देशातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट, EPFO कडून व्याजदरांची घोषणा!
EPFO Interest Rate: कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) ने वित्तीय वर्ष २०२५-२६ साठी कर्मचारी भविष्य निधी (EPF) जमा रकमेवर व्याज दर जाहीर केलाय.
Pravin Dabholkar | Mar 03, 2026, 08:09 PM IST
सेवानिवृत्ती निधीवर परिणाम
व्याज दराचा निर्णय
EPFO ने वित्तीय वर्ष २०२५-२६ साठी EPF जमा रकमेवर ८.२५% व्याज दर निश्चित केला आहे. हा दर सलग दुसऱ्या वर्षी अपरिवर्तित ठेवण्यात आला आहे. केंद्रीय न्यासी मंडळ (CBT) हे EPFO चे सर्वोच्च निर्णय घेणारे संस्था आहे, जी निधी व्यवस्थापन, गुंतवणूक आणि वितरणाची देखरेख करते. या मंडळाने हा व्याज दराची शिफारस केली आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या बचतीवर स्थिर रिटर्न मिळेल.
बैठकीत काय झालं?
अध्यक्ष काय म्हणाले?
पायलट प्रोजेक्ट
व्याज दराबरोबरच, मंडळाने निष्क्रिय EPF खात्यांसाठी एक पायलट प्रकल्प मंजूर केला आहे. या प्रकल्पात १,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी शिल्लक असलेल्या निष्क्रिय खात्यांमध्ये स्वयंचलित दावा निपटारा सुरू करण्यात येईल. यात १.३३ लाखांपेक्षा जास्त खाते आणि ५.६८ कोटी रुपयांची रक्कम समाविष्ट आहे. ही सुविधा कर्मचाऱ्यांसाठी सोयीस्कर ठरेल.
ऐतिहासिक व्याज दरांचा आढावा
कर्मचाऱ्यांवर होणारा परिणाम
