Marathi News
  • EPFO New Rules: 2026 मध्ये बदललेयत PF काढण्याचे नियम! 99 टक्के लोकांना नसतील माहिती!

EPFO New Rules: 2026 मध्ये बदललेयत PF काढण्याचे नियम! 99 टक्के लोकांना नसतील माहिती!

EPFO New Rules: आता कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने म्हणजेच ईपीएफओने हे नियम अधिक सोपे केले आहेत. 

Pravin Dabholkar | Jan 13, 2026, 01:06 PM IST
1/10

EPFO New Rules: 2026 मध्ये बदललेयत PF काढण्याचे नियम! 99 टक्के लोकांना नसतील माहिती!

EPFO New Rules Withdraw Provident Fund Utility Marathi News

EPFO New Rules: पूर्वी कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पीएफमधील पैसे काढताना खूप त्रास होत असे. नियम समजण्यात वेळ जात असे आणि अनेकदा दावे नाकारले जात. लोकांना पुरेशी माहिती नसल्यामुळे समस्या उद्भवत. आता कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने म्हणजेच ईपीएफओने हे नियम अधिक सोपे केले आहेत. यामुळे गरजेच्या वेळी सदस्य सहजपणे आपले पैसे मिळवू शकतात.

2/10

याआधी काय होती अडचण?

EPFO New Rules Withdraw Provident Fund Utility Marathi News

यापूर्वी पीएफमधून अंशतः पैसे काढण्यासाठी 13 वेगळ्या प्रकारचे नियम होते, ज्यात प्रत्येकासाठी 2 ते  वर्षांचा वेगळा कालावधी असायचा. यामुळे गोंधळ होत असे आणि दावे फेटाळले जात. आता ईपीएफओने हे सर्व एका सोप्या ढाच्यात आणले आहे, ज्यात फक्त 5 मुख्य भाग आहेत. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत पैसे मिळवणे सोपे झाले आहे.

3/10

नवा नियम काय?

EPFO New Rules Withdraw Provident Fund Utility Marathi News

नव्या नियमांनुसार, पीएफमधून बहुतेक पैसे काढण्यासाठी आता किमान सेवा काळ फक्त 12 महिने निश्चित करण्यात आला आहे. पूर्वी वेगवेगळ्या नियमांनुसार वेगळा वेळ लागायचा. पण आता हा बदल सर्वांसाठी लागू आहे. यामुळे सदस्यांना लवकर मदत मिळू शकते.

4/10

योगदान

EPFO New Rules Withdraw Provident Fund Utility Marathi News

आता पैसे काढताना कर्मचाऱ्याचे स्वतःचे योगदान, कंपनीचे योगदान आणि त्यावर मिळालेले व्याज सर्व काही धरले जाते. सदस्य आपल्या एकूण पात्र शिल्लकीच्या 75% पर्यंत रक्कम काढू शकतात, जी पूर्वीपेक्षा जास्त आहे. यामुळे गरज पडल्यास मोठी रक्कम उपलब्ध होते.

5/10

आरोग्य उपचारांसाठी

EPFO New Rules Withdraw Provident Fund Utility Marathi News

स्वतः किंवा कुटुंबातील सदस्यांच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी तुम्ही एका आर्थिक वर्षात तीन वेळा 100% पर्यंत पीएफ पैसे काढू शकता. हा नियम आजारपणाच्या वेळी मोठी मदत करतो, जेणेकरून पैशाची चिंता न करता उपचार घेता येतील.

6/10

शिक्षणाच्या गरजेसाठी

EPFO New Rules Withdraw Provident Fund Utility Marathi News

स्वतःच्या किंवा मुलांच्या अभ्यासासाठी तुम्ही संपूर्ण सदस्यत्व काळात 10 वेळा पीएफमधून रक्कम काढू शकता. हे शिक्षणाच्या खर्चासाठी उपयुक्त आहे. फी, पुस्तके किंवा इतर शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे उपयुक्त आहे. 

7/10

विवाहासाठी आर्थिक मदत

EPFO New Rules Withdraw Provident Fund Utility Marathi News

स्वतःच्या किंवा मुलांच्या लग्नासाठी तुम्ही 5 वेळा पीएफ पैसे काढू शकता. लग्नाच्या खर्चात मोठी मदत होते. समारंभ, भेटवस्तू किंवा इतर तयारीसाठी याचा उपयोग होतो.

8/10

घरासंबंधित खर्चासाठी सुविधा

EPFO New Rules Withdraw Provident Fund Utility Marathi News

घर खरेदी करणे, बांधकाम करणे, गृहकर्ज फेडणे किंवा दुरुस्ती करणे यासारख्या निवासी गरजांसाठी तुम्ही 5 वेळा पैसे काढू शकता. हे घराच्या स्वप्न पूर्ण करण्यात मदत करते.

9/10

नोकरी गेल्यास

EPFO New Rules Withdraw Provident Fund Utility Marathi News

कोणतेही विशिष्ट कारण न देता, विशेष गरजेसाठी एका आर्थिक वर्षात दोन वेळा पैसे काढता येतात. तसेच, निवृत्तीच्या बचतीचे रक्षण करण्यासाठी 25% रक्कम सुरक्षित ठेवली जाते. नोकरी गेल्यास 75% ताबडतोब आणि 25% एक वर्षानंतर काढता येतात. 

10/10

पूर्ण रक्कम काढण्यासाठी

EPFO New Rules Withdraw Provident Fund Utility Marathi News

पूर्ण रक्कम काढण्यासाठी 55 व्या वर्षी निवृत्ती, अपंगत्व, स्वेच्छानिवृत्ती किंवा देश सोडणे अशा परिस्थिती लागू आहेत. पेन्शन योजनेवर याचा परिणाम नाही, पण मासिक पेन्शनसाठी किमान 10 वर्षांची सदस्यता आवश्यक आहे. 

