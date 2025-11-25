English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भीतीदायक! इथिओपियातील ज्वालामुखीची राख ताशी 100/120 किमी वेगानं भारताच्या हद्दीत; अनेक उड्डाणं रद्द

Ethiopia volcano eruption ash reaches india : आताच्या क्षणाची मोठी माहिती, 4 ते 5 हजार किमी अंतरावर झालेल्या ज्वालामुखीच्या उद्रेकाचा भारतातील जनजीवनावर कसा परिणाम?

Sayali Patil | Nov 25, 2025, 12:11 PM IST
इथिओपिया

Ethiopia volcano eruption ash reaches india air traffic air india indigo akasa

उर्वशी खोना, झी मीडिया, दिल्ली : आफ्रिका खंडातील इथिओपिया इथं असणाऱ्या आणि हजार वर्षांपासून मृतावस्थेत असणाऱ्या ज्वालामुखीचा उद्रेक झाल्यानं त्याचा परिणाम दूरवरच्या देशांपर्यंत दिसून येत आहे.

ज्वालामुखी

Ethiopia volcano eruption ash reaches india air traffic air india indigo akasa

इथिओपियातील ज्वालामुखीची राख हजारो किमीचा प्रवास करत भारताच्या दिशेने वेगाने सरकली असून, याचा परिणाम मंगळवार संध्याकाळपासून पश्चिम आणि उत्तर भारतातील अनेक राज्यांवर दिसू शकतो.

एर्टा अले

Ethiopia volcano eruption ash reaches india air traffic air india indigo akasa

इथिओपियातील एर्टा अले (Erta Ale) ज्वालामुखीचा रविवारी सकाळी 8:30 वाजता स्फोटक उद्रेक झाला. हा ज्वालामुखी सुमारे 10,000 वर्षांपासून शांत होता.

उद्रेक

Ethiopia volcano eruption ash reaches india air traffic air india indigo akasa

उद्रेक इतका मोठा आणि भयंकर होता, की त्यानंतर राखेचे प्रचंड ढग तांबडा समुद्र ओलांडत ओमान आणि येमेनच्या दिशेनं पुढे सरकत ते नंतर पूर्वेकडे सरकले.

राखेचा प्रवास

Ethiopia volcano eruption ash reaches india air traffic air india indigo akasa

या राखेचा प्रवास ताशी 100–120 किमी इतक्या झंझावाती वेगानं उत्तरेकडील देशांमागोमाग भारताच्याही दिशेनं सरकत आहे. राख 15,000 ते 45,000 फूट उंचीवर असल्याने ती जमिनीवरून दिसण्याची शक्यता जवळजवळ नाही. मात्र विमान वाहतुकीवर याचा परिणाम होत आहे.

गुजरातमध्ये प्रवेश

Ethiopia volcano eruption ash reaches india air traffic air india indigo akasa

मंगळवारी सायंकाळच्या सुमारास हे ढग सर्वप्रथम पश्चिम गुजरातमध्ये प्रवेश करतील. रात्री ते राजस्थान, वायव्य महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा आणि पंजाबपर्यंत पोहोचतील. पुढे काही तासात हे ढग उत्तर प्रदेश मार्गे पश्चिम बंगालपर्यंत जाऊ शकतात.

दृश्यमानता

Ethiopia volcano eruption ash reaches india air traffic air india indigo akasa

ज्वालामुखीच्या उद्रेकानंतरच्या या राखेमुळे हवाई मार्गातील दृश्यमानता आणि इंजिन सुरक्षेच्या दृष्टीने धोका वाढतो. त्यामुळे Air India ने पुढील उड्डाणं रद्द केली आहेत

उड्डाणं

Ethiopia volcano eruption ash reaches india air traffic air india indigo akasa

24 नोव्हेंबरची उड्डाणं - AI 106 – Newark–Delhi ; AI 102 – New York (JFK)–Delhi; AI 2204 – Dubai–Hyderabad ; AI 2290 – Doha–Mumbai ; AI 2212 – Dubai–Chennai ; AI 2250 – Dammam–Mumbai ; AI 2284 – Doha–Delhi  |  25 नोव्हेंबर रोजी रद्द झालेली उड्डाणं - AI 2822 – Chennai–Mumbai; AI 2466 – Hyderabad–Delhi; AI 2444 / 2445 – Mumbai–Hyderabad–Mumbai; AI 2471 / 2472 – Mumbai–Kolkata–Mumbai

परिणाम

Ethiopia volcano eruption ash reaches india air traffic air india indigo akasa

इथिओपियातील या ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळं सल्फर डायऑक्साईड (SO₂) चं उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात झाल्यानं त्याचा परिणाम पर्यावरणासह मानवी जीवनावरही होऊ शकते अशी भीती आहे. या ज्वालामुखीत भूगर्भात दबाव वाढत असून त्यात आणखी स्फोट झाल्यास धुराचे आणखी मोठे लोट उसळू शकतात. याचा परिणाम नागरिकांचं आरोग्य आणि शेतपिकांवरही होऊ शकतो, ज्यामुळं ही घटना भारतासाठी चिंतेची बाब ठरत आहे.

