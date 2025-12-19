जगाला हादरवणाऱ्या Epstein Files मधील नवे 68 पुरावे समोर; तरुणींसोबत दिसले बिल गेट्स अन् इतर सेलिब्रिटी; शेवटचे चार फोटो खळबळजनक...
Epstein Files New Photos: अमेरिकेसह जगभरात खळबळ माजवणाऱ्या एपस्टीन फाईल्समधून 68 नवे फोटो समोर. असंख्य चर्चांना उधाण...
Sayali Patil | Dec 19, 2025, 01:49 PM IST
अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटिव्सच्या डेमोक्रेट्सनं याप्रकरणात खळबळजनक खुलासा करत लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी जेफ्री एपस्टीनच्या सिक्रेट आयलंडवरून जप्त केलेल्या पुराव्यांपैकी 68 नवे फोटो जगासमोर आणले आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही छायाचित्र जगासमोर आल्यानं एकच खळबळ माजली आहे, कारण जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध असणारे काही चेहरे या फोटोंमध्ये दिसत आहेत.
सदर फोटो 2019 मध्ये एपस्टीनच्या मृत्यूपूर्वी जप्त करण्यात आलेल्या 95000 फोटोंमधीलच असल्याचं सांगण्यात येत आहे. जेफ्री एपस्टीन हे एक असं नाव आणि एक अशी व्यक्ती ज्यांचं उठणबसणं ब्रिटनच्या राजकुमारापासून ते अगदी ट्रम्प आणि बिल गेट्स अशा मंडळींमध्ये होतं. दरम्यान सध्या समोर आलेल्या फोटोंमध्ये मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स, चित्रपट निर्माते- दिग्दर्शक वुडी एलन, गुगलचे सहसंस्थापक सर्जेई ब्रिन, दिग्दर्श नोमं चॉम्स्की आणि ट्रम्प यांचे माजी सल्लागार स्टीन बेनन यांच्यासह इतरही काही ओळखीचे चेहरे दिसत आहेत.
