Marathi News
कोण होता अय्याश जेफ्री एपस्टीन? शिक्षक, गुंतवणूकदार ते अल्पवयीन मुलींचं शोषण करणारा नराधम

Epstine Files : एक निर्मनुष्य आणि एकाकी बेट, गुप्त वाटा... स्विमिंग पूल अन् आलिशान प्रासादात ठिकठिकाणी कॅमेरे,.. आक्षेपार्ह सामान आणि फोटो... जेफ्री एपस्टीनबद्दलच्या या गोष्टी माहितच नसतील...   

Sayali Patil | Dec 19, 2025, 03:00 PM IST
1/8

एपस्टीन फाईल्स

epstein files sex scandal Who is Jeffrey Epstein

Epstine Files : मागील काही महिन्यांपासून ज्या नावाच्या चर्चा अधूनमधून होत होत्या त्याच नावामुळं आता चक्क अमेरिकेच्या राजकारणापासून हॉलिवूडपर्यंत खळबळ माजवली आहे आणि जगभरात एकच नाव चर्चेचा विषय आहे, तो म्हणजे 'एपस्टीन फाईल्स'. 

2/8

डोनाल्ड ट्रम्प, बिल गेट्स

epstein files sex scandal Who is Jeffrey Epstein

19 डिसेंबर हा अमेरिकेच्या राजकारणातील आणि आता इतिहासातीलही महत्त्वाचा दिवस ठरू शकतो. कारण, अमेरिकी काँग्रेसच्या निर्देशांनंतर अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणातील आरोपी जेफ्री एपस्टीन आणि त्याच्या दुष्कृत्यांचे पुरावे टप्प्याटप्प्यानं जगासमोर येण्यास सुरुवात झाली आहे. अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, बिल गेट्स यांसह अनेक नामवंतांचा त्याच्याशी असणारा संबंध सध्या वादाचा मुद्दा ठरत आहे.   

3/8

अल्पवयीन मुली

epstein files sex scandal Who is Jeffrey Epstein

आतापर्यंत एपस्टीननं ज्या पार्ट्यांचं आयोजन केलं होतं, त्यामध्ये बहुतांश अल्पवयीन मुली आणि काही महिलांचा समावेश असून पार्टीसाठीचे पाहुणे होते काही प्रसिद्ध सेलिब्रिटी, नेते. अशातच एपस्टीनच्या डायरी, त्याचे ई मेल, पत्र आणि अनेक पुराव्यांसह काही वादग्रस्त फोटोंनी या इसमाची एक अय्याश बाजू जगासमोर आणली आहे.  

4/8

जीवनातील सुरुवातीचा काळ

epstein files sex scandal Who is Jeffrey Epstein

20 जानेवारी 1953 रोजी न्यूयॉर्कमध्ये एपस्टीनचा जन्म झाला होता. त्याच्या जीवनातील सुरुवातीचा काळ न्यूयॉर्कमध्येच गेला, जिथं त्यानं डॉल्टन स्कूलमध्ये गणित आणि भौतिकशास्त्र हे विषय शिकवले. एपस्टीननं पदवी शिक्षण मात्र पूर्ण केलं नव्हतं. शालेय जीवनातच मित्राच्या वडिलांवर एपस्टीनचा इतका प्रभाव पडला की, त्यानं वॉल स्ट्रीटवर असणाऱ्या Investment Bank 'बिअर स्टियर्न्स'च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटवलं. 

5/8

हा तोच टप्पा होता

epstein files sex scandal Who is Jeffrey Epstein

हा तोच टप्पा होता, जिथून एपस्टीननं कधी मागे वळून पाहिलं नाही. चार वर्षांनंतर तो इन्वेस्टमेंट बँकर म्हणून नावारुपास आला. 1982 मध्ये या कंपनीपासून वेगळं होत त्यानं 'जे. एपस्टीन एंड कंपनी'ची सुरुवात केली. या कंपनीच्या माध्यमातून तो अशा व्यक्तींची संपत्ती सांभाळत होता, ज्यांचं मूल्य अब्जावधींमध्ये होतं. पाहता पाहता एपस्टीन यांनी आपल्या संपर्काच्या कक्षा रुंदावल्या आणि वॉल स्ट्रीटवरील नावाजलेल्या लोकांमध्ये त्याची गणना होऊ लागली. ज्याचा परिणाम एपस्टीनला झालेल्या तोबा आर्थिक नफ्यामध्ये दिसून आला. 

6/8

पैसा वाढतच गेला आणि...

epstein files sex scandal Who is Jeffrey Epstein

पैसा वाढतच गेला आणि एपस्टीननं फ्लोरिडामध्ये प्रासाद, न्यू मेक्सिकोमध्ये रेंच आणि न्यूयॉर्कमध्ये एक खासगी घरसुद्धा खरेदी केली. तेव्हाचे आघाडीचे धनाढ्य व्यक्ती, नवउद्योजक आणि सेलिब्रिटी पार्ट्यांना तो हजेरी लावत होता. एपस्टीनचं नाव सातत्यानं प्रसिद्धीझोतात येत हेलं. पुढं अल्पवयीन मुलींचं लैंगिक शोषण,  मानवी तस्करी (महिला अन् लहान मुली) असं एक नेटवर्क एपस्टीन चालवू लागला. त्याची मदमस्त सत्ता, सरकारलाही धूळ चारत सुरू असणारी त्याची कामं जणू अनेकांसाठी कुतूहलाचा विषय ठरली, त्यातच लक्ष वेधत होतं ते त्याचं सिक्रेट आयलंड. एपस्टीनची सुरुवात शुन्यातून झाली आणि त्याचा शेवटही शून्यातच झाला. 

7/8

देहविक्रीच्या

epstein files sex scandal Who is Jeffrey Epstein

2008 मध्ये अल्पवयीन मुलीला देहविक्रीच्या विवरात ढकलण्यासंबंधीचं एक प्रकरण समोर आलं आणि यानंतर जेफ्रीला शिक्षा सुनावण्यात आलं. मात्र, शिक्षेचं स्वरुप नगण्य असल्या कारणानं तेव्हा अमेरिकी न्यायव्वस्थेवर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. 2019 मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये 'सेक्स ट्रॅफिकिंग'च्या गंभीर आरोपांअंतर्गत त्याला पुन्हा एकदा अटक करण्यात आली. 10 ऑगस्च 2019 ला एपस्टीनचा कारावासातच मृत्यू झाला. 

8/8

एपस्टीननं स्वत:ला संपवलं मात्र ...

epstein files sex scandal Who is Jeffrey Epstein

काही अधिकृत नोंदींनुसार एपस्टीननं स्वत:ला संपवलं मात्र सुरक्षेमध्ये असणारे खाचखळगे आणि तेव्हाची परिस्थिती अनेक प्रश्नांना वाव देऊन गेली. एपस्टीनला ठार करण्यासाठीचा कट रचण्यात आल्याचंही म्हटलं गेलं. एपस्टीनच्या मृत्यूमुळं अनेक नावं, अनेक धागेदोरे आणि एक मोठं सत्य मात्र कधीच न्यायालयापुढं येऊ शकलं नाही हे दुर्दैव.  

