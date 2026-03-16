₹7500 कोटी खर्च, 6 KM अंतर कमी करण्यासाठी; सरकारचा हा मेगा प्रोजेक्ट तुम्हाला कधीपासून वापरता येणार?

Infrastructure Projects In Maharashtra: महाराष्ट्रातील एक अत्यंत महत्त्वकांशी प्रकल्प लवकरच पूर्ण होणार असून तो कधी लोकांना वापरता येणार याची तारीखही समोर आली आहे. या प्रकल्पाचा खर्च आणि त्याचा काय फायदा होणार आहे जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Mar 16, 2026, 01:11 PM IST
सहा किलोमीटरचं अंतर कमी करण्यासाठी तब्बल 7500 कोटी रुपये खर्च

महाराष्ट्र सरकारने सहा किलोमीटरचं अंतर कमी करण्यासाठी तब्बल 7500 कोटी रुपये खर्च केलेत असं सांगितलं तर तुम्हाला खरं वाटेल का? पण हे खरं आहे. महाराष्ट्रातील हा मेगा प्रोजेक्ट लोकांसाठी कसा खास ठरणार आहे जाणून घेऊयात ए टू झेड माहिती... (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

मुंबई ते पुणे प्रवास अतिजलद होणार

उर्वरित कामे पूर्ण करून मिसिंग लिंक सेवेत दाखल करण्यासाठीच्या आवश्यक त्या परवानग्या घेऊन 1 मे रोजी हा प्रकल्प सेवेत दाखल करण्याचे नियोजन एमएसआरडीसीचे आहे. त्यामुळे 1 मेपासून मुंबई ते पुणे प्रवास अतिजलद होणार असून प्रवासाचा 30 मिनिटांचा कालावधी वाचणार आहे.

का बांधण्यात आलाय हा मिसिंग लिंक?

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील मिसिंग लिंक प्रकल्प हा खोपोली-खंडाळा घाटातील गर्दी आणि अपघातप्रवण भागाला बायपास करण्यासाठी थेट डोंगरांमध्ये बोगदे काढून तयार करण्यात आला आहे.

खर्चामध्ये 800 कोटींची भर

या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 6697 कोटी रुपये इतका होता. मात्र पावसाळा आणि इतर कारणांमुळे प्रकल्प लांबत गेल्याने आता या प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये 800 कोटींची भर पडून तो 7500 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. 

6 किलोमीटर अंतर कमी होणार

खोपोली एक्झिट ते लोणावळ्यातील सिंहगड इन्स्टिट्यूटदरम्यानची नवीन मिसिंग लिंकची लांबी 13.3 किलोमीटर इतकी आहे. सध्या हे अंतर 19.8 किमीचं आहे. म्हणजेच 7500 कोटी खर्च करुन 6 किलोमीटर अंतर कमी होणार आहे. हा 8 लेनचा रस्ता असणार आहे.

दोन मोठे बोगदे, आशियातील सर्वात रुंद बोगदा

मिसिंग लिंक प्रकल्पामध्ये दोन बोगदे बांधण्यात आले असून हे बोगदे 1.75 किलोमीटर आणि 8.92 किलोमीटर लांबीचे आहेत. यापैकी एक बोगदा 23.75 मीटर रुंद असणार आहे. हा आशियामधील सर्वात रुंद बोगदा ठरणार आहे.   

टायगर व्हॅलीजवळ केबल-स्टेड ब्रिज

मिसिंग लिंक प्रकल्पामध्ये 45 मजल्याच्या इमारतीच्या उंचीइतका केबल-स्टेड ब्रिज असून तो 650 ६५० मीटर लांबीचा आहे. हा ब्रीज टायगर व्हॅलीजवळ आहे.   

नेमका याने काय फायदा होणार?

मिसिंग लिंक प्रकल्पामुळे मुंबई-पुणे प्रवासाचा वेळ 20-30 मिनिटांनी कमी होईल आणि रोज कोट्यवधी रुपयांच्या इंधनाची बचत होणार आहे. या रस्ता सरळ असल्याने प्रवास अधिक सुरक्षित आणि वेगवान होईल असं सांगितलं जात आहे.  (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

