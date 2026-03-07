English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • EPFO Rule: लग्नानंतर अजूनही UAN वर नाव अपडेट नाही केलं? पडेल महागात; कोट्यवधी भारतातीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट!

EPFO Rule:लग्न झाल्यानंतर अनेक स्त्रिया आपले नाव बदलतात. त्यानंतर आधार कार्ड अपडेट झाले तरी EPFO च्या UAN मध्येही नवे नाव अपडेट करणे खूप महत्त्वाचे आहे.

Pravin Dabholkar | Mar 07, 2026, 02:52 PM IST
1/8

EPFO Rule:लग्न झाल्यानंतर अनेक स्त्रिया आपले नाव बदलतात. त्यानंतर आधार कार्ड अपडेट झाले तरी EPFO च्या UAN (युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर) मध्येही नवे नाव अपडेट करणे खूप महत्त्वाचे आहे.

2/8

दोन्ही पद्धती सोप्या

जर UAN, आधार आणि बँक खात्यात नाव जुळले नाही तर PF (प्रॉविडंट फंड) ट्रान्सफर, क्लेम किंवा पैसे काढण्यात मोठी अडचण येऊ शकते. EPFO ने ही प्रक्रिया ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने सोपी केली आहे, जेणेकरून कर्मचारी सहज बदलू शकतात. 

3/8

ऑनलाइन प्रक्रिया

ही प्रक्रिया EPFO च्या UAN मेंबर पोर्टलवरून सहज करता येते. प्रथम पोर्टलवर लॉगिन करा, नंतर 'Manage' ऑप्शन निवडा. त्यानंतर 'Modify Basic Details' वर क्लिक करा आणि आधारनुसार नवे नाव टाका. अर्ज सबमिट केल्यानंतर तो तुमच्या नियोक्त्याकडे (एम्प्लॉयर) मंजुरीसाठी जातो. नियोक्त्याने डिजिटल अप्रूव्ह केल्यानंतर EPFO मध्ये नाव अपडेट होते. ही प्रक्रिया सोपी आणि वेगवान आहे. 

4/8

ऑफलाइन प्रक्रियेची माहिती

जर ऑनलाइन न करता येत नसेल तर जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरून नाव बदलता येते. कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनी फॉर्मवर सही करावी लागते. फॉर्मसोबत आवश्यक दस्तऐवज EPFO ऑफिसमध्ये जमा करा. EPFO अधिकारी मंजुरी देऊन रेकॉर्ड अपडेट करतील. ही पद्धत पारंपरिक पण विश्वासार्ह आहे. 

5/8

आधार कार्डमध्ये नाव अपडेट करण्याची प्रक्रिया

UAN अपडेट करण्यापूर्वी आधारमध्ये नवे नाव अपडेट करणे अनिवार्य आहे. आधार केंद्रावर जाऊन लग्नाचा प्रमाणपत्र आणि इतर दस्तऐवज दाखवून नाव बदलता येते. हे झाल्यानंतरच UAN मध्ये अर्ज करा, कारण EPFO आधारशी जुळवूनच अपडेट करते. ही स्टेप पूर्ण झाल्यावर UAN प्रक्रिया सुरू करा.

6/8

आवश्यक डॉक्यूमेंट्स

नाव बदलण्यासाठी आधार कार्ड (नव्या नावासह), लग्नाचा प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड किंवा इतर ओळखपत्र, शाळेचे रेकॉर्ड किंवा जन्मतिथी आणि वडिलांच्या नावाचे दस्तऐवज लागतात. हे दस्तऐवज सिद्ध करतात की नाव फक्त लग्नामुळे बदलले आहे आणि इतर माहिती तशीच आहे. दस्तऐवज पूर्ण असतील तर प्रक्रिया जलद होते. 

7/8

प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ

साधारणपणे 15 ते 30 दिवस लागतात, जे नियोक्ता आणि EPFO ऑफिसच्या मंजुरीवर अवलंबून असते. नियोक्त्याची भूमिका महत्त्वाची आहे – ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर HR किंवा मालकाने डिजिटल अप्रूव्ह करावे लागते. मंजुरी मिळाल्यानंतर EPFO फील्ड ऑफिसर नाव अपडेट करतात. नियोक्त्याशी संपर्क साधून प्रक्रिया वेगवान करता येईल. 

8/8

महत्त्वाच्या टिप्स

  प्रथम आधार अपडेट करा, नंतर UAN. यासाठी नियोक्त्याची मंजुरी अनिवार्य आहे आणि दस्तऐवजांद्वारे लग्नाचे पुरावे जोडा. PF समस्या टाळण्यासाठा लग्नानंतर UAN बदलणे आवश्यक आहे का? यासाठी 15-30 दिवसांचा वेळ जातो. या कामासाठी तुम्हाला आधार, लग्न प्रमाणपत्र इ. लागेल. या टिप्स फॉलो केल्यास प्रक्रिया सहज पूर्ण होते.

