Marathi News
जगाला हादरवणाऱ्या Epstein Files मधील नवे 68 पुरावे समोर; तरुणींसोबत दिसले बिल गेट्स अन् इतर सेलिब्रिटी; शेवटचे चार फोटो खळबळजनक...

Epstein Files New Photos: अमेरिकेसह जगभरात खळबळ माजवणाऱ्या एपस्टीन फाईल्समधून 68 नवे फोटो समोर. असंख्य चर्चांना उधाण...    

Sayali Patil | Dec 19, 2025, 01:49 PM IST
अमेरिकी राजकारण

epstein files sex scandal news 68 new photos

Epstein Files New Photos: जागतिक आणि विशेष म्हणजे अमेरिकी राजकारणावर परिणाम घडणाऱ्या अनेक घटनांना सध्या वेग आला असून, सध्या फक्त अमेरिका नव्हे तर संपूर्ण जगभरात चर्चेत असणारा एकमेव मुद्दा म्हणजे एपस्टीन फाईल्स (Epstein Files).   

अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटिव्स

epstein files sex scandal news 68 new photos

अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटिव्सच्या डेमोक्रेट्सनं याप्रकरणात खळबळजनक खुलासा करत लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी जेफ्री एपस्टीनच्या सिक्रेट आयलंडवरून जप्त केलेल्या पुराव्यांपैकी 68 नवे फोटो जगासमोर आणले आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही छायाचित्र जगासमोर आल्यानं एकच खळबळ माजली आहे, कारण जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध असणारे काही चेहरे या फोटोंमध्ये दिसत आहेत.  

एपस्टीन

epstein files sex scandal news 68 new photos

सदर फोटो 2019 मध्ये एपस्टीनच्या मृत्यूपूर्वी जप्त करण्यात आलेल्या 95000 फोटोंमधीलच असल्याचं सांगण्यात येत आहे. जेफ्री एपस्टीन हे एक असं नाव आणि एक अशी व्यक्ती ज्यांचं उठणबसणं ब्रिटनच्या राजकुमारापासून ते अगदी ट्रम्प आणि बिल गेट्स अशा मंडळींमध्ये होतं. दरम्यान सध्या समोर आलेल्या फोटोंमध्ये मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स, चित्रपट निर्माते- दिग्दर्शक वुडी एलन, गुगलचे सहसंस्थापक सर्जेई ब्रिन, दिग्दर्श नोमं चॉम्स्की आणि ट्रम्प यांचे माजी सल्लागार स्टीन बेनन यांच्यासह इतरही काही ओळखीचे चेहरे दिसत आहेत.   

अब्जाधीश बिल गेट्स

epstein files sex scandal news 68 new photos

समोर आलेल्या दोन फोटोंमध्ये अब्जाधीश बिल गेट्स, महिला/ तरुणींसमवेत दिसत असून, या महिलांची ओळख मात्र गोपनीय ठेवण्यात आली आहे. शिवाय ही एकच महिला आहे की दोन वेगळ्या महिला आहेत याचा खुलासा अद्याप झालेला नाही.   

चर्चांना मात्र उधाण

epstein files sex scandal news 68 new photos

फोटोंमध्ये दिसणाऱ्या या मंडळींचा एपस्टीनच्या चुकीच्या कामांमध्ये सहभाग होता हे अद्याप अस्पष्ट असलं तरीही त्यातून बऱ्याच चर्चांना मात्र उधाण येत आहे. त्यामुळं आता पुढील पुराव्यांतून नेमकं सत्य उघड होणार असल्याचं यंत्रणांचं म्हणणं आहे. 

लोलिता

epstein files sex scandal news 68 new photos

व्हायरल झालेल्या या फोटोंमध्ये काही फोटो असेही आहेत जे हादरवून सोडत आहेत. जिथं महिलांच्या शरीराच्या विविध अवयवांर काही मजकूर लिहिण्यात आल्याचं पाहायला मिळतं. BBC च्या माहितीनुसार 'लोलिता' या वादग्रस्त कादंबरीतून हे संदेश लिहिण्यात आले आहे. एका फोटोमध्ये हे पुस्तकही दिसत आहे.   

एक वादग्रस्त कादंबरी

epstein files sex scandal news 68 new photos

'लोलिता' ही एक वादग्रस्त कादंबरी असून, यामध्ये अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक शोषणाची कथा सांगण्यात आली आहे. ज्यामुळं महिलांच्या शरीरावर लिहिण्यात आलेल्या या ओळी अनेक प्रश्न उपस्थित करून जात आहेत, ज्यामुळंही या संपूर्ण प्रकरणाला एक अतिशय संवेदनशील वळण प्राप्त झालं आहे. 

चॅटचा स्क्रीनशॉट

epstein files sex scandal news 68 new photos

समोर आलेल्या फोटोंमध्ये एका चॅटचा स्क्रीनशॉटही दिसत आहे. ज्यामध्ये प्रत्येक मुलीसाठी 1000 अमेरिकी डॉलर इतकी रक्कम, त्या मुलींची माहिती असा मजकूर दिसत आहे. ज्यामुळं आता पुढे नेमके कोणते पुरावे जगासमोर येणार आणि त्यांचा निष्कर्ष नेमका काय असेल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.   

