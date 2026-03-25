  • EPFO New Update: ना रांग लावायची गरज, ना फॉर्म भरायची; तरी काही मिनिटात PF चा पैसा तुमच्या बॅंक खात्यात!

EPFO New Update: ना रांग लावायची गरज, ना फॉर्म भरायची; तरी काही मिनिटात PF चा पैसा तुमच्या बॅंक खात्यात!

EPFO New Update: आता PF चे खाते व्यवस्थापन, ट्रान्सफर, विड्रॉवल, बैलेंस तपासणे आणि क्लेम ट्रॅकिंग हे सर्व घरी बसल्यासारखे मोबाइल किंवा लॅपटॉपवर करता येतात. 

Pravin Dabholkar | Mar 25, 2026, 02:56 PM IST
EPFO New Update: काही मिनिटात PF चा पैसा तुमच्या बॅंक खात्यात, कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज!

EPFO New Update digital options money will be credited in minutes

EPFO New Update: कर्मचारी भविष्य निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओने आपल्या सर्व सेवा पूर्णपणे डिजिटल केल्या आहेत. आता PF चे खाते व्यवस्थापन, ट्रान्सफर, विड्रॉवल, बैलेंस तपासणे आणि क्लेम ट्रॅकिंग हे सर्व घरी बसल्यासारखे मोबाइल किंवा लॅपटॉपवर करता येतात.

रांगा लावायची गरज नाही

EPFO New Update digital options money will be credited in minutes

पूर्वी ऑफिसात जाऊन लांबच लांब रांगा लावाव्या लागायच्या, फॉर्म भरावे लागायचे आणि कागदपत्रांचा ढीग असायचा. पण आता ती कहाणी बदलली आहे. EPFO ने UAN द्वारे सर्वकाही सोपे आणि पारदर्शक केले आहे. यामुळे तुमचे पैसे सुरक्षित राहतात आणि वेळेची बचत होते. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

UAN म्हणजे काय?

EPFO New Update digital options money will be credited in minutes

UAN म्हणजे युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर – १२ अंकोंचा एक युनिक नंबर. तुम्ही कितीही नोकऱ्या बदललात तरी तुमचे सर्व PF खाते एकाच UAN खाली जोडले जातात.

UAN का इतके महत्त्वाचे?

EPFO New Update digital options money will be credited in minutes

याचा फायदा असा की, नवीन PF खाते उघडण्याची गरज नाही, जुने पैसे हरवत नाहीत आणि पासबुक त्वरित अपडेट होते. UAN सक्रिय नसेल तर अनेक सुविधा मिळत नाहीत. म्हणून आधी तुमचा UAN सक्रिय करा, आधार लिंक करा आणि KYC अपडेट ठेवा. हे केल्यावर तुमचे संपूर्ण PF खाते तुमच्या हातात येते.

नोकरी बदलताना PF ट्रान्सफर आता किती सोपे?

EPFO New Update digital options money will be credited in minutes

पूर्वी नोकरी बदलली की HR कडे फॉर्म भरून PF ट्रान्सफर करावा लागे. आता पूर्ण ऑनलाइन! UAN पोर्टलवर लॉगिन करून काही क्लिक्समध्ये जुने PF नव्या कंपनीच्या खात्यात ट्रान्सफर होते. यामुळे पैसे सुरक्षित राहतात, व्याज गमावावे लागत नाही आणि नवीन खाते उघडण्याची गरज नाही. नोकरी बदलताच लगेच ट्रान्सफर करा, म्हणजे तुमचे भविष्य निधी एकत्र राहील.

PF विड्रॉवल घर बसल्या

EPFO New Update digital options money will be credited in minutes

नोकरी सोडल्यानंतर ६० दिवसांनी तुम्ही ऑनलाइन PF विड्रॉवल करू शकता. UAN सक्रिय आणि आधार लिंक असल्यास पैसा थेट बँक खात्यात येतो. कोणतेही कागदपत्र किंवा ऑफिस भेट देण्याची गरज नाही. फक्त EPFO पोर्टलवर लॉगिन करा, फॉर्म भरून क्लेम सबमिट करा. क्लेम स्टेटसही रिअल-टाइम ट्रॅक करता येतो. गरजेच्या वेळीच विड्रॉवल करा, जेणेकरून भविष्यासाठी पैसे वाचतील.

SMS आणि मिस्ड कॉल

EPFO New Update digital options money will be credited in minutes

UAN पोर्टलवर लॉगिन न करता देखील माहिती मिळवा. फक्त SMS पाठवून किंवा मिस्ड कॉल देऊन PF बैलेंस, KYC स्टेटस आणि नवीन अपडेट्स त्वरित जाणून घ्या. यासाठी कोणतेही अॅप किंवा पासवर्ड लागत नाही. खासकरून ज्यांना इंटरनेट किंवा स्मार्टफोन नाही त्यांच्यासाठी ही सेवा खूप उपयुक्त आहे. यामुळे तुमचे खाते नेहमी नजरेआधी राहते.

आंतरराष्ट्रीय कामगारांसाठी विशेष सुविधा

EPFO New Update digital options money will be credited in minutes

विदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांसाठी EPFO ‘सर्टिफिकेट ऑफ कव्हरेज’ (CoC) देते. यामुळे दोन देशांत सामाजिक सुरक्षा योगदान द्यावे लागत नाही. ज्या देशांशी भारताचा SSA करार आहे तिथे ही सुविधा कामी येते. शिवाय, पासबुक, क्लेम स्टेटस आणि सर्व अपडेट्स ऑनलाइन उपलब्ध आहेत.

भविष्यातील प्लॅन काय?

EPFO New Update digital options money will be credited in minutes

EPFO पुढे अजून डिजिटल होणार आहे. क्लेम ऑटो-सेटलमेंट आणि AI प्रक्रिया येणार आहेत. म्हणजेच तुमचा PF आता ‘स्मार्ट सेविंग’ बनला आहे. याचा फायदा घेण्यासाठी UAN सक्रिय ठेवा, KYC अपडेट करा. नोकरी बदलताना ट्रान्सफर करा आणि गरजेनुसारच निकासी घ्या. यामुळे तुमचे पैसे सुरक्षित, जलद आणि सहज मिळतील.

