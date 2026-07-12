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पेन्शन नियमांमध्ये मोठे बदल; हायर पेन्शन, 20 दिवसांत क्लेमसह विथड्रॉल नियमांमध्येही सुधारणा!

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 12, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 03:42 PM IST

नोकरी सोडल्यानंतर पेन्शनसाठी पात्रता नसलेल्या सदस्यांसाठी विथड्रॉल बेनिफिटचे नियम सुधारण्यात आले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये सेवा सोडल्यानंतर ठराविक प्रतीक्षा कालावधीनंतरच लाभ घेता येईल.

EPS 2026 6 Major Pension Rule Changes Every EPF Subscriber Should Know1/10

पेन्शन नियमांमध्ये मोठे बदल; हायर पेन्शन, 20 दिवसांत क्लेमसह विथड्रॉल नियमांमध्येही सुधारणा!

केंद्र सरकारने कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी, 2020 अंतर्गत नवीन Employees' Pension Scheme (EPS), 2026 अधिसूचित केली आहे. या योजनेमुळे लाखो EPF सदस्य, निवृत्त कर्मचारी आणि भविष्यातील पेन्शनधारकांसाठी अनेक महत्त्वाचे बदल लागू झाले आहेत.

EPS 2026 New Rules2/10

नवीन योजनेचा उद्देश

नवीन योजनेचा उद्देश पेन्शन व्यवस्था अधिक पारदर्शक, जलद आणि तंत्रज्ञानाधारित बनवणे हा आहे. मात्र, पेन्शनची मूळ गणना किंवा किमान पेन्शनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

EPFO Pension Update3/10

हायर पेन्शनला प्रथमच कायदेशीर मान्यता

 

नवीन EPS 2026 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 'Higher Pension' पर्यायाला स्पष्ट कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. पात्र कर्मचारी निर्धारित अटी पूर्ण केल्यास जास्त वेतनाच्या आधारे पेन्शनचा लाभ घेऊ शकतात. यामुळे भविष्यातील कायदेशीर व प्रशासकीय अनिश्चितता कमी होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, सर्व सदस्यांना आपोआप जास्त पेन्शन मिळणार नाही; पात्रता आणि योगदानाच्या अटी लागू राहतील.

Higher Pension Scheme4/10

पेन्शन क्लेम आता 20 दिवसांत निकाली काढणे बंधनकारक

 

EPS 2026 मधील सर्वात मोठा बदल म्हणजे पेन्शन दावा निकाली काढण्यासाठी 20 दिवसांची निश्चित मुदत. आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर EPFO ला 20 दिवसांत निर्णय घ्यावा लागेल. विनाकारण विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर वार्षिक 12% व्याजाची जबाबदारी टाकण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पेन्शनधारकांना दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.

EPS Claim Settlement5/10

विथड्रॉल बेनिफिट नियम अधिक स्पष्ट

 

नोकरी सोडल्यानंतर पेन्शनसाठी पात्रता नसलेल्या सदस्यांसाठी विथड्रॉल बेनिफिटचे नियम सुधारण्यात आले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये सेवा सोडल्यानंतर ठराविक प्रतीक्षा कालावधीनंतरच लाभ घेता येईल. यामुळे निधीचा गैरवापर कमी करण्यास आणि दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

EPF Pension News6/10

विद्यमान EPS-95 सदस्यांचे हक्क कायम

 

EPS-95 अंतर्गत आधीपासून सदस्य असलेल्या किंवा पेन्शन घेत असलेल्या व्यक्तींना कोणतीही अडचण येणार नाही. त्यांचे विद्यमान हक्क, मंजूर पेन्शन आणि संचित लाभ पूर्णपणे सुरक्षित राहतील. म्हणजेच नवीन योजना लागू झाल्यामुळे जुन्या सदस्यांचे फायदे रद्द होणार नाहीत.

EPFO ​​पेन्शन अपडेट7/10

पेन्शनपात्र वेतनाच्या गणनेत बदल

 

पेन्शनपात्र वेतन (Pensionable Salary) निश्चित करताना आता अधिक विस्तारित वेतन सरासरीचा विचार करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या दीर्घकालीन उत्पन्नाचे अधिक वास्तव चित्र मिळेल आणि पेन्शन गणना अधिक संतुलित होईल. मात्र, पेन्शनचे मूलभूत सूत्र आणि किमान ₹1,000 मासिक पेन्शनमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.

उच्च पेन्शन योजना8/10

डिजिटल प्रणाली आणि पारदर्शकतेवर भर

 

नवीन योजनेत डिजिटल नोंदी, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न, वेळेत योगदान जमा करणे आणि ऑनलाइन प्रक्रियांना अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. यामुळे पेन्शन मंजुरी, रेकॉर्ड पडताळणी आणि सदस्य सेवा अधिक वेगवान होण्याची अपेक्षा आहे. प्रशासनातील पारदर्शकता वाढवणे हा या सुधारणांचा प्रमुख उद्देश आहे.

EPS दावा निपटारा9/10

किमान पेन्शन वाढली आहे का?

 

अनेक सदस्यांमध्ये किमान EPS पेन्शन वाढल्याची चर्चा असली तरी नवीन EPS 2026 मध्ये ₹1,000 किमान मासिक पेन्शनमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. तसेच पेन्शनचे सूत्र, पात्रता आणि योगदानाची मूलभूत रचना पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आली आहे.

EPS 2026 चे नवीन नियम10/10

EPF सदस्यांनी आता काय करावे?

EPFO खात्यातील वैयक्तिक माहिती अद्ययावत ठेवा. नोकरीतील सेवा नोंदी आणि वेतनाचा तपशील योग्य असल्याची खात्री करा.Higher Pension साठी पात्र असल्यास आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करा.पेन्शन दावा करताना सर्व कागदपत्रे पूर्ण सादर करा, जेणेकरून 20 दिवसांत क्लेम निकाली लागू शकेल.नवीन नियम समजून घेऊन निवृत्ती नियोजनाचा आढावा घ्या.

TAGS:
EPFO
EPS 2026
EPS Pension
Higher Pension
retirement planning

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