/रक्षाबंधनपूर्वी EPFO पेन्शनधारकांना दिलासा? ऑगस्टची पेन्शन लवकर मिळण्याबाबत मोठी अपडेट!

EPFOच्या पोर्टलमध्ये अलीकडे काही बदल करण्यात आले असून पेन्शनशी संबंधित माहिती आणि कॅल्क्युलेटरची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.
रक्षाबंधनच्या पार्श्वभूमीवर पेन्शनधारकांसाठी ऑगस्ट महिन्याच्या पेन्शनशी संबंधित महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. EPFO अंतर्गत येणाऱ्या EPS-95 पेन्शनधारकांना पेन्शन कधी मिळते, आगाऊ पेन्शन जमा होण्याची शक्यता काय आणि खात्यात पैसे आले की नाही हे कसे तपासायचे, याबाबत संभ्रम असतो. मात्र, एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे—सणामुळे केंद्र सरकारने देशभरातील सर्व EPFO पेन्शनधारकांना अनिवार्यपणे आगाऊ पेन्शन देण्याचा स्वतंत्र सार्वत्रिक आदेश जारी केला आहे, असे अधिकृत पुष्टीकरण उपलब्ध नाही.
रक्षाबंधन 28 ऑगस्ट 2026 रोजी आहे. त्यामुळे ऑगस्टची पेन्शन सणापूर्वी खात्यात जमा होणार का, हा प्रश्न पेन्शनधारकांमध्ये आहे. पेन्शन जमा होण्याची तारीख संबंधित पेन्शन वितरण यंत्रणा, बँक आणि प्रशासनिक प्रक्रियेनुसार बदलू शकते. त्यामुळे रक्षाबंधनच्या आधीच प्रत्येकाच्या खात्यात पेन्शन येईल, असा दावा सरसकट करता येत नाही.
EPFO म्हणजे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना, तर EPS-95 म्हणजे Employees' Pension Scheme, 1995. पात्र कर्मचाऱ्यांना या योजनेअंतर्गत निवृत्तीनंतर मासिक पेन्शन मिळते. पेन्शनची रक्कम सेवा कालावधी आणि पेन्शनयोग्य वेतन यांसारख्या घटकांवर आधारित असते. सध्या किमान EPS पेन्शन वाढवून ₹7,500 करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे; मात्र ही वाढ लागू झाल्याचे समजू नये.
EPFO पेन्शनधारकांना पेन्शनची रक्कम बँक खात्यात मिळते. त्यामुळे पेन्शनधारकांनी आपल्या खात्याची स्थिती तपासणे महत्त्वाचे आहे. बँक SMS, नेट बँकिंग किंवा मोबाइल बँकिंगद्वारे जमा रक्कम तपासता येते. पेन्शन जमा होण्यास विलंब झाल्यास संबंधित बँक किंवा पेन्शनशी संबंधित अधिकृत माध्यमातून माहिती घेणे योग्य ठरेल.
पेन्शनधारकांसाठी PPO म्हणजे Pension Payment Order क्रमांक अत्यंत महत्त्वाचा असतो. पेन्शनशी संबंधित माहिती आणि तक्रारींसाठी त्याचा उपयोग होतो. PPO क्रमांक उपलब्ध नसल्यास EPFOच्या अधिकृत सेवांमधून तो शोधण्याचा प्रयत्न करता येतो. त्यामुळे पेन्शनधारकांनी PPO, UAN आणि बँक खात्याशी संबंधित कागदपत्रे सुरक्षित ठेवणे फायदेशीर आहे.
EPS अंतर्गत पेन्शनची गणना ठरावीक सूत्रानुसार केली जाते. सामान्य प्रकरणांमध्ये पेन्शनयोग्य वेतन आणि पेन्शनयोग्य सेवा हे महत्त्वाचे घटक असतात. EPFOच्या उपलब्ध माहितीनुसार 1 सप्टेंबर 2014 नंतरच्या सामान्य गणनेत ₹15,000 ही पेन्शनयोग्य वेतनाची मर्यादा महत्त्वाची आहे. मात्र Higher Pensionसाठी पात्र असलेल्या प्रकरणांमध्ये वेगळे नियम लागू होऊ शकतात.
सोशल मीडियावर EPS पेन्शन ₹7,500 किंवा त्यापेक्षा अधिक होणार असल्याच्या बातम्या वेळोवेळी व्हायरल होतात. मात्र सरकारने किमान पेन्शन वाढीचा अधिकृत निर्णय घेतल्याशिवाय अशा दाव्यांवर विश्वास ठेवू नये. यापूर्वी संसदेतही किमान पेन्शन वाढीचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे; परंतु मागणी आणि प्रत्यक्ष सरकारी निर्णय यामध्ये फरक आहे.
EPFOच्या पोर्टलमध्ये अलीकडे काही बदल करण्यात आले असून पेन्शनशी संबंधित माहिती आणि कॅल्क्युलेटरची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. निवृत्तीनंतर अंदाजे किती पेन्शन मिळू शकते, याचा अंदाज घेण्यासाठी ही सुविधा उपयोगी ठरू शकते. मात्र अंतिम पेन्शनची रक्कम संबंधित नोंदी आणि लागू नियमांनुसारच निश्चित होते.
रक्षाबंधनपूर्वी पेन्शन जमा होण्याची अपेक्षा असल्यास प्रथम बँक खाते, SMS आणि पासबुक/नेट बँकिंग तपासा. रक्कम जमा झाली नसेल तर लगेच सोशल मीडिया पोस्टवर विश्वास ठेवण्याऐवजी EPFO किंवा संबंधित पेन्शन वितरण बँकेकडून माहिती घ्या. तसेच पेन्शन वाढ, आगाऊ पेन्शन किंवा विशेष सणाच्या पेमेंटबाबत अधिकृत आदेशाशिवाय निश्चित दावा करणे टाळणे महत्त्वाचे आहे.