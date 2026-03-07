EPFO Rule: लग्नानंतर अजूनही UAN वर नाव अपडेट नाही केलं? पडेल महागात; कोट्यवधी भारतातीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट!
EPFO Rule:लग्न झाल्यानंतर अनेक स्त्रिया आपले नाव बदलतात. त्यानंतर आधार कार्ड अपडेट झाले तरी EPFO च्या UAN मध्येही नवे नाव अपडेट करणे खूप महत्त्वाचे आहे.
Pravin Dabholkar | Mar 07, 2026, 02:52 PM IST
1/8
EPFO Rule: लग्नानंतर अजूनही UAN वर नाव अपडेट नाही केलं? पडेल महागात; कोट्यवधी भारतातीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट!
2/8
दोन्ही पद्धती सोप्या
3/8
ऑनलाइन प्रक्रिया
ही प्रक्रिया EPFO च्या UAN मेंबर पोर्टलवरून सहज करता येते. प्रथम पोर्टलवर लॉगिन करा, नंतर 'Manage' ऑप्शन निवडा. त्यानंतर 'Modify Basic Details' वर क्लिक करा आणि आधारनुसार नवे नाव टाका. अर्ज सबमिट केल्यानंतर तो तुमच्या नियोक्त्याकडे (एम्प्लॉयर) मंजुरीसाठी जातो. नियोक्त्याने डिजिटल अप्रूव्ह केल्यानंतर EPFO मध्ये नाव अपडेट होते. ही प्रक्रिया सोपी आणि वेगवान आहे.
4/8
ऑफलाइन प्रक्रियेची माहिती
5/8
आधार कार्डमध्ये नाव अपडेट करण्याची प्रक्रिया
6/8
आवश्यक डॉक्यूमेंट्स
7/8
प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ
8/8