English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • फक्त प्रेम असून चालत नाही, नात्यात बाउंड्री पण आवश्यक असते नाहीतर...

फक्त प्रेम असून चालत नाही, नात्यात 'बाउंड्री' पण आवश्यक असते नाहीतर...

मजबूत आणि सुंदर नातेसंबंध टिकवून ठेवण्यासाठी, वैयक्तिक सीमा राखण्यासोबतच प्रेम आणि आपुलकी जपणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामध्ये गोपनीयतेचा आदर करणे, वेळेचे मूल्यमापन करणे, इतरांच्या निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप न करणे आणि अति अपेक्षा टाळणे यांचा समावेश आहे. या सीमा संतुलन, आदर आणि विश्वास राखून नातेसंबंध मजबूत करतात.

Dakshata Thasale | Jan 07, 2026, 10:54 PM IST
twitter
1/8

वेळेचे मूल्य समजून घेणे

एखाद्याचा वेळ वाया घालवणे किंवा जेव्हा आपल्याला त्यांची गरज असते तेव्हाच त्यांना लक्षात ठेवणे हे नातेसंबंध एकतर्फी बनवते. मित्र आणि कुटुंबाच्या वेळेचा आदर करणे आणि योग्य वेळी त्यांच्याशी संपर्क साधणे हे नातेसंबंध मजबूत करते.  

twitter
2/8

वैयक्तिक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप न करणे

प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचे पर्याय आणि निर्णय घेण्याची क्षमता असते. करिअर, नातेसंबंध किंवा जीवनशैलीच्या निर्णयांमध्ये जबरदस्तीने हस्तक्षेप केल्याने नाराजी निर्माण होऊ शकते. आपले मत आदराने व्यक्त करणे चांगले, परंतु अंतिम निर्णयाचा आदर करणे चांगले.  

twitter
3/8

स्पष्ट पैशाचे नियम

पैशामुळे नातेसंबंधांमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो. पैसे उधार देताना किंवा उधार घेताना स्पष्टपणे संवाद साधणे महत्वाचे आहे आणि वारंवार पैसे देण्याची अपेक्षा करू नये. हे ओझे संबंधांना प्रतिबंधित करते आणि पारदर्शकता राखते.  

twitter
4/8

संतुलित अपेक्षा ठेवणे

मित्र किंवा कुटुंबाकडून नेहमीच मदतीची अपेक्षा करणे किंवा त्यांची जबाबदारी घेणे चुकीचे आहे. अपेक्षा संतुलित असताना आणि परस्पर योगदान असेल तरच नातेसंबंध निरोगी राहतात.

twitter
5/8

टीका टाळणे

नातेसंबंध विश्वासावर बांधले जातात. वैयक्तिक माहिती पसरवल्याने किंवा सतत एखाद्यावर टीका केल्याने विश्वास तुटतो. म्हणून, गपशप आणि सकारात्मक संभाषणे टाळल्याने नातेसंबंध मजबूत होतात.  

twitter
6/8

जागा आणि एकांततेची आवश्यकता

प्रत्येकाला कधीकधी स्वतःसाठी वेळ काढण्याचा अधिकार आहे. जर एखाद्या मित्राला किंवा कुटुंबातील सदस्याला एकटे राहायचे असेल तर त्याचा आदर केला पाहिजे.

twitter
7/8

"नाही" म्हणण्याचे स्वातंत्र्य

इतरांच्या प्रत्येक गोष्टीशी नेहमी सहमत राहणे हे नातेसंबंधाला त्रासदायक ठरू शकते. कधीकधी "नाही" म्हणणे आवश्यक असते आणि जेव्हा दुसरी व्यक्ती या स्वातंत्र्याचा आदर करते तेव्हाच नातेसंबंध प्रामाणिक आणि संतुलित राहू शकतात.  

twitter
8/8

विश्वास आणि गुप्तता राखणे

जर एखादा मित्र किंवा कुटुंबातील सदस्य आपल्यावर विश्वास ठेवतो, तर ती गुप्त ठेवणे अत्यंत महत्वाचे आहे. विश्वास राखल्याने नातेसंबंध अधिक दृढ होतात आणि आपल्याला सुरक्षित वाटते.  

twitter
पुढील
अल्बम

परंपरा जपणारं अन् ग्रामीण टच असलेलं स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांचं लातुरमधील घर, प्रत्येक कोपऱ्यात जपलाय साधेपणा

पुढील अल्बम

परंपरा जपणारं अन् ग्रामीण टच असलेलं स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांचं लातुरमधील घर, प्रत्येक कोपऱ्यात जपलाय साधेपणा

परंपरा जपणारं अन् ग्रामीण टच असलेलं स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांचं लातुरमधील घर, प्रत्येक कोपऱ्यात जपलाय साधेपणा

परंपरा जपणारं अन् ग्रामीण टच असलेलं स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांचं लातुरमधील घर, प्रत्येक कोपऱ्यात जपलाय साधेपणा 7
तुमच्या किचनमधील &#039;या&#039; भांड्यांमुळे होतो कॅन्सर; तज्ज्ञांनी सांगितलं लगेचच फेकून द्या &#039;त्या&#039; वस्तू

तुमच्या किचनमधील 'या' भांड्यांमुळे होतो कॅन्सर; तज्ज्ञांनी सांगितलं लगेचच फेकून द्या 'त्या' वस्तू

तुमच्या किचनमधील 'या' भांड्यांमुळे होतो कॅन्सर; तज्ज्ञांनी सांगितलं लगेचच फेकून द्या 'त्या' वस्तू 10
जय दुधाणेचा Attitude पाहून नेटकऱ्यांनी केला Troll!

जय दुधाणेचा Attitude पाहून नेटकऱ्यांनी केला Troll!

जय दुधाणेचा Attitude पाहून नेटकऱ्यांनी केला Troll! 10
तेंडुलकर कुटुंबात लवकरच वाजणार सनई चौघडे, कोण आहे अर्जुनची होणारी पत्नी सानिया?

तेंडुलकर कुटुंबात लवकरच वाजणार सनई चौघडे, कोण आहे अर्जुनची होणारी पत्नी सानिया?

तेंडुलकर कुटुंबात लवकरच वाजणार सनई चौघडे, कोण आहे अर्जुनची होणारी पत्नी सानिया? 7