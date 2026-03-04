EPFO New Rules: 30 हजार रुपये पगार असलेल्यांचा किती कापला जाईल पीएफ? EPF चा नियम नेमका काय?
EPFO PF calculation: ३०,००० रुपयांपेक्षा जास्त पगार असलेल्यांची पीएफ कपात कशी होते? हे समजून घेऊया.
Pravin Dabholkar | Mar 04, 2026, 05:05 PM IST
पॅरा २६ व २६ए चा विशेष उल्लेख
ईपीएफ सदस्यत्व
जर तुम्ही आधीच्या नोकरीत ईपीएफ सदस्य होऊन पीएफ कपात केली असेल, तर नव्या नोकरीतही ते सुरू राहते. पगार १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असला तरी एकदा सदस्य झालात की, पूर्ण रक्कम काढेपर्यंत सदस्यत्व कायम राहते. उदाहरणार्थ, जर तुमचा बेसिक पगार ३०,००० रुपये असेल, तरी पीएफ कापणी अनिवार्य आहे, पण फक्त १५,००० रुपयांपर्यंतच्या पगारावरच.
पैरा २६ चा नियम
१५,००० रुपयांची मर्यादा
पीएफची अनिवार्य कापणी फक्त १५,००० रुपयांपर्यंतच्या पगारावर होते, मग तुमचा बेसिक पगार २५,००० किंवा ३०,००० असो. कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही १२% योगदान देतात. उदाहरण: १५,००० च्या १२% म्हणजे १,८०० रुपये कर्मचारी आणि १,८०० रुपये कंपनीकडून. यापेक्षा जास्त पगारावर स्वेच्छेने योगदान देण्यासाठी लेखी परवानगी घ्यावी लागते.
पैरा २६ए आणि सदस्यत्व
सर्वांसाठी पीएफ अनिवार्य?
३०,००० पगारावर पीएफ कपात
यूएएन आणि केवायसी
