EPFO Pension: मृत्यूनंतर खासगी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबालाही मिळते पेन्शन? पत्नी,मुलाच्या खात्यात किती येते रक्कम?

EPFO Pension:ईपीएस ही कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-1995) ही खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी आयुष्यभर पेन्शन देणारी सरकारी योजना आहे.

Pravin Dabholkar | Dec 05, 2025, 02:59 PM IST
EPFO Pension: मृत्यूनंतर खासगी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबालाही मिळते पेन्शन? पत्नी,मुलाच्या खात्यात किती येते रक्कम?

EPFO Pension: ईपीएफओच्या ईपीएस अंतर्गत खासगी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन दिले जाते. ही योजना फक्त खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी तयार करण्यात आली होती. जर तुम्हीही खासगी क्षेत्रात काम करत असाल तर निवृत्तीनंतर तुम्हाला या योजनेअंतर्गत पेन्शन दिले जाईल. सध्या या योजनेअंतर्गत मिळणारी पेन्शनची रक्कम खूपच कमी आहे. 

ईपीएस म्हणजे काय?

कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-1995) ही खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी आयुष्यभर पेन्शन देणारी सरकारी योजना आहे. ही EPF सोबतच आपोआप चालते.

पैसे कसे जमा होतात?

तुमच्या मूळ पगार + DA च्या 12% रक्कम नियोक्ता EPF मध्ये टाकतो. त्यातील 8.33% (म्हणजे जास्तीत जास्त ₹1250 प्रति महिना) ही रक्कम ईपीएस (पेन्शन फंड) मध्ये जाते.

पेन्शन कधीपासून मिळते?

सामान्यतः 58 वर्षे वय पूर्ण झाल्यावर आणि किमान 10 वर्षे EPS मध्ये योगदान दिले असल्यावर आजीवन पेन्शन सुरू होते.

सध्याची किमान पेन्शन किती?

सध्या किमान हमी पेन्शन फक्त 1 हजार रुपये प्रति महिना आहे. पेन्शन वाढवण्याचा सध्या सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव नाही.

नोकरीत असताना मृत्यू पावला तर?

    हो! पत्नी/पतीला ताबडतोब पेन्शन मिळते. मृत्यूच्या दुसऱ्या महिन्यापासून पेन्शन सुरू होते.

पत्नीला किती पेन्शन मिळेल?

जर कर्मचाऱ्याने किमान एक तरी योगदान EPS मध्ये दिले असेल तर पत्नी/पतीला किमान 1 हजार रुपये प्रति महिना हमी पेन्शन नक्की मिळते. त्यापेक्षा जास्तही मिळू शकते (सेवा आणि पगारानुसार).

पेन्शनसाठी 58 वर्षांची वाट?

नाही. मृत्यूच्या तारखेपासूनच जोडीदाराची पेन्शन सुरू होते. निवृत्तीचे वय गाठण्याची गरज नाही.

EPF खात्यातील पैसे

EPF मधील संपूर्ण रक्कम (तुमचे + नियोक्त्याचे योगदान + व्याज) ही एकरकमी पत्नी/पतीला किंवा नामनिर्देशित व्यक्तीला मिळते.

मुलांना पेन्शन मिळते का?

हो. जर पती-पत्नी दोघेही नसतील तर 25 वर्षांखालील अविवाहित मुले/मुलींना पेन्शन मिळते.पत्नी हयात असल्यास मुलांना पेन्शन मिळत नाही.

पेन्शनची रक्कम कशी ठरते?

पेन्शन ही गेल्या 60 महिन्यांची मूळ पगाराची सरासरी × पूर्ण केलेली सेवा वर्षे) ÷ 70 अशी मोजली जाते. जास्तीत जास्त पगार 15 हजार गृहीत धरला जातो. जोपर्यंत हायर पेन्शन पर्याय निवडला नसेल.

