समोर विमानं उभी तरी एअरपोर्टवर रेल्वे स्टेशनसारखी गर्दी; IndiGo चं नक्की गंडलंय काय? समजून घ्या
Explained Why IndiGo Flights Are Cancelled: मागील काही दिवसांपासून देशभरामध्ये इंडिगोसंदर्भातील गोंधळाची चर्चा असून शेकडो लोक विमानतळावर अडकून पडल्याचं दिसत आहे. नेमकं हे घडलंय काय अन् इंडिगोची अडचण काय आहे? जाणून घेऊयात सविस्तर...
Swapnil Ghangale | Dec 05, 2025, 10:46 AM IST
इंडिगोचं नेमकं गंडलंय काय?
1400 पेक्षा जास्त उड्डाणे रद्द
देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी असलेल्या इंडिगोची विमानसेवा गुरुवारीही विस्कळीत राहिली. मागील काही दिवसांमध्ये दिल्ली, मुंबई, बंगळूरु आणि अन्य विमानतळांवरून 1400 पेक्षा जास्त देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानांची उड्डाणे रद्द झाली आली. विमानतळावरील कामकाजात अडथळे येत असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले असून सलग चार दिवस वेगवेगळ्या शहरांमध्ये इंडिगोच्या हजारो प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला आहे.
वेळेच्या खात्रीशीरपणामुळे प्रसिद्ध पण...
कुठून किती विमानं रद्द?
गुरुवारी रात्रीपर्यंत इंडिगोची 1400 पेक्षा जास्त उड्डाणे रद्द झाली होती. दिल्ली विमानतळावर सर्वाधिक 95 आणि त्याखालोखाल मुंबईतून 100 हून अधिक विमानांचे उड्डाण रद्द करावे लागले. हैदराबादमध्ये 80 हून अधिक आणि बंगळूरुमध्ये 60 हून अधिक विमाने रद्द झाली. त्याशिवाय अन्य विमानतळांवरही उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे सर्वत्र प्रवाशांची गर्दी, गोंधळ आणि मनस्ताप असे चित्र दिसले.
कामकाज सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न
इंडिगोचे कामकाज सुरळीत करण्यासाठी आणि वेळापत्रक सावरण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत, अशी माहिती कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स यांनी गुरुवारी दिली. मात्र हे लक्ष्य सोपे नाही, असे त्यांनी इंडिगोच्या कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या संदेशात नमूद केले. प्रवाशांना चांगली सेवा देण्याचे वचन पूर्ण करू शकलो नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.
कंपनीला फटका
बुधवारी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगळूरु आणि हैदराबाद या सहा महत्त्वाच्या विमानतळांची आकडेवारी विचारात घेऊन इंडिगोचा काढलेला वक्तशीरपणा (ऑन टाइम परफॉर्मन्स) 19.7 टक्क्यापर्यंत खाली घसरल्याचे सांगण्यात आले. तो मंगळवारी 35 टक्के इतका होता. या सर्वांचा परिणाम म्हणून गुरुवारी मुंबई शेअर बाजारात कंपनीच्या समभागांमध्ये तीन टक्क्यांची घसरण झाली. गुरुवारी हा ऑन टाइम परफॉर्मन्स अधिक घसरला.
पहिलं प्राधान्य कशाला?
आपल्या कंपनीचे आकारमान, व्याप्ती आणि गुंतागुंत पाहता या व्यत्ययांनी तातडीने मोठे रूप धारण केले आणि त्यामध्ये विविध पातळ्यांवर आणि प्रकारची उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बरेच काम करावे लागणार आहे. सध्या येत्या काही दिवसांत कामकाज सुरळीत करणे आणि वेळेवर उड्डाण करणे याला प्राधान्य आहे, असं 'इंडिगो'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणजेच सीईओ पीटर एल्बर्स म्हणाले.
कशामुळे उडालाय गोंधळ?
इंडिगो ही भारतातील सर्वात मोठी विमान कंपनी आहे, जी भारतातील देशांतर्गत हवाई वाहतुकीपैकी 60 टक्क्यांहून अधिक वाहतूक करते. नवीन फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) लागू झाल्यानंतर क्रू टंचाईचा मोठा फटका तिला बसला आहे. हे नवीन क्रू विश्रांती आणि ड्युटी नियमांसाठी जबाबदार असल्याने कर्मचाऱ्यांना पुरेसा विश्रांतीचा वेळ मिळतोय. मात्र यामुळे कंपनीचं सारं वेळापत्रक कोलमडलं आहे.
काय आहे नव्या नियमांमध्ये?
नवीन फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियम नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयनाने (डीजीसीए) जानेवारी 2024 मध्ये सुधारित केले. 1 जुलै 2025 आणि नोव्हेंबर 1, 2025 पासून 'एफडीटीएल'अंतर्गत नवे नियम टप्प्याने लागू करण्यात आले आहेत. हे नियम पायलट्सच्या थकव्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आहेत. ज्यामुळे उड्डाण वेळ, कामाचे तास आणि विश्रांतीच्या मर्यादा निर्धारित केल्या आहेत. हे नियम आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटना म्हणजेच आयसीएओच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित आहेत आणि भारतातील विमानन क्षेत्राच्या वाढत्या गरजांना अनुरूप आहेत.
