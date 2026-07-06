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1 वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी PF काढता येतो का? EPFO च्या नव्या नियमांमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट!

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 06, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:36 PM IST

EPFO ने क्लेम प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि कागदविरहित करण्यावर भर दिला आहे.

EPFO New PF Withdrawal Rules Withdraw PF Before Completing One Year of Service1/10

1 वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी PF काढता येतो का? EPFO च्या नव्या नियमांमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट!

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओने पीएफ काढण्याच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांच्या मनात "नोकरीला एक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी पीएफ काढता येतो का?" हा प्रश्न असतो.

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पीएफची रक्कम लवकर मिळेल

 नव्या नियमांनुसार, केवळ सेवाकाळ नव्हे तर नोकरी सोडल्यानंतरचा बेरोजगारीचा कालावधीही महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे नोकरी सोडलेल्या कर्मचाऱ्यांना काही अटींची पूर्तता केल्यानंतर पीएफची रक्कम लवकर मिळू शकते.

PF Withdrawal Before One Year3/10

एक वर्षाची नोकरी पूर्ण नसली तरी PF काढण्याची संधी

 

पूर्वी एक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी पीएफ काढण्याबाबत अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम होता. मात्र EPFO च्या सुधारित नियमांनुसार, नोकरीचा कालावधी हा एकमेव निकष राहिलेला नाही. कर्मचारी नोकरी सोडल्यानंतर ठराविक कालावधी बेरोजगार राहिल्यास त्यांना पीएफमधील रक्कम काढण्याची परवानगी मिळू शकते. यामुळे अचानक नोकरी गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

EPFO New PF Withdrawal Rules Withdraw PF Before Completing One Year of Service4/10

एका महिन्यानंतर 75 टक्के, दोन महिन्यांनंतर संपूर्ण रक्कम

 

नव्या नियमांनुसार, कर्मचारी नोकरी सोडल्यानंतर सलग एक महिना बेरोजगार राहिल्यास आपल्या पीएफ खात्यातील 75 टक्के रक्कम काढू शकतो. त्यानंतर दोन महिने बेरोजगारी कायम राहिल्यास उर्वरित 25 टक्के रक्कमही काढण्याची सुविधा उपलब्ध होते. यामुळे बेरोजगारीच्या काळात आर्थिक अडचणी कमी करण्यास मदत होणार आहे.

EPFO New PF Withdrawal Rules Withdraw PF Before Completing One Year of Service5/10

डिजिटल प्रक्रियेमुळे क्लेम होणार अधिक जलद

 

EPFO ने क्लेम प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि कागदविरहित करण्यावर भर दिला आहे. बहुतांश सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून पात्र सदस्यांचे दावे कमी वेळेत निकाली काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. काही प्रकरणांमध्ये क्लेमचे निपटारे तीन दिवसांच्या आत करण्याची व्यवस्थाही लागू करण्यात आली आहे.

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बेरोजगार कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक आधार

 

नोकरी गेल्यानंतर नवीन रोजगार मिळेपर्यंत अनेक कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी पीएफमधील जमा रक्कम वापरण्याची सुविधा महत्त्वाची ठरते. सुधारित नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्च, घरखर्च किंवा इतर तातडीच्या गरजांसाठी स्वतःची बचत वापरणे अधिक सोपे झाले आहे.

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PF काढण्यापूर्वी या बाबी लक्षात ठेवा

 

पीएफची संपूर्ण रक्कम काढण्यापूर्वी सदस्यांनी आपल्या UAN, बँक खाते, आधार क्रमांक आणि KYC माहिती अद्ययावत असल्याची खात्री करावी. चुकीची माहिती किंवा अपूर्ण KYC असल्यास क्लेम मंजूर होण्यास विलंब होऊ शकतो. तसेच पुन्हा नोकरी मिळाल्यास जुने PF खाते नव्या खात्याशी जोडण्याचाही पर्याय उपलब्ध असतो.

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निवृत्ती बचतीवर परिणाम होऊ शकतो

 

पीएफ ही दीर्घकालीन निवृत्ती बचतीची योजना आहे. त्यामुळे गरज नसताना संपूर्ण रक्कम काढणे टाळावे, असा सल्ला आर्थिक तज्ज्ञ देतात. वारंवार पैसे काढल्यास निवृत्तीच्या वेळी मिळणारा निधी कमी होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ अत्यावश्यक परिस्थितीतच या सुविधेचा वापर करणे फायदेशीर ठरते.

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नव्या नियमांचा उद्देश काय?

 

EPFO च्या सुधारित नियमांचा मुख्य उद्देश कर्मचाऱ्यांना अधिक जलद सेवा, सोपी क्लेम प्रक्रिया आणि बेरोजगारीच्या काळात तातडीची आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे हा आहे. डिजिटल प्रणालीमुळे पारदर्शकता वाढविणे आणि सदस्यांचा अनुभव अधिक सुलभ करणे यावरही भर देण्यात आला आहे.

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कोणाला होणार सर्वाधिक फायदा?

 

नवीन नोकरी सुरू केलेले कर्मचारी, नोकरी बदलणारे कर्मचारी, अचानक बेरोजगार झालेले कर्मचारी आणि आर्थिक अडचणीत असलेले EPFO सदस्य यांना या सुधारित नियमांचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. मात्र क्लेम करण्यापूर्वी अधिकृत EPFO मार्गदर्शक तत्त्वे तपासणे आवश्यक आहे.

TAGS:
EPFO
PF withdrawal
EPFO New Rules
employee benefits
Personal Finance

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