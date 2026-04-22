  • मुंबईपासून 56 KM अंतरावर स्वित्झर्लंडचा फिल! आपल्या महाराष्ट्रात धावते भारतातील पहिली फ्युनिक्युलर ट्रेन, पर्यटनचा नवा अनुभव

मुंबईपासून 56 KM अंतरावर स्वित्झर्लंडचा फिल! आपल्या महाराष्ट्रात धावते भारतातील पहिली फ्युनिक्युलर ट्रेन, पर्यटनचा नवा अनुभव

जानेवारी 2026 मध्ये ही रेल्वे प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाली. या रेल्वेला भाविकांचा आणि पर्यटकांचा  उदंड प्रतिसाद मिळत आहे.  

Vanita Kamble | Apr 22, 2026, 10:46 PM IST
India Longest Malanggad Funicular Train In Kalyan : स्वित्झर्लंड म्हंटल की डोळ्यासमोर चित्र उभ राहते ते हिरवेगार डोंगर आणि बर्फाळ प्रदेशातून धावणारी छोटीशी ट्रेन.  या ट्रेन मधून सफर करताना दिसते ते सुंदर निसर्ग सौंदर्य. या ट्रेनमधून प्रवास करताना स्वर्ग सुखाचा अनुभव येतो. आता मुंबईपासून 56 KM अंतरावर स्वित्झर्लंडचा फिल घेता येणार आहे. भारतातील पहिली फ्युनिक्युलर ट्रेन महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील डोंगरात धावत आहे. पर्यटनचा नवा अनुभव  घेण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी होत आहे. 

 मुंबईपासून 56 KM अंतरावर स्वित्झर्लंडचा अनुभव घेता येमार आहे. भारतातील पहिली फ्युनिक्युलर ट्रेन महाराष्ट्रात धावते. यामुळे  2 तासांचा प्रवास 10 मिनिटांत होणार आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ तालुक्यातील मलंगगडावरील बहुप्रतिक्षित फ्युनिक्युलर रेल्वे अखेर सुरू झाली असून प्रवाशांना याचा उदंड प्रतिसाद मिळत आहे.   

मलंगगड हे ठाणे जिल्ह्यातील लोकप्रियतीर्थ क्षेत्र आहे. श्री मलंगगडाच्या टेकडीवर हाजी मलंग दर्गा असून भाविक आणि पर्यटक मोठ्या संख्येने येथे दर्शनासाठी येतात. 

मलंगगडावर जाण्यासाठी 2,600 पायऱ्या चढाव्या लागायच्या.  मलंगगडावर तब्बल 2  तास पायी चालावे लागायचे. 

या ट्रेनमुळे मलंगगडावर जाण्यासाठी लागणारा 2 तासांचा पायी प्रवास आता अवघ्या 7 मिनिटांवर आलाय. या ट्रेनमुळे मलंगगडावर येणा-या भाविकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे.

ही ट्रेन ग्रीन एनर्जीवर चालते. ही ट्रेन केबल-आधारित प्रणालीवर चालते. . एक ट्रेन वर चढत असताना, दुसरी खाली उतरते. प्रवाशांना तीव्र उतारावरून वर किंवा खाली जात असल्याची कोणतीही जाणीव होत नाही.

 भारतातील ही पहिली सर्वात लांब पल्ल्याची फ्युनिक्युलर ट्रेन आहे. ही ट्रेन  अंदाजे 1.2 किलोमीटरचे अंतर कापते. 

सकाळी 8 ते रात्र 8 पर्यंत ही ट्रेन सुरु असते. याचे तिकीट 150 रुपये आहे. तर, लहान मुलांचे तिकीट 75 रुपये आहे. 

