मुंबईपासून 56 KM अंतरावर स्वित्झर्लंडचा फिल! आपल्या महाराष्ट्रात धावते भारतातील पहिली फ्युनिक्युलर ट्रेन, पर्यटनचा नवा अनुभव
जानेवारी 2026 मध्ये ही रेल्वे प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाली. या रेल्वेला भाविकांचा आणि पर्यटकांचा उदंड प्रतिसाद मिळत आहे.
India Longest Malanggad Funicular Train In Kalyan : स्वित्झर्लंड म्हंटल की डोळ्यासमोर चित्र उभ राहते ते हिरवेगार डोंगर आणि बर्फाळ प्रदेशातून धावणारी छोटीशी ट्रेन. या ट्रेन मधून सफर करताना दिसते ते सुंदर निसर्ग सौंदर्य. या ट्रेनमधून प्रवास करताना स्वर्ग सुखाचा अनुभव येतो. आता मुंबईपासून 56 KM अंतरावर स्वित्झर्लंडचा फिल घेता येणार आहे. भारतातील पहिली फ्युनिक्युलर ट्रेन महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील डोंगरात धावत आहे. पर्यटनचा नवा अनुभव घेण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी होत आहे.