Marathi News
  • फोटो
  • देशातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट, EPFO कडून व्याजदरांची घोषणा!

EPFO Interest Rate: कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) ने वित्तीय वर्ष २०२५-२६ साठी कर्मचारी भविष्य निधी (EPF) जमा रकमेवर व्याज दर जाहीर केलाय.

Pravin Dabholkar | Mar 03, 2026, 08:09 PM IST
1/9

EPFO Interest Rate: देशातील करोडो खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) ने वित्तीय वर्ष २०२५-२६ साठी कर्मचारी भविष्य निधी (EPF) जमा रकमेवर व्याज दर ८.२५ टक्के कायम ठेवला आहे. 

2/9

सेवानिवृत्ती निधीवर परिणाम

हा दर बदललेला नाही आणि गेल्या वर्षीप्रमाणेच राहिला आहे. हे निर्णय EPFO च्या केंद्रीय न्यासी मंडळाच्या (CBT) बैठकीत घेण्यात आला, ज्यामुळे करोडो PF खातेदारांच्या सेवानिवृत्ती निधीवर परिणाम होईल.

3/9

व्याज दराचा निर्णय

EPFO ने वित्तीय वर्ष २०२५-२६ साठी EPF जमा रकमेवर ८.२५% व्याज दर निश्चित केला आहे. हा दर सलग दुसऱ्या वर्षी अपरिवर्तित ठेवण्यात आला आहे. केंद्रीय न्यासी मंडळ (CBT) हे EPFO चे सर्वोच्च निर्णय घेणारे संस्था आहे, जी निधी व्यवस्थापन, गुंतवणूक आणि वितरणाची देखरेख करते. या मंडळाने हा व्याज दराची शिफारस केली आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या बचतीवर स्थिर रिटर्न मिळेल.

4/9

बैठकीत काय झालं?

ही महत्त्वपूर्ण बैठक केंद्रीय न्यासी मंडळाची २३९वी बैठक होती. या बैठकीची अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी केली. बैठकीत व्याज दराबाबत चर्चा झाली आणि ८.२५% व्याज दराची शिफारस करण्यात आली. ही बैठक नवी दिल्लीत झाली आणि EPFO च्या विविध मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यात आले. 

5/9

अध्यक्ष काय म्हणाले?

डॉ. मनसुख मांडविया यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंडळाने वित्तीय वर्ष २०२५-२६ साठी EPF ग्राहकांना ८.२५% व्याज दराची शिफारस केली आहे. हे विधान बैठकीनंतर जाहीर करण्यात आले, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या बचतीवर विश्वास वाटेल. या व्यतिरिक्त, मंडळाने इतर सुधारणांवरही चर्चा केली. 

6/9

पायलट प्रोजेक्ट

व्याज दराबरोबरच, मंडळाने निष्क्रिय EPF खात्यांसाठी एक पायलट प्रकल्प मंजूर केला आहे. या प्रकल्पात १,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी शिल्लक असलेल्या निष्क्रिय खात्यांमध्ये स्वयंचलित दावा निपटारा सुरू करण्यात येईल. यात १.३३ लाखांपेक्षा जास्त खाते आणि ५.६८ कोटी रुपयांची रक्कम समाविष्ट आहे. ही सुविधा कर्मचाऱ्यांसाठी सोयीस्कर ठरेल.

7/9

ऐतिहासिक व्याज दरांचा आढावा

गेल्या काही वर्षांत EPFO च्या व्याज दरात थोडे बदल झाले आहेत. वित्तीय वर्ष २०२२-२३ मध्ये व्याज दर ८.१५% होता. २०२३-२४ मध्ये तो थोडा वाढून ८.२५% झाला. २०२४-२५ मध्ये तोच दर कायम राहिला आणि आता २०२५-२६ साठीही ८.२५% अपरिवर्तित आहे. हे बदल कर्मचाऱ्यांच्या बचतीवर परिणाम करतात. 

8/9

कर्मचाऱ्यांवर होणारा परिणाम

या निर्णयाचा परिणाम करोडो PF खातेदारांवर होईल. EPF हा कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचा मुख्य आधार आहे आणि व्याज दर त्यांच्या रिटर्न ठरवतो. सध्या EPFO चे ७ कोटींपेक्षा जास्त ग्राहक आहेत, ज्यांना या व्याज दराचा फायदा मिळेल. हे स्थिर दर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेल. 

9/9

पुढील प्रक्रिया

CBT च्या निर्णयानंतर, व्याज दराची शिफारस वित्त मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाईल. सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर, २०२५-२६ चा व्याज दर ७ कोटींपेक्षा जास्त ग्राहकांच्या खात्यात जमा केला जाईल. ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण होईल आणि कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल.

