Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /EPFO ने बदलला 10 वर्षे जुना नियम, वेतनमर्यादा 10 हजारवरुन थेट 25 हजार; तुमच्यावर काय परिणाम?

EPFO ने बदलला 10 वर्षे जुना नियम, वेतनमर्यादा 10 हजारवरुन थेट 25 हजार; तुमच्यावर काय परिणाम?

Written ByPravin Dabholkar
Published: Aug 03, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:36 PM IST

सध्या EPFO अंतर्गत अनिवार्य सदस्यत्वासाठी मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्ता (DA) मिळून ₹15,000 पर्यंतची मर्यादा लागू आहे.

EPFO Salary Ceiling ₹25,0001/8

EPFO ने बदलला 10 वर्षे जुना नियम, वेतनमर्यादा 10 हजारवरुन थेट 25 हजार; तुमच्यावर काय परिणाम?

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत अनिवार्य पीएफ (PF) लागू होण्यासाठी असलेली वेतनमर्यादा ₹15,000 वरून ₹25,000 करण्याच्या प्रस्तावाला अर्थ मंत्रालयाने तत्त्वतः मंजुरी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. आता या प्रस्तावावर कामगार व रोजगार मंत्रालय आणि केंद्रीय विश्वस्त मंडळ (CBT) यांच्याकडून पुढील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

EPFO ​​Salary Ceiling Hike2/8

२०१४ नंतर पहिल्यांदाच मोठा बदल

सध्या EPFO अंतर्गत अनिवार्य सदस्यत्वासाठी मूलभूत वेतन (Basic Salary) आणि महागाई भत्ता (DA) मिळून ₹15,000 पर्यंतची मर्यादा लागू आहे. ही मर्यादा सप्टेंबर २०१४ पासून बदललेली नाही. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास तब्बल १२ वर्षांनंतर वेतनमर्यादेत मोठी वाढ होईल.

Employees' Provident Fun3/8

लाखो कर्मचाऱ्यांना PF कव्हरेजचा फायदा

वेतनमर्यादा ₹25,000 झाल्यास सध्या ₹15,000 ते ₹25,000 दरम्यान मूलभूत वेतन असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांना अनिवार्य EPF आणि EPS (Employees' Pension Scheme) चा लाभ मिळू शकतो. यामुळे अधिक कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा आणि निवृत्तीनंतर आर्थिक संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

New PF Rules 20264/8

PF कपात वाढेल, पण निवृत्ती निधीही मोठा होईल

सध्या ₹15,000 वेतनमर्यादेवर कर्मचारी आणि नियोक्ता प्रत्येकी कमाल ₹1,800 (१२%) योगदान देतात. प्रस्ताव लागू झाल्यास ₹25,000 वर ही रक्कम कमाल ₹3,000 पर्यंत जाऊ शकते. त्यामुळे हातात मिळणारा पगार काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो, मात्र दीर्घकालीन PF बचत आणि निवृत्ती निधी लक्षणीय वाढेल.

EPS पेन्शनवरही सकारात्मक परिणाम5/8

EPS पेन्शनवरही सकारात्मक परिणाम

EPF वेतनमर्यादा वाढल्यास कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गतही अधिक वेतनधारक कर्मचाऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. दीर्घकाळ सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी भविष्यातील पेन्शन गणनेवर या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

EPFO वेतनमर्यादा ₹250006/8

उद्योग क्षेत्रावर वाढू शकतो आर्थिक भार

या बदलामुळे नियोक्त्यांनाही अधिक PF योगदान द्यावे लागेल. त्यामुळे उद्योग आणि कंपन्यांच्या वेतनखर्चात वाढ होऊ शकते. विशेषतः नवीन कामगार संहितांमुळे (Labour Codes) आधीच वाढलेल्या अनुपालन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर काही उद्योग संघटनांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

PF नवीन नियम 20267/8

अंतिम अधिसूचीकडे सर्वांचे लक्ष

अर्थ मंत्रालयाची मंजुरी हा महत्त्वाचा टप्पा असला तरी हा निर्णय तात्काळ लागू होणार नाही. संबंधित मंत्रालयांची मंजुरी, EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची मान्यता आणि अधिकृत अधिसूचना (Gazette Notification) प्रसिद्ध झाल्यानंतरच नवीन नियम लागू होतील. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी अधिकृत अधिसूचीकडे लक्ष ठेवावे.

EPFO Salary Ceiling Hike8/8

कर्मचारी आणि नियोक्त्यांसाठी महत्त्वाचा बदल

हा प्रस्ताव लागू झाल्यास भारतातील सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेतील हा गेल्या दशकातील सर्वात मोठ्या बदलांपैकी एक ठरेल. एका बाजूला कर्मचाऱ्यांचा निवृत्ती निधी आणि पेन्शनची सुरक्षितता वाढेल, तर दुसऱ्या बाजूला कंपन्यांचा PF खर्चही वाढणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम लाखो कर्मचारी, नियोक्ते आणि संपूर्ण रोजगार क्षेत्रावर होणार आहे.

 

TAGS:
EPFO
Provident Fund
PF Update
salary news
Personal Finance

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मॅच फिक्सिंग करणाऱ्या खेळाडूवर आयसीसीची मोठी कारवाई, 8 वर्षासाठी प्लेअर बॅन! वाचा संपूर्ण प्रकरण
2
3
4
5