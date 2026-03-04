English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
EPFO New Rules: 30 हजार रुपये पगार असलेल्यांचा किती कापला जाईल पीएफ? EPF चा नियम नेमका काय?

EPFO PF calculation: ३०,००० रुपयांपेक्षा जास्त पगार असलेल्यांची पीएफ कपात कशी होते? हे समजून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Mar 04, 2026, 05:05 PM IST
EPFO: ईपीएफओ (Employees' Provident Fund Organisation) च्या नियमांनुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांचा पगार १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी पीएफ कपातीचे नियम आहेत.

पॅरा २६ व २६ए चा विशेष उल्लेख

EPFO New rules job salary 30 thousand how much PF will be deducted

 हे नियम ईपीएफ स्कीम १९५२ अंतर्गत येतात आणि पॅरा २६ व २६ए चा विशेष उल्लेख आहे. ३०,००० रुपयांपेक्षा जास्त पगार असलेल्यांची पीएफ कपात कशी होते? हे समजून घेऊया.

ईपीएफ सदस्यत्व

EPFO New rules job salary 30 thousand how much PF will be deducted

जर तुम्ही आधीच्या नोकरीत ईपीएफ सदस्य होऊन पीएफ कपात केली असेल, तर नव्या नोकरीतही ते सुरू राहते. पगार १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असला तरी एकदा सदस्य झालात की, पूर्ण रक्कम काढेपर्यंत सदस्यत्व कायम राहते. उदाहरणार्थ, जर तुमचा बेसिक पगार ३०,००० रुपये असेल, तरी पीएफ कापणी अनिवार्य आहे, पण फक्त १५,००० रुपयांपर्यंतच्या पगारावरच.

पैरा २६ चा नियम

EPFO New rules job salary 30 thousand how much PF will be deducted

ईपीएफ स्कीम १९५२ च्या पैरा २६ नुसार, एकदा ईपीएफ सदस्य झालात की, नव्या कंपनीतही ते लागू होते. जर नव्या कंपनी ईपीएफ नियमांतर्गत येत असेल आणि तुमचा आधीचा पीएफ खाता सक्रिय असेल, तर कापणी सुरू होते. हे 'एक्झिस्टिंग मेंबर' म्हणून ओळखले जाते आणि अपवाद फक्त विशिष्ट परवानगीने मिळू शकतात.

१५,००० रुपयांची मर्यादा

EPFO New rules job salary 30 thousand how much PF will be deducted

पीएफची अनिवार्य कापणी फक्त १५,००० रुपयांपर्यंतच्या पगारावर होते, मग तुमचा बेसिक पगार २५,००० किंवा ३०,००० असो. कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही १२% योगदान देतात. उदाहरण: १५,००० च्या १२% म्हणजे १,८०० रुपये कर्मचारी आणि १,८०० रुपये कंपनीकडून. यापेक्षा जास्त पगारावर स्वेच्छेने योगदान देण्यासाठी लेखी परवानगी घ्यावी लागते.

पैरा २६ए आणि सदस्यत्व

EPFO New rules job salary 30 thousand how much PF will be deducted

पैरा २६ए नुसार, आधीच्या कंपनीत पीएफ योगदान दिले असेल तर नव्या कंपनीतही 'सदस्यत्व सातत्य' लागू होते. याचा अर्थ, पूर्ण फंड काढेपर्यंत सदस्य राहता. नव्या नोकरीत पगार जास्त असला तरी पीएफ खाते बंद होत नाही आणि कापणी सुरू राहते.

सर्वांसाठी पीएफ अनिवार्य?

EPFO New rules job salary 30 thousand how much PF will be deducted

अनेकांना वाटते की पगार १५,००० पेक्षा जास्त असेल तर पीएफ कपातीची गरज नाही, पण हे चुकीचे आहे. आधीचे सदस्य असाल तर अनिवार्य आहे. फक्त नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी, ज्यांचा पगार १५,००० पेक्षा कमी असेल, तेव्हाच सुरुवातीला लागू होते. जास्त पगारावर कापणीची मर्यादा १५,००० पर्यंतच राहते.

३०,००० पगारावर पीएफ कपात

EPFO New rules job salary 30 thousand how much PF will be deducted

जर तुमचा एकूण पगार ३०,००० पेक्षा जास्त असेल आणि आधी पीएफ योगदान केले असेल, तर नव्या नोकरीतही कपात होते. पीएफ खाते बंद नसेल तर हे लागू होते. उदाहरणार्थ, ३०,००० च्या बेसिकवर अनिवार्य योगदान फक्त १५,००० वरच, म्हणजे १,८०० + १,८०० = ३,६०० रुपये मासिक.

यूएएन आणि केवायसी

EPFO New rules job salary 30 thousand how much PF will be deducted

नोकरी बदलताना यूएएन (Universal Account Number), केवायसी (Know Your Customer) आणि पीएफ ट्रान्सफर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. हे न केल्यास सेवानिवृत्ती बचत प्रभावित होऊ शकते. आधीचा पीएफ सक्रिय असल्यास नव्या कंपनीत कापणी आपोआप सुरू होते.

स्वेच्छा योगदान

EPFO New rules job salary 30 thousand how much PF will be deducted

जास्त पगारावर पूर्ण रकमेवर पीएफ योगदान द्यायचे असेल तर कर्मचारी आणि कंपनी दोघांची लेखी संमती आणि ईपीएफओची परवानगी घ्यावी लागते. हे नियम कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याच्या बचतीसाठी आहेत, त्यामुळे नियमांचे पालन करून पीएफ व्यवस्थित ठेवा. अधिक माहितीसाठी ईपीएफओ वेबसाइट किंवा कार्यालयाशी संपर्क साधा.

