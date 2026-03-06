EPFO Intrest Rate: तुमच्या PF खात्यात 1 लाख असो वा 10 लाख, तुम्हाला किती मिळेल व्याज?; सरकारची घोषणा!
EPFO Intrest Rate: व्याज वर्षअखेर पीएफ खात्यात जमा होते. यामुळे कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित आणि दीर्घकालीन बचतीचा फायदा मिळतो.
Pravin Dabholkar | Mar 06, 2026, 02:53 PM IST
1/8
EPFO Intrest Rate: पीएफ खात्यात 1 लाख असो वा 10 लाख, तुम्हाला किती मिळेल व्याजय़?; सरकारची घोषणा!
2/8
व्याज वर्षअखेर
3/8
व्याज कसे मोजले जाते?
व्याज दर महिन्यानुसार खात्यातील चालू शिल्लकवर मोजला जातो. वर्षअखेर हे व्याज खात्यात जमा होते आणि ते मूळ रकमेचा भाग बनते. पुढील वर्षी या वाढलेल्या रकमेवर व्याज मिळते, ज्याला चक्रवाढ व्याज म्हणतात. जर वर्षभरात योगदान किंवा काढणे झाले तर व्याज महिन्यानुसार समायोजित होते. ईपीएफओ ही एक सुरक्षित बचत योजना आहे, ज्यात सरकारची हमी असते. यामुळे कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा मजबूत होते. व्याज दर ८.२५ टक्के असल्याने, जितकी जास्त रक्कम आणि जितका जास्त काळ, तितका फायदा.
4/8
व्याजाची गणना
व्याजाची गणना सोपी आहे. वर्षअखेरची शिल्लक रक्कम (बी) घ्या आणि त्यावर ८.२५ टक्के व्याज मोजा. सूत्र: व्याज = बी × ८.२५ / १००. हे व्याज वर्षअखेर जमा होते. उदाहरणार्थ, जर खात्यात बदल नसतील तर हे सरळ लागू होते. जर महिन्यात बदल झाले तर ईपीएफओ महिन्यानुसार व्याज मोजते. हे चक्रवाढ व्याजामुळे बचतीला वेग देते. जर वार्षिक योगदान २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर अतिरिक्त रकमेवरचे व्याज करपात्र होऊ शकते. ही माहिती कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या बचतीचे नियोजन करण्यास मदत करते.
5/8
किती व्याज मिळेल?
6/8
५ लाख रुपयांसाठी
7/8