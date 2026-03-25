EPFO New Update: ना रांग लावायची गरज, ना फॉर्म भरायची; तरी काही मिनिटात PF चा पैसा तुमच्या बॅंक खात्यात!
EPFO New Update: आता PF चे खाते व्यवस्थापन, ट्रान्सफर, विड्रॉवल, बैलेंस तपासणे आणि क्लेम ट्रॅकिंग हे सर्व घरी बसल्यासारखे मोबाइल किंवा लॅपटॉपवर करता येतात.
Pravin Dabholkar | Mar 25, 2026, 02:56 PM IST
EPFO New Update: काही मिनिटात PF चा पैसा तुमच्या बॅंक खात्यात, कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज!
रांगा लावायची गरज नाही
UAN म्हणजे काय?
UAN का इतके महत्त्वाचे?
नोकरी बदलताना PF ट्रान्सफर आता किती सोपे?
पूर्वी नोकरी बदलली की HR कडे फॉर्म भरून PF ट्रान्सफर करावा लागे. आता पूर्ण ऑनलाइन! UAN पोर्टलवर लॉगिन करून काही क्लिक्समध्ये जुने PF नव्या कंपनीच्या खात्यात ट्रान्सफर होते. यामुळे पैसे सुरक्षित राहतात, व्याज गमावावे लागत नाही आणि नवीन खाते उघडण्याची गरज नाही. नोकरी बदलताच लगेच ट्रान्सफर करा, म्हणजे तुमचे भविष्य निधी एकत्र राहील.
PF विड्रॉवल घर बसल्या
नोकरी सोडल्यानंतर ६० दिवसांनी तुम्ही ऑनलाइन PF विड्रॉवल करू शकता. UAN सक्रिय आणि आधार लिंक असल्यास पैसा थेट बँक खात्यात येतो. कोणतेही कागदपत्र किंवा ऑफिस भेट देण्याची गरज नाही. फक्त EPFO पोर्टलवर लॉगिन करा, फॉर्म भरून क्लेम सबमिट करा. क्लेम स्टेटसही रिअल-टाइम ट्रॅक करता येतो. गरजेच्या वेळीच विड्रॉवल करा, जेणेकरून भविष्यासाठी पैसे वाचतील.
SMS आणि मिस्ड कॉल
UAN पोर्टलवर लॉगिन न करता देखील माहिती मिळवा. फक्त SMS पाठवून किंवा मिस्ड कॉल देऊन PF बैलेंस, KYC स्टेटस आणि नवीन अपडेट्स त्वरित जाणून घ्या. यासाठी कोणतेही अॅप किंवा पासवर्ड लागत नाही. खासकरून ज्यांना इंटरनेट किंवा स्मार्टफोन नाही त्यांच्यासाठी ही सेवा खूप उपयुक्त आहे. यामुळे तुमचे खाते नेहमी नजरेआधी राहते.
आंतरराष्ट्रीय कामगारांसाठी विशेष सुविधा
