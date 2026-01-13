English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • नेता डोक्यात गेला की...; शिंदेंनी सांगितली त्यांच्या पक्षाकडे लोकांचा ओघ वाढण्याची 3 खरी कारणं

'नेता डोक्यात गेला की...'; शिंदेंनी सांगितली त्यांच्या पक्षाकडे लोकांचा ओघ वाढण्याची 3 खरी कारणं

Eknath Shinde On Why He Is So Popular: एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्री झाल्यापासून ते अगदी आजच्या दिवसापर्यंत ते कोणत्या तीन गोष्टी पाळतात ज्याचा त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला फायदा होतोय याबद्दलची माहिती 'झी 24 तास'च्या 'टू द पॉइण्ट वीथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमात दिली.

Swapnil Ghangale | Jan 13, 2026, 10:15 AM IST
twitter
1/11

शिंदेंच्या पक्षाकडे लोकांचा ओघ वाढण्यामागील 3 खरी कारणं

eknathshinde

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडे लोकांचा ओघ का वाढला आहे याबद्दल त्यांनीच भाष्य केलं आहे. 'झी 24 तास'चे संपादक कमलेश सुतार यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते काय म्हणाले आहेत यासंदर्भात जाणून घ्या...

twitter
2/11

'टू द पॉइण्ट वीथ कमलेश सुतार'मध्ये एकनाथ शिंदे

eknathshinde

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी, 'झी 24 तास'च्या 'टू द पॉइण्ट वीथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमात आज सहभाग नोंदवला. शिंदेंनी अनेक प्रश्नांना उत्तरं दिली.   

twitter
3/11

बऱ्याच विषयांवर शिंदेंचं भाष्य

eknathshinde

अगदी युती आणि आघाडीमध्ये असतानाही एकमेकांविरुद्ध लढावं लागत असल्यापासून ते शिवसेनेकडे लोकांचा ओघ वाढल्यापर्यंत बऱ्याच विषयांवर शिंदेंनी भाष्य केलं.   

twitter
4/11

एकमेकांविरोधात लढण्याचं ठरवताना...

eknathshinde

शिंदेंनी फडणवीस आणि त्यांनी स्थानिक निवडणुकीमध्ये एकमेकांविरोधात लढण्याचं ठरवताना एक गोष्ट निश्चित केली होती. फ्रेंडली लढती आधी या दोन्ही नेत्यांचं कशावर एकमत झालेलं हे ही त्यांनी सांगितलं.   

twitter
5/11

बऱ्याच ठिकाणी मित्रपक्षांसोबत लढावं लागतंय

eknathshinde

बऱ्याच ठिकाणी मित्रपक्षांसोबत लढावं लागतंय, असं विचारलं असता शिंदेंनी, "काही ठिकाणी झाली युती. काही ठिकाणी वेगळं लढतोय. कार्यकर्त्यांची निवडणूक असल्याने लढली पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं असतं. त्यामुळे निवडणूक होणार आहे, फ्रेंडली फाईट प्रकारामध्ये लढू," असं सांगितलं.    

twitter
6/11

मी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरवलं की...

eknathshinde

पुढे बोलताना, "मी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरवलं की टोकाची टीका करायची नाही. विकासावर बोलायचं. स्थानिक प्रश्नांवर बोलायचं," असं शिंदेंनी निवडणुकीच्या प्रचारातील प्लॅनिंगसंदर्भात माहिती देताना सांगितलं.

twitter
7/11

खालच्या पातळीवर जाऊन टीका आवडत नाही

eknathshinde

"लोकांना पण टीका आरोप, खालच्या पातळीवर जाऊन टीका आवडत नाही. माझा जो अनुभव आहे त्यानुसार मी मुख्यमंत्री झाल्यापासून जी टीका केली त्याचं नुकसान झालं नाही. मला सहानुभूती मिळाली, पाठिंबा मिळाला," असंही शिंदेंनी सांगितलं.

twitter
8/11

सर्वांचं प्रेम मिळतं

eknathshinde

"लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, शेतकरी सर्वांचं प्रेम मिळतं. सर्वसामान्य कार्यकर्ता आहे. माझ्यात काही बदल झालेला नाही," असं शिंदेंनी सांगितलं.  

twitter
9/11

जनतेला आपलेसे वाटण्याचं कारण...

eknathshinde

पुढे बोलताना कोणत्या तीन गुणांमुळे आपण आजही जनतेला आपलेसे वाटतो आणि जनतेशी कनेक्टेड वाटतो हे ही शिंदेंनी सांगितलं.

twitter
10/11

याच त्या तीन गोष्टी

eknathshinde

सिम्पिसीटी म्हणजेच साधी रहाणी, अॅक्सेसीबिलीटी म्हणजेच कधीही उपलब्ध असणं आणि क्रेडिबीलीटी म्हणजेच दिलेला शब्द पाळणार या तीन गोष्टी आपण आजही पाळल्याचं शिंदेंनी आवर्जून नमूद केलं.  

twitter
11/11

मी कधीही भेटू शकतो

eknathshinde

"या गोष्टींमुळेच लोकांचा शिवसेनेकडील ओघ वाढला आहे. मी कधीही भेटू शकतो असा लोकांना विश्वास आहे. आपण जमिनीवरचे कार्यकर्ते आहोत," असं शिंदे म्हणाले. "नेता डोक्यात गेला की गडबड होते आणि जनतेशी कनेक्ट तुटते," असं शिंदेंनी म्हटलं. (सर्व फोटो फेसबूकवरुन साभार)

twitter
