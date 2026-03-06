English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • EPFO Intrest Rate: तुमच्या PF खात्यात 1 लाख असो वा 10 लाख, तुम्हाला किती मिळेल व्याज?; सरकारची घोषणा!

EPFO Intrest Rate: व्याज वर्षअखेर पीएफ खात्यात जमा होते. यामुळे कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित आणि दीर्घकालीन बचतीचा फायदा मिळतो.

Pravin Dabholkar | Mar 06, 2026, 02:53 PM IST
EPFO Intrest Rate: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) ने २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी व्याज दर ८.२५ टक्के कायम ठेवला आहे. सरकारने यात कोणतीही कपात केलेली नाही. देशात ईपीएफओचे ६ कोटींहून अधिक सदस्य आहेत. हा व्याज दर पीएफ खात्यातील शिल्लक रकमेवर लागू होतो.

व्याज वर्षअखेर

व्याज वर्षअखेर पीएफ खात्यात जमा होते. यामुळे कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित आणि दीर्घकालीन बचतीचा फायदा मिळतो. जर खात्यातील रक्कम जास्त काळ राहिली आणि ती वाढली तर व्याजाचा फायदा अधिक होतो. हा निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे, कारण व्याज दर स्थिर राहिल्याने त्यांची बचत वाढेल.

व्याज कसे मोजले जाते?

व्याज दर महिन्यानुसार खात्यातील चालू शिल्लकवर मोजला जातो. वर्षअखेर हे व्याज खात्यात जमा होते आणि ते मूळ रकमेचा भाग बनते. पुढील वर्षी या वाढलेल्या रकमेवर व्याज मिळते, ज्याला चक्रवाढ व्याज म्हणतात. जर वर्षभरात योगदान किंवा काढणे झाले तर व्याज महिन्यानुसार समायोजित होते. ईपीएफओ ही एक सुरक्षित बचत योजना आहे, ज्यात सरकारची हमी असते. यामुळे कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा मजबूत होते. व्याज दर ८.२५ टक्के असल्याने, जितकी जास्त रक्कम आणि जितका जास्त काळ, तितका फायदा. 

व्याजाची गणना

व्याजाची गणना सोपी आहे. वर्षअखेरची शिल्लक रक्कम (बी) घ्या आणि त्यावर ८.२५ टक्के व्याज मोजा. सूत्र: व्याज = बी × ८.२५ / १००. हे व्याज वर्षअखेर जमा होते. उदाहरणार्थ, जर खात्यात बदल नसतील तर हे सरळ लागू होते. जर महिन्यात बदल झाले तर ईपीएफओ महिन्यानुसार व्याज मोजते. हे चक्रवाढ व्याजामुळे बचतीला वेग देते. जर वार्षिक योगदान २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर अतिरिक्त रकमेवरचे व्याज करपात्र होऊ शकते. ही माहिती कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या बचतीचे नियोजन करण्यास मदत करते.

किती व्याज मिळेल?

समजा तुमच्या पीएफ खात्यात ३१ मार्च २०२६ पर्यंत १ लाख रुपये आहेत. व्याज = १,००,००० × ८.२५ / १०० = ८,२५० रुपये. एकूण शिल्लक १,०८,२५० रुपये होते आणि पुढील वर्षी या रकमेवर व्याज मिळेल. 

५ लाख रुपयांसाठी

५ लाख रुपयांसाठी व्याज सुमारे ४१,२५० रुपये. १० लाख रुपयांसाठी व्याज = १०,००,००० × ८.२५ / १०० = ८२,५०० रुपये, एकूण १०,८२,५०० रुपये. हे उदाहरण वर्षभरातील बदल नसतील तर लागू होते. वास्तविक व्याज महिन्यानुसार बदलू शकते. ही गणना कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कमाईचा अंदाज घेण्यास मदत करते.

पीएफ शिल्लक कशी तपासावी?

पीएफ शिल्लक आणि व्याज तपासण्यासाठी ईपीएफओ पोर्टल किंवा उमंग अॅपचा वापर करा, जरी लेखात याची सविस्तर पद्धत सांगितलेली नाही. व्याज जमा झाल्यावर ते मूळ रकमेत मिसळते. पीएफ ही दीर्घकालीन बचत आहे, ज्यात कर लाभ मिळतात. पण अतिरिक्त योगदानावर व्याज करपात्र असू शकते.

करोडो सदस्यांना फायदा

ईपीएफओच्या नवीन नियमांनुसार, काढणे, परतावा आणि पेन्शन सुविधांमध्ये बदल झाले आहेत. हे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक भविष्याचे नियोजन करण्यास प्रोत्साहित करते. एकूणच, हा व्याज दर स्थिर राहिल्याने करोडो सदस्यांना फायदा होईल. 

