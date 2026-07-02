भारतातील 8 कोटी EPF सदस्यांसाठी EPFO चा मोठा निर्णय! महिन्याला 'इतकी' PF कपात अनिवार्य; तुमच्यावर काय परिणाम?

देशातील सुमारे 8 कोटी EPF सदस्यांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओने महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय.
नव्या नियमांनुसार, महिन्याला ₹15,000 च्या वैधानिक वेतन मर्यादेवर 12% म्हणजे ₹1,800 पर्यंतचे PF योगदान अनिवार्य राहील. यापेक्षा जास्त वेतनावर PF कपात करायची की नाही, हे कर्मचारी आणि नियोक्त्याच्या परस्पर संमतीवर अवलंबून असणार आहे.
म्हणजेच, ₹1,800 पेक्षा अधिक PF योगदान आता स्वेच्छेने (Voluntary) करता येणार आहे. या बदलामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचा टेक-होम पगार, निवृत्ती बचत आणि वेतनरचनेवर परिणाम होऊ शकतो.
EPFO च्या नव्या नियमांनुसार, कर्मचारी आणि नियोक्ता यांना ₹15,000 या वैधानिक वेतन मर्यादेच्या 12% म्हणजे ₹1,800 पर्यंतचे PF योगदान अनिवार्य असेल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार (Basic + DA) यापेक्षा जास्त असेल, तरी कायद्याने अधिक रकमेवर PF कपात करणे बंधनकारक राहणार नाही. त्यामुळे यापुढील योगदान पूर्णपणे ऐच्छिक असेल.
आतापर्यंत अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष मूळ वेतनावर PF कपात करत होत्या. मात्र आता ₹1,800 पेक्षा अधिक PF योगदानासाठी कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांचीही संमती आवश्यक असेल. जास्त रक्कम PF मध्ये जमा करण्याची इच्छा असल्यास ती Voluntary Provident Fund (VPF) किंवा परस्पर कराराद्वारे सुरू ठेवता येईल.
ज्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर आतापर्यंत ₹1,800 पेक्षा जास्त PF कपात होत होती, त्यांना आता कमी PF कपात निवडल्यास हातात मिळणारा पगार (Take-Home Salary) वाढू शकतो. मात्र याचा दुसरा परिणाम म्हणजे PF खात्यात जमा होणारी रक्कम कमी होईल आणि दीर्घकालीन निवृत्ती निधीही तुलनेने कमी तयार होऊ शकतो. त्यामुळे निर्णय घेताना दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनाचा विचार करणे आवश्यक आहे.
PF योगदानाबाबतच्या बदलासोबतच EPFO ने निधी काढण्याची प्रक्रिया देखील सुलभ केली आहे. पूर्वी PF काढण्यासाठी 13 वेगवेगळ्या श्रेणी होत्या. आता त्या कमी करून फक्त 3 प्रमुख श्रेणी करण्यात आल्या आहेत. यामुळे सदस्यांना दावे दाखल करणे आणि पैसे मिळवणे अधिक सोपे होणार आहे.
EPFO ने स्पष्ट केले आहे की व्याजदर, UAN, PF खात्याचे मूलभूत लाभ आणि विद्यमान EPF व्यवस्था कायम राहणार आहे. बदल केवळ अनिवार्य आणि ऐच्छिक योगदानाच्या स्वरूपात करण्यात आला आहे. त्यामुळे PF खाते, व्याज किंवा इतर सुविधा यामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.
खासगी क्षेत्रातील अशा कर्मचाऱ्यांवर या निर्णयाचा अधिक परिणाम होऊ शकतो, ज्यांचे Basic + DA ₹15,000 पेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांच्या वेतनावर प्रत्यक्ष पगाराच्या 12% प्रमाणे PF कपात होत होती. अशा कर्मचाऱ्यांना आता अधिक टेक-होम पगार किंवा अधिक निवृत्ती बचत यापैकी एक पर्याय निवडण्याची संधी मिळू शकते.
ज्या कर्मचाऱ्यांना भविष्यासाठी अधिक बचत करायची आहे, त्यांच्यासाठी Voluntary Provident Fund (VPF) चा पर्याय पूर्वीप्रमाणेच उपलब्ध राहणार आहे. कर्मचारी इच्छेनुसार अधिक रक्कम PF मध्ये जमा करू शकतात. मात्र त्यासाठी कंपनीच्या धोरणानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
नवीन नियमामुळे कंपन्यांना वेतनरचना अधिक लवचिकपणे तयार करता येईल. मात्र PF योगदान कमी करण्यापूर्वी कर्मचारीांनी आपल्या निवृत्ती नियोजनाचा, करसवलतींचा आणि भविष्यातील आर्थिक गरजांचा विचार करणे आवश्यक आहे. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी HR विभाग किंवा आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेणे फायदेशीर ठरू शकते.