युद्ध सुरु असताना चीन खोऱ्याने ओढत खरेदी करतंय सोनं! चांदीच्या मागे हात धुवून लागलाय 'ड्रॅगन'; सोन्याचं वेड की वर्चस्वाची तयारी?
China Gold Reserve: सध्या संपूर्ण जग युद्धाच्या सावटाखाली असताना चीन मात्र सोनं खरेदी करण्यात व्यग्र आहे. मागील 16 महिन्यांपासून चीन रेकॉर्डब्रेक सोनं खरेदी करत आहे. नेमकं यामागे कारण काय आहे?
Shivraj Yadav | Apr 06, 2026, 10:35 PM IST
China Gold Reserve: जगावर सध्या युद्धाचं संकट असताना, तेल आणि गॅसचा तुटवडाही चिंतेचा विषय ठरत आहे. मात्र हे सगळं घडत असताना चीन मात्र कोणताही आरडाओरडा न करता सोनं खरेदी करण्यात व्यग्र आहे. जग युद्धाच्या गप्पा मारत असताना चीनचं संपूर्ण लक्ष सोनं खरेदी करण्यावर आहे. वर्ल्ड गोल्ड काऊन्सिलच्या रिपोर्टनुसार, चीनने मागील 16 महिन्यात सर्वाधिक सोन्याची खरेदी केली आहे. जगातील सर्वाधिक सोन्याचा साठा असणाऱ्या देशांमध्ये चीन पाचव्या क्रमांकावर आहे. तरीही ते आपलं सोनं वाढवण्याच्या मागे लागले आहेत. यामागे चीनची काहीतरी योजना असावी असं भासत आहे. मागील 16 महिन्यांपासून चीनची सोन्याची लालसा वाढली आहे. मात्र ते फक्त सोनंच नाही, तर चांदीच्याही मागे लागले आहेत.
सोनं, चांदीच्या मागे लागला आहे चीन
चीन जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. चीन आपल्या तिजोरीत फक्त सोनं नाही तर चांदीही भरण्याच्या मागे लागलं आहे. चीन जणू काही संपूर्ण जगाचं सोनं आपल्याकडे नेण्याच्या तयारीत आहे. चिनी सीमाशुल्काच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, चीनने 2026 च्या सुरुवातीच्या काही महिन्यांतच 790 टनांहून अधिक चांदीची आयात केली आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्येच, सुमारे 470 टन चांदीची खरेदी करण्यात आली. चीन हाँगकाँग मार्गे आपली आयात करत आहे. सोनं आणि चांदीच्या दरात झालेल्या घसरणीचा सर्वाधिक फायदा चीन घेत आहे.
चीन इतकं सोनं का खरेदी करत आहे?
चीनची सेंट्रल बँक सोन्याच्या मागे हात धुवून लागलं आहे. मागील 16 महिन्यात सेंट्रल पिपल्स बँक ऑफ चायनाकडून सोनं खरेदी सुरु आहे. ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, नोव्हेंबर 2024 नुसार ज्याची सुरुवात झाली होती ते आता थांबण्याचं नाव घेताना दिसत नाही. चीन वेड्यांप्रमाणे सोन्याचा साठा वाढवत आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये सोनं खरेदी करण्याचा नवा रेकॉर्ड रचण्यात आला आहे.
चीनचा सुवर्णसाठा आता 2307 टनांहून अधिक
पिपल्स बँक ऑफ चायनाने आपल्या सुवर्णसाठ्यात 30 हजार 'ट्रॉय औंस'ची लक्षणीय वाढ केली आहे. या वाढीमुळे, बँकेचा एकूण शुद्ध सुवर्णसाठा 74.22 दशलक्ष औंसच्या पुढे गेला आहे. यापूर्वी हा आकडा 74.19 दशलक्ष औंस इतका होता. 'वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल'च्या एका रिपोर्टनुसार, 2026 मध्ये चीन आणि कझाकस्तान हे सोन्याचे सर्वात मोठे खरेदीदार ठरले. चीनचा सुवर्णसाठा आता 2307 टनांहून अधिक झाला आहे.
चीनचा सोनं खरेदी कऱण्याचा उद्धेश काय?
गोल्ड बुलियन मार्केटनुसार, पोलंडची सेंट्रल बैंक याआधी आक्रमकपणे सोन्याची खरेदी करत होती. मात्र आता चीनने त्यांनाही मागं टाकलं आहे. वाढत्या भू-राजकीय जोखमींच्या पार्श्वभूमीवर, चीनची हेतूपूर्वक इतक्या मोठ्या प्रमाणात सोन्याची खरेदी करत आहे. अमेरिकन डॉलरच्या वर्चस्वाला मोठं आव्हान देण्याच्या उद्धेशानेच चीनकडून सोन्याची खरेदी करत तिजोरी भरलं जात आहे.
सोनं मागील काही वर्षांपासून बाजारात बळकट होत आहे. युरोला मागे टाकत सोनं आता डॉलरनंतर दुसरं मोठी आंतरराष्ट्रीय रिझर्व्ह अॅसेट झालं आहे. सोन्याची वाढती ताकद लक्षात घेऊन, जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी गेल्या तीन वर्षांपासून दरवर्षी 1000 टनांहून अधिक सोन्याची खरेदी केली आहे. सोन्याचे दर गगनाला भिडत असतानाही बँका सोन्याची खरेदी सातत्याने करत आहेत.
अमेरिकन डॉलरवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याचा उद्देश
चीन डॉलरला आव्हान देण्याच्या तयारीत
चीन अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबत्व कमी करण्याच्या उद्देशाने सोन्याचा साठा वाढवत आहे. 2024 मध्ये, 'ब्रिक्स' राष्ट्रांनी BRICS Cross-Border Payment Initiative प्रस्तावित केला होता. अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने, सदस्य राष्ट्रांमधील व्यापार त्यांच्या स्थानिक चलनांमध्ये सुलभ करणे हे या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट होते. तेव्हापासून, चीन आपल्या चलनाची ताकद वाढवण्यासाठी तिजोऱ्यांमध्ये सातत्याने सोन्याचा साठा करत आहे. एखाद्या राष्ट्राकडे सोन्याचा साठा जितका अधिक असतो, त्या राष्ट्राची अर्थव्यवस्था तितकीच अधिक भक्कम मानली जाते. डॉलरचे वर्चस्व कमी करण्याच्या उद्धेशाने, तसंच वाढता भू-राजकीय तणाव आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, चीनने ही रणनिती आखली आहे.
