ESIC New Rules: 21000 पगारात कसा भागवायचा आजारपणाचा खर्च? सरकराने केलीय तुमची सोय!
21 हजार रुपयांपर्यंत पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी चांगली बातमी सरकारने कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी 2020 लागू केल्याने ESIC च्या लाभांमध्ये वाढ होणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना आता अधिक चांगले वैद्यकीय संरक्षण मिळेल.
Pravin Dabholkar | Feb 22, 2026, 03:02 PM IST
ESIC New Rules: 21 हजार रुपयांपर्यंत पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी चांगली बातमी सरकारने कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी 2020 लागू केल्याने ESIC च्या लाभांमध्ये वाढ होणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना आता अधिक चांगले वैद्यकीय संरक्षण मिळेल.
1/9
ESIC New Rules: 21000 पगारात कसा भागवायचा आजारपणाचा खर्च? सरकराने केलीय तुमची सोय
2/9
सध्याचे नियम काय आहेत?
3/9
ESIC मध्ये योगदान किती द्यावे लागते?
4/9
नवीन कामगार कायद्यात काय बदल?
सर्वात मोठा बदल ‘वेतन’ (Wages) याच्या व्याख्येत झाला आहे. आता जर एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या सॅलरीत बोनस, HRA, ओव्हरटाइम सारखे भत्ते एकूण सॅलरीच्या 50% पेक्षा जास्त असतील, तर त्या अतिरिक्त भत्त्यांचा भागही ‘वेतन’ मध्ये समाविष्ट केला जाईल. यामुळे काही कर्मचारी जे आधी ESIC च्या बाहेर होते, ते आता आत येऊ शकतात.
5/9
याचा कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होईल?
6/9
ESIC मधून कोणते फायदे मिळतात?
मोफत ओपीडी आणि हॉस्पिटलमध्ये उपचार मिळतात. सर्व औषधे आणि तपासण्या मोफत, आजारपणात रोख भत्ता (सिकनेस बेनिफिट), मातृत्वावेळी (प्रेग्नन्सी) भत्ता आणि सुट्टी, अपंगत्व आल्यास रोख मदत, कामावर मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना आर्थिक मदत आणि कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंब (पत्नी/पती, मुले, आई-वडील) सर्वांना हे लाभ मिळतात.
7/9
कंपन्यांना काय करावे लागेल?
8/9
गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना काय फायदा?
9/9