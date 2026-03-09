English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • EPFO: भारतातील 7 कोटी PF खातेदारांसाठी गुड न्यूज, आता फक्त अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेकडे लक्ष; तुमचा कसा होणार फायदा?

EPFO: भारतातील 7 कोटी PF खातेदारांसाठी गुड न्यूज, आता फक्त अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेकडे लक्ष; तुमचा कसा होणार फायदा?

कर्मचारी भविष्य निधि संघटना (ईपीएफओ) ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी ईपीएफ (ईपीएफ) जमा रकमेवर व्याज दर 8.25 टक्के कायम ठेवला आहे.

Pravin Dabholkar | Mar 09, 2026, 10:45 AM IST
EPFO intrest Rate: कर्मचारी भविष्य निधि संघटना (ईपीएफओ) ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी ईपीएफ (ईपीएफ) जमा रकमेवर व्याज दर 8.25 टक्के कायम ठेवला आहे.

EPFO: 7 कोटी PF खातेदारांसाठी गुड न्यूज, आता फक्त अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेकडे लक्ष; तुमचा कसा होणार फायदा?

EPFO intrest Rate: कर्मचारी भविष्य निधि संघटना (ईपीएफओ) ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी ईपीएफ (ईपीएफ) जमा रकमेवर व्याज दर 8.25 टक्के कायम ठेवला आहे.

अर्थ मंत्रालयाची मंजूरी

हा दर मागील वर्षाप्रमाणेच असून, यामुळे 7 कोटींपेक्षा जास्त नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (सीबीटी) सोमवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. आता अर्थ मंत्रालयाची मंजूरी मिळाल्यानंतर हा दर अधिकृतपणे लागू होईल.

ईपीएफ व्याज दराचा निर्णय

ईपीएफओने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी ईपीएफ जमा रकमेवर 8.25 टक्के व्याज दर कायम ठेवला आहे. हा दर मागील वर्ष 2024-25 प्रमाणेच आहे. सीबीटीच्या बैठकीत सर्व सदस्यांच्या एकमताने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यामुळे नोकरदारांच्या सेवानिवृत्ती निधीला मजबुती मिळेल. ईपीएफओ ही खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची योजना आहे, ज्यात दरमहा पगारातून काही रक्कम कापली जाते आणि त्यावर व्याज मिळते.

सीबीटीची बैठक

केंद्रीय विश्वस्त मंडळ (सीबीटी) ही ईपीएफओच्या निर्णय घेणारी मुख्य संस्था आहे. सोमवारी झालेल्या बैठकीत व्याज दराबाबत चर्चा झाली आणि 8.25 टक्के दर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सर्व सदस्यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. ईपीएफओच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना व्याज कमी होण्याची भीती दूर झाली आहे. ही बैठक नियमितपणे होत असते, ज्यात व्याज दर निश्चित केला जातो.

व्याज दराचा इतिहास

ईपीएफ व्याज दरात गेल्या काही वर्षांत बदल झाले आहेत. 2023-24 मध्ये हा दर 8.15 टक्क्यांवरून 8.25 टक्क्यांपर्यंत वाढला. 2021-22 मध्ये तो 40 वर्षांतील नीचांकी 8.10 टक्के होता. 2015-16 मध्ये 8.8 टक्के, तर 2013-14 आणि 2014-15 मध्ये 8.75 टक्के होता. 2020-21 मध्ये 8.5 टक्के होता.व्याज दर अर्थव्यवस्थेनुसार बदलतो, पण यावेळी तो स्थिर राहिला हे यातून दिसते.

पुढील प्रक्रिया

सीबीटीचा प्रस्ताव आता वित्त मंत्रालयाकडे पाठवला जाईल. मंत्रालयाची मंजूरी मिळाल्यानंतर ईपीएफओ हा दर अधिकृतपणे जाहीर करेल. त्यानंतर सदस्यांच्या खात्यात व्याज जमा होईल. ही प्रक्रिया नियमित असते आणि त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा विश्वास वाढतो. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या घोषणेकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

व्याज जमा होण्याची वेळ

व्याज दरमहा मोजले जाते, पण ते वर्षाच्या शेवटी किंवा नंतर जमा होते. सामान्यतः जून ते सप्टेंबरदरम्यान व्याज जमा होते. उदाहरणार्थ, 2024-25 चे व्याज जुलै 2025 मध्ये जमा झाले, तर 2023-24 चे ऑगस्ट ते डिसेंबरदरम्यान. 2025-26 साठी व्याज जून ते सप्टेंबर 2026 मध्ये अपेक्षित आहे. निश्चित तारीख नसते, पण ईपीएफओ सदस्यांना सूचना देते.

कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम?

हा निर्णय 7 कोटींपेक्षा जास्त नोकरदार वर्गावर परिणाम करेल. खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना पीएफ ही योजना सेवानिवृत्तीची मोठी आधार आहे. व्याज दर कायम राहिल्याने त्यांच्या बचतीला चांगला परतावा मिळेल. महागाईच्या काळात हे व्याज फायद्याचे ठरते. अनेक नोकरदारांना व्याज कमी होईल अशी शंका होती, पण हा निर्णय त्यांना दिलासा देणारा आहे. ईपीएफओच्या सदस्यांना यामुळे आर्थिक स्थिरता मिळते.

काय आहेत अपेक्षा?

अनेक नोकरदारांना सरकार व्याज दर कमी करेल अशी शंका होती, कारण अर्थव्यवस्थेतील बदलांमुळे असे होऊ शकते. पण सीबीटीने दर कायम ठेवून सकारात्मक पाऊल उचलले. महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा दर आकर्षक आहे. ईपीएफओच्या सदस्यांना व्याज दराची घोषणा नेहमीच उत्सुकतेने प्रतीक्षा असते, कारण यावर त्यांच्या भविष्याची बचत अवलंबून असते.

