EPFO Pension: मृत्यूनंतर खासगी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबालाही मिळते पेन्शन? पत्नी,मुलाच्या खात्यात किती येते रक्कम?
EPFO Pension:ईपीएस ही कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-1995) ही खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी आयुष्यभर पेन्शन देणारी सरकारी योजना आहे.
Pravin Dabholkar | Dec 05, 2025, 02:59 PM IST
EPFO Pension: ईपीएफओच्या ईपीएस अंतर्गत खासगी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन दिले जाते. ही योजना फक्त खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी तयार करण्यात आली होती. जर तुम्हीही खासगी क्षेत्रात काम करत असाल तर निवृत्तीनंतर तुम्हाला या योजनेअंतर्गत पेन्शन दिले जाईल. सध्या या योजनेअंतर्गत मिळणारी पेन्शनची रक्कम खूपच कमी आहे.
ईपीएस म्हणजे काय?
पैसे कसे जमा होतात?
पेन्शन कधीपासून मिळते?
सध्याची किमान पेन्शन किती?
नोकरीत असताना मृत्यू पावला तर?
पत्नीला किती पेन्शन मिळेल?
पेन्शनसाठी 58 वर्षांची वाट?
EPF खात्यातील पैसे
