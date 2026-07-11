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EPFO कडून 34 कोटी सदस्यांच्या खात्यात येणार ₹144000000000; 15 जुलैची डेडलाईन!

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 11, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:41 PM IST

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी 8.25 टक्के व्याज 15 जुलैपर्यंत सुमारे 34 कोटी सदस्यांच्या पीएफ खात्यांमध्ये जमा करणार आहे.

EPFO to Credit Interest by July 15 PF Members to Benefit from Faster Digital Services1/10

EPFO कडून 34 कोटी सदस्यांच्या खात्यात येणार ₹144000000000; 15 जुलैची डेडलाईन!

देशातील कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) सदस्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी 8.25 टक्के व्याज 15 जुलैपर्यंत सुमारे 34 कोटी सदस्यांच्या पीएफ खात्यांमध्ये जमा करणार आहे.

EPF Account Balance2/10

1.44 लाख कोटी वितरित

यासाठी 1.44 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरित केली जाणार असून, यंदा प्रथमच नवीन Centralised IT Enabled Services (CITES) प्रणालीद्वारे ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केली जात आहे. त्यामुळे सदस्यांना व्याज लवकर मिळण्यासह अनेक डिजिटल सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

UAN Passbook Check3/10

15 जुलैपर्यंत खात्यात जमा होणार 8.25% व्याज

 

EPFO ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी 8.25 टक्के व्याजदर कायम ठेवला आहे. 15 जुलैपर्यंत पात्र सदस्यांच्या पीएफ खात्यात व्याज जमा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मागील काही वर्षांच्या तुलनेत यंदा ही प्रक्रिया अधिक वेगाने होत असून सदस्यांना अद्ययावत शिल्लक लवकर पाहता येणार आहे.

PF Interest Credit July 154/10

34 कोटी सदस्यांना मिळणार लाभ

 

देशभरातील सुमारे 34 कोटी EPF सदस्यांना या व्याजाचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी EPFO कडून अंदाजे 1.44 लाख कोटी रुपयांचे व्याज वितरित केले जाणार आहे. प्रत्येक सदस्याला मिळणारे व्याज त्यांच्या खात्यातील मासिक शिल्लक आणि वर्षभरातील योगदानावर अवलंबून असेल.

Employee Provident Fund Marathi5/10

नवीन CITES प्रणालीमुळे सेवा अधिक जलद

 

EPFO ने आपली जुनी विकेंद्रित (Decentralised) प्रणाली बदलून Centralised IT Enabled Services (CITES) लागू केली आहे. यामुळे सदस्यांचा संपूर्ण डेटा एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध झाला आहे. परिणामी व्याज जमा करणे, दावा (Claim) प्रक्रिया, खाते पडताळणी आणि इतर सेवा अधिक वेगवान व पारदर्शक झाल्या आहेत.

,१५ जुलैला PF व्याजाची जमा6/10

एकाच पोर्टलवर मिळणार सर्व माहिती

 

नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे सदस्यांना एकाच पोर्टलवर पीएफ शिल्लक, सदस्यत्वाचा तपशील, क्लेम स्टेटस, पेन्शन सेवाकाळ आणि इतर लाभांची माहिती पाहता येणार आहे. त्यामुळे विविध कार्यालयांमध्ये फेऱ्या मारण्याची गरज कमी होईल आणि ऑनलाइन सेवा अधिक सुलभ होतील.

EPF खात्यातील शिल्लक रक7/10

क्लेम प्रक्रिया होणार अधिक वेगवान

 

CITES प्रणालीमध्ये क्लेमचे ऑटोमेटेड प्री-व्हॅलिडेशन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कागदपत्रांची पडताळणी जलद होईल आणि पैसेही कमी वेळेत खात्यात जमा होतील. अंतिम पीएफ सेटलमेंटवरील व्याजाची गणनाही अधिक अचूक पद्धतीने केली जाणार आहे.

EPFO ८.२५% व्याज8/10

व्याज जमा झाले का? असे तपासा

 

व्याज जमा झाल्यानंतर सदस्य खालील माध्यमांतून माहिती तपासू शकतात.EPFO Member Portal वर Passbook पाहून,UMANG App द्वारे,नोंदणीकृत मोबाईलवर SMS सुविधेद्वारे,Missed Call सेवेद्वारे व्याज तपासता येईल. तसेच UAN सक्रिय असून KYC, आधार आणि बँक खाते अद्ययावत असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी9/10

व्याजाची गणना कशी केली जाते?

 

EPFO कडून व्याजाची गणना खात्यातील मासिक चालू शिल्लक (Monthly Running Balance) यावर केली जाते. त्यामुळे वर्षभरात जमा झालेल्या योगदान, पैसे काढणे किंवा खाते हस्तांतरण यानुसार प्रत्येक सदस्याला मिळणारी व्याजाची रक्कम वेगळी असू शकते. उदाहरणार्थ, वर्षभर 10 लाख रुपयांची सरासरी शिल्लक असल्यास 8.25% दरानुसार सैद्धांतिक व्याज सुमारे 82,500 रुपये असू शकते; मात्र प्रत्यक्ष रक्कम योगदानाच्या कालावधीनुसार बदलते.

EPFO Update10/10

सदस्यांसाठी काय महत्त्वाचे?

 

EPFO च्या नव्या डिजिटल प्रणालीमुळे व्याज जमा होण्याचा कालावधी कमी झाला असून सेवा अधिक पारदर्शक आणि सुलभ बनल्या आहेत. सदस्यांनी नियमितपणे पासबुक तपासणे, KYC अद्ययावत ठेवणे आणि UAN सक्रिय ठेवणे गरजेचे आहे. यामुळे भविष्यातील क्लेम, खाते हस्तांतरण आणि निवृत्ती लाभांचा लाभ वेळेत मिळण्यास मदत होईल.

TAGS:
EPFO Interest 2025
pf interest credit
epf news
UAN Update
retirement savings

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