉव्हिडंट फंड) कापला जातो, ते स्वयंचलितपणे या योजनेचे सदस्य होतात. सरकारी नोकरी किंवा इतर योजनांमध्ये हे लागू होत नाही. 

twitter
3/8

विम्याची रक्कम किती आणि कशी ठरते?

कमाल ७ लाख रुपयांपर्यंत संरक्षण मिळते. ही रक्कम तुमच्या पगार, पीएफ योगदान आणि नोकरीच्या कालावधीनुसार ठरते. पहिल्या वर्षातच नोकरीत असताना मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला किमान ५०,००० रुपये तरी मिळतात.

twitter
4/8

दावा कोण करू शकतो?

केवळ कर्मचाऱ्याने आधीच नेमलेला नामनिर्देशित (नॉमिनी) व्यक्ती दावा करू शकते. नॉमिनीचे e-KYC पूर्ण असणे गरजेचे आहे. मृत्यू झाल्यावर कुटुंबाला ही रक्कम थेट मिळते. 

twitter
5/8

नोकरी बदलल्यास विमा संपतो का?

नाही! नोकरी बदलल्यावरही विमा सुरू राहतो, पण काही नियम पाळणे आवश्यक आहे. जुना पीएफ खाते सक्रिय ठेवा, लगेच नव्या नोकरीत सामील व्हा आणि पीएफ योगदान सुरू ठेवा. लांब गॅप (महिने-वर्षे बेकार राहणे) टाळा, नाहीतर विमा धोक्यात येऊ शकतो. ६० दिवसांचा गॅप नियम हा अधिकृत नाही, फक्त काही कंपन्यांच्या प्रॅक्टिस आहे.

twitter
6/8

विमा रद्द होण्याची कारणे काय?

पीएफ खाते बंद झाले, योगदान थांबले, UAN (युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर) नव्या कंपनीशी लिंक न झाला किंवा नामनिर्देशन अपडेट न राहिले तर विमा संपुष्टात येऊ शकतो. म्हणून नोकरी बदलताना सावध राहा. 

twitter
7/8

UAN आणि नामनिर्देशन किती महत्त्वाचे?

नोकरी बदलताना नेहमी जुना UANच द्या. UAN आधार आणि KYC शी लिंक करा. e-नामनिर्देशन (ऑनलाइन नॉमिनी) अपडेट ठेवा. हे केल्याने तुमचे सगळे पीएफ इतिहास एकत्र राहतात आणि विमा सुरक्षित राहतो.

twitter
8/8

दावा कसा आणि कधी मिळेल?

मृत्यू झाल्यावर नॉमिनीने फॉर्म ५IF भरून मृत्यू प्रमाणपत्र, KYC दस्तऐवज ईपीएफओकडे सादर करा. नियमाप्रमाणे ३० दिवसांत पैसे मिळाले पाहिजेत. उशीर झाल्यास ईपीएफओला व्याज द्यावे लागते.

twitter
पुढील
अल्बम

Gold Silver Price Today 21 March : सोन्याचे भाव गडगडले, चांदीच्या भावात सुद्धा घसरण, ग्राहकांना खरेदीसाठी सुवर्णसंधी, पाहा आजचे सोन्या चांदीच्या किंमती

पुढील अल्बम

