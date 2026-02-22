English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • ESIC New Rules: 21000 पगारात कसा भागवायचा आजारपणाचा खर्च? सरकराने केलीय तुमची सोय!

ESIC New Rules: 21000 पगारात कसा भागवायचा आजारपणाचा खर्च? सरकराने केलीय तुमची सोय!

21 हजार रुपयांपर्यंत पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी चांगली बातमी  सरकारने कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी 2020 लागू केल्याने ESIC च्या लाभांमध्ये वाढ होणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना आता अधिक चांगले वैद्यकीय संरक्षण मिळेल.

Pravin Dabholkar | Feb 22, 2026, 03:02 PM IST
twitter

ESIC New Rules: 21 हजार रुपयांपर्यंत पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी चांगली बातमी  सरकारने कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी 2020 लागू केल्याने ESIC च्या लाभांमध्ये वाढ होणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना आता अधिक चांगले वैद्यकीय संरक्षण मिळेल.

1/9

ESIC New Rules: 21000 पगारात कसा भागवायचा आजारपणाचा खर्च? सरकराने केलीय तुमची सोय

ESIC New Rules eligibility salary limit for employees marathi news

ESIC New Rules: एखाद्या कर्मचाऱ्याला 21 हजार किंवा त्यापेक्षा कमी पगार असेल तर त्याने स्वत:चा वैद्यकीय खर्च कसा भागवायचा? असा प्रश्न अनेकांना पडलेला असतो. पण आता काळजीचे काही कारण नाही. नवीन कामगार कायद्यामुळे ESIC मध्ये मोठा बदल करण्यात आलाय.

twitter
2/9

सध्याचे नियम काय आहेत?

ESIC New Rules eligibility salary limit for employees marathi news

आता ESIC चा लाभ फक्त त्या कर्मचाऱ्यांना मिळतो ज्यांची मासिक सॅलरी 21 हजार रुपयांपेक्षा कमी किंवा बरोबर आहे. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी ही मर्यादा 25 हजार रुपये आहे. याच मर्यादेमध्ये येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होतात.

twitter
3/9

ESIC मध्ये योगदान किती द्यावे लागते?

ESIC New Rules eligibility salary limit for employees marathi news

ही योजना पूर्णपणे योगदानावर आधारित आहे. कर्मचारी आपल्या सॅलरीच्या 0.75% योगदान देतात. तर मालक (कंपनी) 3.25% देतात. एकूण 4% रक्कम महिन्याला जमा होते. याच्या बदल्यात कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंब मोफत उपचार, औषधे आणि इतर फायदे घेऊ शकतात.

twitter
4/9

नवीन कामगार कायद्यात काय बदल?

ESIC New Rules eligibility salary limit for employees marathi news

सर्वात मोठा बदल ‘वेतन’ (Wages) याच्या व्याख्येत झाला आहे. आता जर एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या सॅलरीत बोनस, HRA, ओव्हरटाइम सारखे भत्ते एकूण सॅलरीच्या 50% पेक्षा जास्त असतील, तर त्या अतिरिक्त भत्त्यांचा भागही ‘वेतन’ मध्ये समाविष्ट केला जाईल. यामुळे काही कर्मचारी जे आधी ESIC च्या बाहेर होते, ते आता आत येऊ शकतात. 

twitter
5/9

याचा कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होईल?

ESIC New Rules eligibility salary limit for employees marathi news

21 हजार रुपयांच्या आसपास सॅलरी असणारे अनेक कर्मचारी आता ESIC च्या कक्षेत येतील. विशेषतः ज्यांच्या सॅलरीत भत्ते जास्त आहेत, त्यांना आता वैद्यकीय खर्चाची चिंता कमी होईल. पण हे पूर्णपणे लागू होण्यासाठी सरकारची अंतिम अधिसूचना येणे बाकी आहे. 

twitter
6/9

ESIC मधून कोणते फायदे मिळतात?

ESIC New Rules eligibility salary limit for employees marathi news

मोफत ओपीडी आणि हॉस्पिटलमध्ये उपचार मिळतात.  सर्व औषधे आणि तपासण्या मोफत, आजारपणात रोख भत्ता (सिकनेस बेनिफिट),  मातृत्वावेळी (प्रेग्नन्सी) भत्ता आणि सुट्टी, अपंगत्व आल्यास रोख मदत,  कामावर मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना आर्थिक मदत आणि कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंब (पत्नी/पती, मुले, आई-वडील) सर्वांना हे लाभ मिळतात.

twitter
7/9

कंपन्यांना काय करावे लागेल?

ESIC New Rules eligibility salary limit for employees marathi news

ESIC मध्ये येणाऱ्या सर्व कंपन्यांना ESIC मध्ये नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करणे, वेळेवर योगदान जमा करणे गरजेचे आहे. नियम मोडल्यास दंड किंवा कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. 

twitter
8/9

गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना काय फायदा?

ESIC New Rules eligibility salary limit for employees marathi news

नवीन कामगार कायद्यात गिग वर्कर्स (जसे उबर, स्विगी ड्रायव्हर्स) आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सनाही सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत समाविष्ट केले आहे. पण त्यांना ESIC सारखे थेट लाभ कधी आणि कसे मिळतील, हे सरकार वेगळ्या योजनांद्वारे ठरवेल. 

twitter
9/9

कर्मचाऱ्यांसाठी सल्ला

ESIC New Rules eligibility salary limit for employees marathi news

जर तुमचा पगार 21 हजार रुपयांच्या आसपास असेल किंवा तुमच्या सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये भत्ते जास्त असतील, तर तुमच्या कंपनीकडून ESIC नोंदणी आहे का याची खात्री करा. हा नवीन कायदा कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी एक चांगला पाऊल आहे. पण सर्व नियम पूर्णपणे लागू झाल्यावरच खरा फायदा दिसेल. त्यामुळे कर्मचारी आणि मालक दोघांनीही अपडेट राहणे गरजेचे आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

Sprouts Salad Recipe: आवर्जून खा कडधान्यांचं सॅलड, हेल्दी पद्धतीने करता येईल वजन कमी

पुढील अल्बम

Sprouts Salad Recipe: आवर्जून खा कडधान्यांचं सॅलड, हेल्दी पद्धतीने करता येईल वजन कमी

Sprouts Salad Recipe: आवर्जून खा कडधान्यांचं सॅलड, हेल्दी पद्धतीने करता येईल वजन कमी

Sprouts Salad Recipe: आवर्जून खा कडधान्यांचं सॅलड, हेल्दी पद्धतीने करता येईल वजन कमी 8
Photo: प्रजक्ता माळीचे Blouseless फोटो तुफान व्हायरल; दागिन्यांनीही रोखल्या नजरा

Photo: प्रजक्ता माळीचे Blouseless फोटो तुफान व्हायरल; दागिन्यांनीही रोखल्या नजरा

Photo: प्रजक्ता माळीचे Blouseless फोटो तुफान व्हायरल; दागिन्यांनीही रोखल्या नजरा 8
बड्या उद्योजगाला भावलं अलिबागमधलं लहानसं गाव; ₹ 30,00,00,00,000 च्या गुंतवणुकीसह शब्दही दिला

बड्या उद्योजगाला भावलं अलिबागमधलं लहानसं गाव; ₹ 30,00,00,00,000 च्या गुंतवणुकीसह शब्दही दिला

बड्या उद्योजगाला भावलं अलिबागमधलं लहानसं गाव; ₹ 30,00,00,00,000 च्या गुंतवणुकीसह शब्दही दिला 8
Donald Trump Tariff : ट्रम्प काही ऐकत नसतात! सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतरही आयात शुल्क लादलच, टक्केवारीही जाहीर

Donald Trump Tariff : ट्रम्प काही ऐकत नसतात! सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतरही आयात शुल्क लादलच, टक्केवारीही जाहीर

Donald Trump Tariff : ट्रम्प काही ऐकत नसतात! सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतरही आयात शुल्क लादलच, टक्केवारीही जाहीर 9