1200+ बिबटे मुक्तपणे फिरत असलेले 4 तालुके... इथं एवढे बिबटे आलेत कुठून? यामागची कारणं काय? हादरवणारी माहिती

Explained Why There Are So Many Leopards In Pune: पुण्यातील तीन तालुक्यांमध्ये 1200 हून अधिक बिबटे मुक्तसंचार करत आहेत. मात्र या तालुक्यांमध्ये अगदी शेतावर, रस्त्यावर, माळरानावर, सीसीटीव्हींमध्ये सहज दिसतात एवढ्या मोठ्या संख्येनं बिबटे का आहेत? यामागे पाच खास कारणं आहेत. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

Swapnil Ghangale | Nov 04, 2025, 11:09 AM IST
1/10

सगळीकडे बिबटेच बिबटे...

puneleopard

संपूर्ण महाराष्ट्रात सध्या बिबट्यांचा विषय चांगलाच गाजतोय. यामागील कारण म्हणजे चार तालुक्यांमध्ये 1200 हून अधिक बिबटे मुक्त संचार करत असून अनेकांवर त्यांनी हल्ला केला आहे. अगदी शेतातच नाही तर रस्त्यावर, मानवी वस्तीत, नदींवरील पुलांवर, गोठ्यांजवळ बिबटे सहज दिसून येतात. अगदी जाळपोळीपासून ते रास्तारोकोपर्यंत हे प्रकरण गेलेलं असतानाच या भागात एवढे बिबटे का आहेत? हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. त्यावरच नजर टाकूयात...

2/10

पिंपरखेड येथे बिबट्या जेरबंद

puneleopard

वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड येथे बिबट्या जेरबंद झाला आहे. बिबट्या जेरबंद झाल्यानंतर ग्रामस्थ आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहेत. बिबट्याला जागीच ठार करावं अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. पिंजऱ्यात जेरबंद झालेला बिबट्या ठार मारता येत नाही. मुक्त असलेलाच बिबट्या ठार करू शकतो. जो बिबट्या जेरबंद होत नाही त्याला मारता येतं. बिबट्या जेरबंद झालेला असेल तर मारायला परवानगी मिळत नाही अशी माहिती वनविभागाकडून कळत असून यानंतर वन विभाग आणि ग्रामस्थ आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळालं.

3/10

एवढ्या मोठ्या संख्येनं बिबटे का आहेत?

puneleopard

पिंपरखेड येथे रविवारी एका 13 वर्षाच्या रोहन विलास बोंबे या मुलावर बिबट्याने प्राणघातक हल्ला केल्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर ग्रामस्थ आक्रमक झाले असून त्यांनी अनेक तास पुणे-नाशिक हायवे आडवून धरला होता. बिबट्यांनी मागील काही महिन्यांमध्ये केलेल्या हल्ल्यामध्ये जुन्नर, आंबेगाव आणि शिरुर तालुक्यामध्ये 12 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता बिबट्या आणि मानवी संघर्षासंदर्भात तातडीच्या उपायोजना करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र पुणे जिल्ह्यातील या तीन तालुक्यांमध्ये एवढ्या मोठ्या संख्येनं बिबटे का आहेत माहितीये का? यासंदर्भातील खास कारणं जाणून घेऊयात...  

4/10

बिबट्यांची संख्या जास्त असण्याची मुख्य कारणं कोणती?

puneleopard

पुणे जिल्ह्यात, विशेषतः जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरुरसारख्या भागात बिबट्यांची संख्या जास्त असण्याची मुख्य कारणांचा आढावा घेताना पाच गोष्टी समोर येतात. यामध्ये काही गोष्टी नैसर्गिक तर काही मानवनिर्मित आहेत. याच पाच गोष्टी या चार तालुक्यांमध्ये बिबट्यांची संख्या 1200 च्या आसपास असण्यासाठी कारणीभूत आहेत. शेतात, रस्त्यावर, नदीवरील पुलांवर, गोठ्यांजवळ बिबटे सहज दिसून येतात.

5/10

ऊस शेतीचा विस्तार

puneleopard

पुणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात ऊसाची शेती आहे, ज्यात बिबट्यांना लपण्यासाठी, प्रजननासाठी आणि शिकारीसाठी योग्य आश्रय मिळतो. ऊसाच्या घनदाट शेतांमुळे बिबट्यांची घनता 100 चौरस किलोमीटरमध्ये 6 ते 7 इतकी जास्त आहे, जी अनेक संरक्षित क्षेत्रांपेक्षा अधिक आहे. 

6/10

जंगलातील निवासस्थानाचा नाश आणि नैसर्गिक शिकारीची कमतरता

puneleopard

पश्चिम घाटातील जंगलांमध्ये जैवविविधतेचा ऱ्हास झाल्याने आणि जंगली प्राण्यांची संख्या कमी झाल्याने बिबटे मानवी वस्तीजवळ येतात. ते कुत्रे, गुरे आणि कचऱ्यावर अवलंबून राहतात.   

7/10

पाण्याची उपलब्धता

puneleopard

पुणे जिल्ह्यातील या तिन्ही तालुक्यांमध्ये सिंचन सुविधांमुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध असल्याने बिबट्यांसाठी हे क्षेत्र अनुकूल बनते.   

8/10

प्रजनन दरात वाढ

puneleopard

इतर शिकारी प्राण्यांची (जसे की वाघ) अनुपस्थिती आणि सुरक्षित वातावरणामुळे बिबट्यांचा प्रजनन दर जास्त आहे, ज्यात प्रति प्रसूती 3 ते 4 पिल्लं होतात. ही पिल्लं जगण्याचा दर जवळपास 100 टक्के इतका आहे.   

9/10

मानवी वस्तीशी जुळवून घेणे

puneleopard

बिबटे मानवांसोबत राहण्यास सवय होत असल्याने ते दिवसा फिरतात आणि संघर्ष वाढतो. विशेषतः हे प्रकार उन्हाळ्यात जेव्हा पाणी आणि शिकार कमी होते तेव्हा आढळून येतात.  

10/10

मानव-बिबट्या संघर्ष वाढवत असून...

puneleopard

या कारणांमुळेच मानव-बिबट्या संघर्ष वाढवत असून हल्ल्यांची तसेच आणि प्राणहानीची संख्या वाढली आहे. वन विभाग यावर उपाययोजना करत असून पिंजरे लावून नरभक्षक बिबटे पकडणे, त्यांचे निर्बीजीकरण करणे किंवा यासंदर्भात जागरूकता करण्यासारख्या मोहिमा हाती घेतल्या जातात. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)

