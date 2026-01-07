फक्त प्रेम असून चालत नाही, नात्यात 'बाउंड्री' पण आवश्यक असते नाहीतर...
मजबूत आणि सुंदर नातेसंबंध टिकवून ठेवण्यासाठी, वैयक्तिक सीमा राखण्यासोबतच प्रेम आणि आपुलकी जपणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामध्ये गोपनीयतेचा आदर करणे, वेळेचे मूल्यमापन करणे, इतरांच्या निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप न करणे आणि अति अपेक्षा टाळणे यांचा समावेश आहे. या सीमा संतुलन, आदर आणि विश्वास राखून नातेसंबंध मजबूत करतात.
Dakshata Thasale | Jan 07, 2026, 10:54 PM IST
वेळेचे मूल्य समजून घेणे
वैयक्तिक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप न करणे
स्पष्ट पैशाचे नियम
संतुलित अपेक्षा ठेवणे
टीका टाळणे
जागा आणि एकांततेची आवश्यकता
