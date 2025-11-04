1200+ बिबटे मुक्तपणे फिरत असलेले 4 तालुके... इथं एवढे बिबटे आलेत कुठून? यामागची कारणं काय? हादरवणारी माहिती
Explained Why There Are So Many Leopards In Pune: पुण्यातील तीन तालुक्यांमध्ये 1200 हून अधिक बिबटे मुक्तसंचार करत आहेत. मात्र या तालुक्यांमध्ये अगदी शेतावर, रस्त्यावर, माळरानावर, सीसीटीव्हींमध्ये सहज दिसतात एवढ्या मोठ्या संख्येनं बिबटे का आहेत? यामागे पाच खास कारणं आहेत. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...
संपूर्ण महाराष्ट्रात सध्या बिबट्यांचा विषय चांगलाच गाजतोय. यामागील कारण म्हणजे चार तालुक्यांमध्ये 1200 हून अधिक बिबटे मुक्त संचार करत असून अनेकांवर त्यांनी हल्ला केला आहे. अगदी शेतातच नाही तर रस्त्यावर, मानवी वस्तीत, नदींवरील पुलांवर, गोठ्यांजवळ बिबटे सहज दिसून येतात. अगदी जाळपोळीपासून ते रास्तारोकोपर्यंत हे प्रकरण गेलेलं असतानाच या भागात एवढे बिबटे का आहेत? हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. त्यावरच नजर टाकूयात...
वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड येथे बिबट्या जेरबंद झाला आहे. बिबट्या जेरबंद झाल्यानंतर ग्रामस्थ आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहेत. बिबट्याला जागीच ठार करावं अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. पिंजऱ्यात जेरबंद झालेला बिबट्या ठार मारता येत नाही. मुक्त असलेलाच बिबट्या ठार करू शकतो. जो बिबट्या जेरबंद होत नाही त्याला मारता येतं. बिबट्या जेरबंद झालेला असेल तर मारायला परवानगी मिळत नाही अशी माहिती वनविभागाकडून कळत असून यानंतर वन विभाग आणि ग्रामस्थ आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळालं.
पिंपरखेड येथे रविवारी एका 13 वर्षाच्या रोहन विलास बोंबे या मुलावर बिबट्याने प्राणघातक हल्ला केल्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर ग्रामस्थ आक्रमक झाले असून त्यांनी अनेक तास पुणे-नाशिक हायवे आडवून धरला होता. बिबट्यांनी मागील काही महिन्यांमध्ये केलेल्या हल्ल्यामध्ये जुन्नर, आंबेगाव आणि शिरुर तालुक्यामध्ये 12 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता बिबट्या आणि मानवी संघर्षासंदर्भात तातडीच्या उपायोजना करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र पुणे जिल्ह्यातील या तीन तालुक्यांमध्ये एवढ्या मोठ्या संख्येनं बिबटे का आहेत माहितीये का? यासंदर्भातील खास कारणं जाणून घेऊयात...
पुणे जिल्ह्यात, विशेषतः जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरुरसारख्या भागात बिबट्यांची संख्या जास्त असण्याची मुख्य कारणांचा आढावा घेताना पाच गोष्टी समोर येतात. यामध्ये काही गोष्टी नैसर्गिक तर काही मानवनिर्मित आहेत. याच पाच गोष्टी या चार तालुक्यांमध्ये बिबट्यांची संख्या 1200 च्या आसपास असण्यासाठी कारणीभूत आहेत. शेतात, रस्त्यावर, नदीवरील पुलांवर, गोठ्यांजवळ बिबटे सहज दिसून येतात.
