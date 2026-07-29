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EPS Pension Hike: पेन्शन 1000 हून वाढून थेट 7500 रुपये होणार? सरकारकडून मोठी अपडेट

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 29, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:15 PM IST

ईपीएस अंतर्गत किमान मासिक पेन्शन ₹7,500 करण्याबाबत विविध कर्मचारी संघटनांकडून मागण्या प्राप्त झाल्या आहेत.

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EPS Pension Hike: पेन्शन 1000 हून वाढून थेट 7500 रुपये होणार? सरकारकडून मोठी अपडेट

खासगी क्षेत्रातील कोट्यवधी कर्मचारी आणि ईपीएस (Employees' Pension Scheme) पेन्शनधारक गेल्या अनेक वर्षांपासून किमान मासिक पेन्शन ₹1,000 वरून ₹7,500 करण्याची मागणी करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर संसदेत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

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विविध मागण्या

सरकारने सध्या किमान पेन्शन वाढवण्याचा कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे सांगितले असून, विविध मागण्या आणि आर्थिक परिणामांचा अभ्यास सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पेन्शनधारकांमध्ये असलेल्या चर्चेला काही प्रमाणात पूर्णविराम मिळाला आहे.

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संसदेत सरकारने काय स्पष्ट केले?

 

राज्यसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्र सरकारने सांगितले की, ईपीएस अंतर्गत किमान मासिक पेन्शन ₹7,500 करण्याबाबत विविध कर्मचारी संघटनांकडून मागण्या प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र या मागणीवर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सध्या किमान पेन्शनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

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सध्या किती मिळते किमान EPS पेन्शन?

 

सध्या कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत किमान मासिक पेन्शन ₹1,000 आहे. कर्मचारी संघटना आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी अनेक वर्षांपासून ही रक्कम वाढवून किमान ₹7,500 तसेच महागाई भत्त्याचा (DA) लाभ देण्याची मागणी करत आहेत. वाढती महागाई आणि जीवनावश्यक खर्च लक्षात घेता विद्यमान पेन्शन अपुरी असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

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सरकारने वाढीला तत्काळ मंजुरी का दिली नाही?

 

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, किमान पेन्शन वाढवण्याचा निर्णय घेताना ईपीएस निधीची आर्थिक शाश्वतता, भविष्यातील आर्थिक भार, कायदेशीर बाबी आणि दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा या सर्व घटकांचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे सर्व संबंधित मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास सुरू असून, कोणताही निर्णय घाईत घेतला जाणार नाही.

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EPS-2026 लागू; पण पेन्शनमध्ये स्वयंचलित वाढ नाही

 

केंद्र सरकारने अलीकडेच Employees' Pension Scheme (EPS) 2026 लागू केली आहे. या नव्या योजनेत पेन्शन दाव्यांच्या जलद निकाली काढण्याची तरतूद, दाव्यात विलंब झाल्यास 12% व्याज आणि काही प्रशासकीय सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या नव्या योजनेमुळे किमान पेन्शन आपोआप ₹7,500 होत नाही किंवा पेन्शन गणनेच्या सूत्रात कोणताही बदल झालेला नाही.

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कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा कायम

 

ईपीएस पेन्शनधारक संघटना आणि कर्मचारी प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे की, वाढत्या महागाईच्या काळात ₹1,000 मासिक पेन्शनवर जगणे अत्यंत कठीण आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने किमान पेन्शन वाढवून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी मागणी पुन्हा जोर धरत आहे. यापुढील काळात सरकार या मागणीवर काय निर्णय घेते, याकडे लाखो कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

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कोणावर होईल परिणाम?

 

ईपीएस योजनेचा लाभ खासगी क्षेत्रातील लाखो निवृत्त कर्मचारी आणि भविष्यात निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळतो. त्यामुळे किमान पेन्शनमध्ये कोणतीही वाढ झाल्यास त्याचा थेट फायदा मोठ्या संख्येने पेन्शनधारकांना होऊ शकतो. मात्र सध्याच्या स्थितीत सरकारने कोणतीही वाढ जाहीर केलेली नसल्याने विद्यमान नियमच लागू राहतील.

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पुढे काय होऊ शकते?

 

सरकारने संसदेत स्पष्ट केले आहे की, प्राप्त झालेल्या सर्व सूचना आणि मागण्यांचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे भविष्यात या विषयावर निर्णय होण्याची शक्यता नाकारलेली नाही. मात्र अधिकृत अधिसूचना किंवा मंत्रिमंडळाचा निर्णय होईपर्यंत पेन्शन वाढल्याच्या कोणत्याही दाव्यावर विश्वास ठेवू नये.

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पेन्शनधारकांनी काय लक्षात ठेवावे?

 

सोशल मीडियावर किंवा व्हॉट्सअॅपवर "₹7,500 पेन्शन मंजूर" अशा अनेक पोस्ट व्हायरल होत आहेत. मात्र संसदेतील सरकारच्या उत्तरानुसार, सध्या अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे केवळ अधिकृत सरकारी अधिसूचना किंवा EPFO च्या घोषणेवरच विश्वास ठेवावा.

TAGS:
EPFO
EPS Pension
Pension news
retirement planning
india news

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