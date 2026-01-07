English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • विलासराव देशमुखांचा मृत्यू कसा झाला? त्यांना नेमकं काय झालेलं? त्या 8 दिवसांत घडलं काय?

विलासराव देशमुखांचा मृत्यू कसा झाला? त्यांना नेमकं काय झालेलं? 'त्या' 8 दिवसांत घडलं काय?

Vilasrao Deshmukh Death Reason: सध्या सुरु असलेल्या महापालिका निवडणुकींच्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख चर्चेत आहेत. भाजपाकडून करण्यात आलेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर विलासराव चर्चेत असतानाच गुगलवरही त्यांचा मृत्यू नेमका कशामुळे झालेला हे जाणून घेणारा प्रश्न चर्चेत असल्याचं दिसत आहे. याचसंदर्भात जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Jan 07, 2026, 11:39 AM IST
1/15

मनाला चटका लावणारी एक्झिट

vilasraodeshmukhdeath7jan

विलासराव देशमुख यांचं अचानक जाणं सर्वांच्याच मनाला चटका लावून गेलं. विलासराव देशमुखांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर नेमकं काय घडलं? त्यांना अचानक काय झालं? जाणून घेऊयात सविस्तरपणे....

2/15

विलासराव देशमुख चर्चेत का?

vilasraodeshmukhdeath

भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह पाहता महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांच्या स्मृती लातूरमधून पुसल्या जातील असं विधान भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी केल्याने नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे.  

3/15

विलासराव यांचा मृत्यू कसा झाला?

vilasraodeshmukhdeath

या विधानावरुन चव्हांणांवर टीकेची झोड उठलेली असताना, या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर विलासरावांसंदर्भातील वेगवेगळ्या गोष्टी चर्चेत आहेत. त्यातच विलासराव यांचा मृत्यू कसा झाला याबद्दलचीही जोरदार चर्चा आहे. नेमकं विलासरावांचा मृत्यू कशाने झालेला जाणून घेऊयात...  

4/15

केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रीही राहिले

vilasraodeshmukhdeath

विलासराव देशमुख महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री होते.

5/15

आकस्मिक निधन

vilasraodeshmukhdeath

विलासराव देशमुख यांचे वयाच्या 67 वर्षी आकस्मिक निधन झालं. 

6/15

अवघ्या आठवड्याभरात निधन

vilasraodeshmukhdeath

रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर अवघ्या आठवड्याभरात विलासराव देशमुखांनी जगाचा निरोप घेतला. हा कुटुंबियांसहीत सर्वांसाठीच मोठा धक्का होता.

7/15

कधी रुग्णालयात केलं दाखल?

vilasraodeshmukhdeath

अगदी दोन-चार दिवसांपूर्वी सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये हसत खेळत वावरणाऱ्या विलासराव देशमुखांना 6 ऑगस्ट 2012 रोजी अचानक चेन्नईतील ग्लोबल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं.   

8/15

अचानक रुग्णालयात दाखल

vilasraodeshmukhdeath

विलासरावांच्या प्रकृतीसंदर्भातील समस्येची कुठेही काही वार्ता नव्हती. अचानक त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची बातमीच समोर आलेली.  

9/15

विलासरावांना प्रकृतीसंदर्भात नेमका कसला त्रास होता?

vilasraodeshmukhdeath

विलासराव देशमुखांना यकृताच्या कर्करोगाचा त्रास होता.

10/15

स्थिती बिघडली

vilasraodeshmukhdeath

यकृत प्रत्यारोपणासाठी विलासराव देशमुखांना योग्य यकृत वेळेत मिळू शकले नाही, ज्यामुळे त्यांची स्थिती बिघडली.   

11/15

कशामुळे झाला विलासरावांचा मृत्यू?

vilasraodeshmukhdeath

यकृताच्या कर्करोग आणि त्यातच उपचारादरम्यान मल्टीपल ऑर्गन फेल्युअरमुळे विलासरावांचा मृत्यू झाला.

12/15

नेमकं कधी झालं निधन?

vilasraodeshmukhdeath

चेन्नईतील ग्लोबल हॉस्पिटलमध्ये विलासराव देशमुखांनी 14 ऑगस्ट रोजी दुपारी 1:40 वाजता अखेरचा श्वास घेतला.  

13/15

मूळ गावी अंत्यसंस्कार

vilasraodeshmukhdeath

विलासराव देशमुखांच्या पार्थिवावर त्यांच्या मूळ गावी अंत्यसंस्कार करण्यात आले.  

14/15

स्वत: पंतप्रधान अत्यंस्कारासाठी होते उपस्थित

vilasraodeshmukhdeath

तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींसहीत अनेक मान्यवर विलासारावांच्या पार्थिवाच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित होते.   

15/15

फारच धक्कायक एक्झिट

vilasraodeshmukhdeath

विलासरावांचं असं अचानक सर्वांना सोडून जाणं त्यांच्या कुटुंबियांबरोबरच समर्थकांसाठीही फारच धक्का देणारं ठरलं. (सर्व फोटो वृत्तसंस्था आणि अमित देशमुखांच्या सोशल मिडिया अकाऊंटवरुन साभार)

