EPFO Pension: 10 वर्षे नोकरीनंतर किती मिळेल पेन्शन? वर्षातून किती वेळा मिळते व्याज? A टू Z माहिती!

Marathi News
EPFO Pension: खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी जर १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा केली असेल, तर तो एम्प्लॉयी पेन्शन स्कीम (ईपीएस) अंतर्गत पेन्शन घेण्यास पात्र ठरतो.

Pravin Dabholkar | Nov 22, 2025, 08:38 PM IST
EPFO Pension: खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी जर १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा केली असेल, तर तो एम्प्लॉयी पेन्शन स्कीम (ईपीएस) अंतर्गत पेन्शन घेण्यास पात्र ठरतो. ईपीएफओ (एम्प्लॉयी प्रोविडंट फंड ऑर्गनायझेशन) ही योजना खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे, ज्यात कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही योगदान देतात.

फक्त जमा रक्कम

 सामान्यतः ५८ वर्षे वयात रिटायरमेंटनंतर पेन्शन सुरू होते, पण ५० वर्षांनंतरही कमी रकमेची पेन्शन मिळू शकते. १० वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी नोकरी सोडली तर मासिक पेन्शन नाही, फक्त जमा रक्कम मिळते.  

ईपीएफ अकाउंटमध्ये योगदान

कर्मचाऱ्याच्या बेसिक सॅलरी प्लस डिअरनेस अलाउन्स (डीए) च्या १२% कर्मचाऱ्याकडून आणि समान रक्कम नियोक्त्याकडून ईपीएफ अकाउंटमध्ये जमा होते. यापैकी ८.३३% (कॉन्ट्रीब्यूशन) ईपीएसमध्ये जातो, ज्याची कमाल मर्यादा १५,००० रुपये प्रति महिना आहे. म्हणजेच, नियोक्ता कमाल १,२५० रुपये (८.३३% ऑफ १५,०००) ईपीएसमध्ये जमा करतो. ही रक्कम रिटायरमेंटनंतर पेन्शनसाठी वापरली जाते.

ईपीएस पेन्शन कधी आणि कशी सुरू होते?

ईपीएस ही ईपीएफओ अंतर्गत योजना आहे. कर्मचारी ५८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर पूर्ण पेन्शन मिळते, तर ५० वर्षांनंतर सुरू केली तर कमी रक्कम (रिड्यूस्ड पेन्शन) मिळते. कमीतकमी १० वर्षांची सेवा आवश्यक आहे. जर कर्मचारी १० वर्षे पूर्ण करताच नोकरी सोडली तर पेन्शन नाही, फक्त ईपीएस अकाउंटमधील जमा रक्कम एकरकमी मिळते. नोकरी बदलताना ईपीएफ ट्रान्सफर करणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून सेवा कालावधी वाढेल.

पेन्शन रक्कम कशी ठरवतात?

पेन्शन रक्कम निश्चित करण्यासाठी फॉर्म्युला आहे: (पेन्शनेबल सॅलरी × पेन्शनेबल सर्व्हिस) / ७०. येथे पेन्शनेबल सॅलरी म्हणजे शेवटच्या ६० महिन्यांच्या बेसिक सॅलरी + डीए चा सरासरी (कमाल १५,००० रुपये). पेन्शनेबल सर्व्हिस म्हणजे एकूण वर्षे सेवा (कमाल ३५ वर्षे). जितकी जास्त सेवा, तितकी जास्त पेन्शन. कमीतकमी मासिक पेन्शन १,००० रुपये आहे.

१० वर्षे सेवेनंतर किती पेन्शन?

उदाहरण समजा पेन्शनेबल सॅलरी १५,००० रुपये आणि सेवा १० वर्षे असेल. तेव्हा मासिक पेन्शन = (१५,००० × १०) / ७० = १,५०,००० / ७० = २,१४२ रुपये प्रति महिना. ही रक्कम कमी वाटू शकते, म्हणून जास्त सेवा किंवा उच्च सॅलरी (हायर पेन्शन ऑप्शन) निवडणे फायदेशीर. ३० वर्षांसाठी (१५,००० × ३०) / ७० = ६,४२८ रुपये मिळू शकतात.

५० वर्षांनंतर पेन्शन

५० वर्षे पूर्ण झाल्यावर पेन्शन सुरू करता येते, पण ही रक्कम पूर्ण पेन्शनपेक्षा कमी असते (रिडक्शन रेट लागू). उदाहरणार्थ, ५० ते ५८ वर्षांमधील अंतरानुसार ४% प्रति वर्ष कपात होऊ शकते. १० वर्षांची सेवा असली तरी पेन्शन मिळते, पण कमी प्रमाणात. ५८ नंतर डिफर केल्यास (६० पर्यंत) ४% प्रति वर्ष अतिरिक्त मिळू शकते.

१० वर्षे पूर्ण न झाल्यास ?

जर १० वर्षे सेवा नसेल तर मासिक पेन्शन नाही. ईपीएस अकाउंटमधील जमा रक्कम (कॉन्ट्रीब्यूशन + व्याज) एकरकमी मिळते. नोकरी बदलताना ईपीएफ ट्रान्सफर न केल्यास सेवा कालावधी वेगळा मोजला जातो. दोन महिने बेरोजगार राहिल्यास रक्कम काढता येते. जास्त सेवा मिळवण्यासाठी नोकरी बदलताना ट्रान्सफर करणे आवश्यक.

पेन्शनरच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला पेन्शन

कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला फॅमिली पेन्शन मिळते, ज्यात विधवा/विधुर, मुले किंवा अनाथ पेन्शन समाविष्ट आहे. ही रक्कम कर्मचाऱ्याच्या पेन्शनच्या ५०% पर्यंत असू शकते. क्लेमसाठी फॉर्म १०डी किंवा कॉम्पोजिट क्लेम फॉर्म शेवटच्या नियोक्त्यामार्फत ईपीएफओकडे सबमिट करावा. हे कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षितता देते.

ईपीएफ व्याज दर

ईपीएफ जमा रकमेवर व्याज दर आर्थिक वर्षासाठी ८.२५% आहे (एफवाय २०२४-२५ साठी). ही दर केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर लागू होते. एपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मीटिंगमध्ये ठरवले जाते आणि फेब्रुवारी महिन्यात घोषित होते. २०२४-२५ साठी २८ फेब्रुवारीला ८.२५% ठेवण्यात आले, जे गेल्या वर्षीप्रमाणेच आहे.

वर्षात किती वेळा व्याज?

ईपीएफ जमा रकमेवर व्याज दरवर्षी एकदाच मिळते, म्हणजे आर्थिक वर्षाच्या शेवटी (३१ मार्च) क्रेडिट केले जाते. मासिक चालू बॅलन्सवर व्याज मोजले जाते, पण क्रेडिट वर्षाच्या शेवटी होते. उदाहरणार्थ, २०२४-२५ साठी जून २०२५ मध्ये क्रेडिट सुरू झाले आणि ९६% अकाउंट्समध्ये जमा झाले. हे व्याज टॅक्स-फ्री आहे (काही मर्यादेप्रमाणे).

२०२५-२६ साठी व्याज दर

फायनान्शिअल ईयर २०२५-२६ साठी व्याज दर अद्याप अधिकृतपणे घोषित झालेला नाही, पण तज्ज्ञांच्या मते ८.२५% कायम राहण्याची शक्यता आहे किंवा ०.२५% ने वाढू शकते (८.५०% पर्यंत). घोषणा जानेवारी किंवा फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होईल. जर ९.२५% झाले तर मोठ्या बॅलन्स असलेल्या कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल. उदाहरण: ६ लाखांच्या बॅलन्सवर ५५,५०० रुपये व्याज मिळू शकते.

रिटायरमेंटसाठी स्थिर योजना

पेन्शन वाढवण्यासाठी सेवा कालावधी वाढवा, नोकरी बदलताना ईपीएफ ट्रान्सफर करा आणि हायर पेन्शन ऑप्शन (वास्तविक सॅलरीवर) निवडा. ईपीएफ ही रिटायरमेंटसाठी स्थिर योजना आहे, पण एकट्यावर अवलंबून राहू नका – एनपीएस किंवा म्युच्युअल फंड्स जोडा. ईपीएफओ पोर्टल किंवा युआन अॅपवर पासबुक तपासा. ही योजना ७ कोटींपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना फायदा देते, ज्यामुळे रिटायरमेंट सुरक्षित होते.

